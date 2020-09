Bez střelce? Ne, Olomoucko si gratuluje k Bezbradicovi a oživilo Feštra

„Byl to pro nás těžký direkt, hráči se s nečekanou situací vyrovnali parádně. Zaslouží si gratulaci, stejně jako diváci, kterých přišlo docela hodně, a myslím, že se jim zápas musel líbit,“ uvedl dobře naladěný kouč Olomoucka Predrag Benáček.

„Viděli jsme z naší strany velké nasazení a bojovnost až do konce. Ještě v poslední minutě se kluci vrhli na zem za míčem, i když už bylo rozhodnuto. Tak to má být,“ chválil tým trenér.



Domácí většinou vedli. Válečníci ovšem několikrát dokázali výsledek otočit. Bylo to vždy pouze na chvíli, za což mohla především střelecká potence Nemanji Bezbradici, autora 29 bodů.

Zdatně mu sekundoval dvacetibodový Lukáš Feštr. Ten nastoupil poprvé proti svému bývalému týmu a při absenci Kouřila musel zvládnout porci 36 minut. „Tolik jsem naposledy odehrál snad v dorostu,“ usmíval se Feštr, podle něhož vítězství slavila týmová hra.

„Každý hráč odvedl dobrou práci. Třeba František Váňa měl rychle tři fauly. Dokázal si s tím poradit a v koncovce nás podržel. Bylo skvělé, jak se Leon Šantelj a Nemanja Bezbradica rvali pod košem. Výborní byli mladí kluci. Museli hrát, protože na střídačce už nikdo jiný nebyl. Zvládli to, což je dobře, protože je v lize budeme potřebovat,“ zářil spokojeností Feštr.

Rozladěný byl naopak děčínský trenér Tomáš Grepl. Jeho tým zaostával nejvíce v obraně, kde soupeři dovolil osmnáct útočných doskoků.

„Utkání jsme prohráli na obranném doskoku, kde se nám nepodařilo pokrýt jediného hráče. Nevím, co chceme hrát, když soupeři chyběli dva nejlepší hráči, a my jsme na něj prostě nestačili. Po docela slušné přípravě je to vystřízlivění. Olomoucko hrálo chytře a hodně bojovalo, přesto je chyba, že jsme jeho citelných absencí nedokázali využít,“ zlobil se Grepl.