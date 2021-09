Olomoucký kapitán Feštr má jasný cíl: Chci zažít nějaký úspěch

Prvním soupeřem je nováček Začátek sezony je konečně tady. Basketbalisty Olomoucka čeká v úvodním duelu Kooperativa NBL nováček soutěže - GBA Jindřichův Hradec. Do Čajkarény přijíždí hodně nečitelný protivník, který se mezi elitu vrací po třech letech. Licenci získal od svitavských Turů, kteří budou hrát první ligu.

„Pochopitelně jsme se snažili získat o soupeři co nejvíce informací. Přípravné zápasy před sezonou ale úplný obrázek nenabídnou. Musíme se soustředit na vlastní výkon, tím se chceme prosadit. Hrát naplno od první do poslední minuty. To je recept na úspěch,“ nabádá trenér Robert Skibniewski svůj tým k aktivnímu basketbalu. Po návratu jihočeských Lvů do Kooperativa NBL vedení klubu výrazně obměnilo kádr. Trenérem je Gilbert Abraham a ten povede tým, v jehož základní rotaci je řada amerických basketbalistů. Kromě nich má v sestavě Jindřichův Hradec pochopitelně také tuzemské hráče. Ze Svitav přišel rozehrávat Marek Welsch, který v akademii GBA působil už v její pražské etapě. Mezi opory by se měl zařadit Lukáš Stegbauer, naposledy hrající v Ústí nad Labem. Na dalším rozvoji mají možnost pracovat také mladí hráči z akademie. „Je to zajímavý mix. Musíme být připraveni na jejich snahu o rychlý přechod do útoku. Bude třeba ofenzivní snahy Lvů vždy co nejrychleji zastavit a odvést dobrou práci pod vlastním košem,“ uvědomuje si Skibniewski. V generálce na začátek sezony Jindřichův Hradec prohrál vysoko v Ústí nad Labem 69:101, v Olomouci ale tomuto výsledku nepřikládají velký význam. „Přípravné zápasy mají svůj význam. Díky nim se hráči můžou zlepšovat. Ale ostrý mistrovský zápas je něco jiného. Ten nás čeká a věřím, že pro nás dopadne dobře,“ dodává kouč Redstone Olomoucko.