Olomoucko ukončilo sérii porážek, jednoznačně porazilo Hradec Králové

  22:32
Basketbalisté Olomoucka ve dvanáctém ligovém kole uspěli 74:51 v Hradci Králové a po třech porážkách se dočkali vítězství. Východočeši naopak prohráli popáté za sebou.

Hradecký Kareem Brewton bráněný Jarenem Holmesem. | foto: BK GAPA Hradec Králové

Hradec vyhrál první čtvrtinu 17:15, pak převzali aktivitu hosté. Marek Nelson s Ondřejem Šiškou se na vítězství podíleli 17 body, Jaren Holmes přidal 12 bodů a 10 doskoků. Za domácí měl double double za 10 bodů a 13 doskoků Martin Roub.

Basketbalová Maxa liga mužů

12. kolo

Hradec Králové - Olomoucko 51:74 (17:15, 29:31, 37:49)
Nejvíce bodů: Chatman 13, Roub 10, Škranc 9 - Nelson a Šiška po 17, Andre 13

Tabulka

1.Nymburk990888:680100
2.Brno550496:402100
3.Pardubice963860:71666,7
4.Opava963854:75466,7
5.Písek954789:80255,6
6.Děčín844625:68350,0
7.Ústí nad Labem945763:75244,4
8.Olomoucko945632:67444,4
9.Slavia Praha835623:73037,5
10.Ostrava927749:78822,2
11.Hradec Králové927657:79922,2
12.USK Praha918693:84911,1
