Olomoucko ukončilo sérii porážek, jednoznačně porazilo Hradec Králové

Hradec vyhrál první čtvrtinu 17:15, pak převzali aktivitu hosté. Marek Nelson s Ondřejem Šiškou se na vítězství podíleli 17 body, Jaren Holmes přidal 12 bodů a 10 doskoků. Za domácí měl double double za 10 bodů a 13 doskoků Martin Roub.
Basketbalová Maxa liga mužů
12. kolo
Hradec Králové - Olomoucko 51:74 (17:15, 29:31, 37:49)
Tabulka
|1.
|Nymburk
|9
|9
|0
|888:680
|100
|2.
|Brno
|5
|5
|0
|496:402
|100
|3.
|Pardubice
|9
|6
|3
|860:716
|66,7
|4.
|Opava
|9
|6
|3
|854:754
|66,7
|5.
|Písek
|9
|5
|4
|789:802
|55,6
|6.
|Děčín
|8
|4
|4
|625:683
|50,0
|7.
|Ústí nad Labem
|9
|4
|5
|763:752
|44,4
|8.
|Olomoucko
|9
|4
|5
|632:674
|44,4
|9.
|Slavia Praha
|8
|3
|5
|623:730
|37,5
|10.
|Ostrava
|9
|2
|7
|749:788
|22,2
|11.
|Hradec Králové
|9
|2
|7
|657:799
|22,2
|12.
|USK Praha
|9
|1
|8
|693:849
|11,1