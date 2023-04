Domácí loučení basketbalistů Olomoucka se sezonou, stovce pití zdarma

Vedení domácího klubu připravilo pro fanoušky malý dárek. Prvních sto příznivců dostane pivo nebo limonádu zdarma.

„Vím, jak vypadá tabulka i jak si stojíme ve vzájemných zápasech. O takových věcech ale nepřemýšlím, nerad kalkuluji. Každý zápas chci hrát na sto procent, vždy chci vyhrát. To samé chci po svých hráčích. Aby při odchodu z palubovky měli pocit, že udělali maximum pro úspěch,“ říká před utkáním 11. kola skupiny A2 trenér BK Redstone Tihomir Bujan.

Soupeři proti sobě nastoupí v probíhající sezoně pošesté. V základní části byli úspěšnější basketbalisté Královských sokolů, kteří nejprve vyloupili olomouckou halu a v domácím prostředí po vyrovnaném průběhu lépe zvládli poslední čtvrtinu.

V nadstavbě se karta obrátila a všechny tři odehrané duely ovládli hráči Olomoucka, dvakrát vyhráli o více než dvacet bodů.

„Přál bych si, abychom podali kvalitní a soustředěný výkon. A také bych chtěl, aby do zápasu zasáhl co největší počet našich kluků. Je to poslední zápas sezony před našimi fanoušky, chceme se s nimi rozloučit výhrou a pěkným basketbalem,“ plánuje před střetnutím kouč Bujan.