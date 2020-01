Stačil i Douglas bez formy. Olomoucku málem přispěl triple doublem

„Mezinárodní basketbalová federace pracuje až od 7. ledna, hráče nebylo možné zaregistrovat,“ krčil rameny kolínský trenér Pavel Beneš, jehož tým zůstal na posledním místě v tabulce.

Domácí měli vlažný začátek, minuli prvních šest pokusů za tři body a po úvodní čtvrtině vedli pouze o tři body. Pak se ale rozehráli a během druhé desetiminutovky získali klíčový náskok, který po pauze ještě zvýraznili.

„Chtěli jsme vyhrát, to se podařilo. Z tohoto pohledu můžu být spokojený. Ale naše hra dlouho nebyla příliš dobrá. Hlavně první čtvrtina se mi nelíbila. Kluci si uvědomovali, že soupeř není nejsilnější, a hráli na půl plynu,“ hodnotil střízlivě výhru Predrag Benáček, kouč BK Olomoucko. „Zvládnout zápasy, které jsou papírově dopředu jasné, bývá obtížné. Nám se to podařilo, ale jsme schopni hrál mnohem lépe.“

Celek z Polabí nedokázal slabšího rozjezdu Hanáků využít. V rozmezí 11. a 20. minuty inkasoval jednatřicet bodů a ztratil naději na dobrý výsledek.

„Kvalita byla jednoznačně na straně domácích, to ovšem neomlouvá náš výkon, který byl ostudný. Polovina naší sestavy vypadala, že přijela jenom na výlet. Tým od začátku nevěřil, že by tady mohl uspět, a podle toho vše vypadalo,“ zlobil se na své hráče Beneš. „Domácí hráli se zataženou brzdou a pohodlně to stačilo. Pro mě je to neakceptovatelné a vyvodím z toho závěry,“ dodal kolínský trenér.

Domácí měli ve svém středu šest dvouciferných střelců, nenápadným tahounem byl Javonte Douglas, který k osmnácti bodům a deseti doskokům přidal devět asistencí a jen těsně přišel o ceněný triple double.

„Navíc získal pět míčů, což je skvělé číslo. Jeho přínos pro tým je velký, přestože ještě není v úplně optimální pohodě,“ ocenil svého hráče Benáček.

Po lize se hráči Olomoucka přepnou do pohárového módu. V osmifinále pojedou 8. ledna na půdu rezervy Opavy splnit roli vysokého favorita, v případě postupu si to o účast ve finálovém turnaji pro čtyři nejlepší týmy rozdají s Pardubicemi.

„Naše ambice nejsou takové, že bychom měli vypadnout s prvoligovým soupeřem. Chtěli bychom, stejně jako před rokem, do finálového turnaje. Do Opavy pojedeme s cílem odevzdat poctivý výkon, postoupit a soustředit se na další kolo,“ řekl rozehrávač Adam Goga.