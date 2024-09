Ať za mě mluví výsledky. Kouč Olomoucka o změnách, dvou kapitánech i probuzení obra

Podařilo se. Hipsher vede Olomoucko i v další sezoně Národní basketbalové ligy, třebaže mu z loňského kádru zůstali pouze dva hráči. Tým prošel velkou obměnou, spojil se s mládežnickou organizací BCM Olomouc a představitelé klubu hlásí, že chtějí daleko víc začleňovat do mužstva odchovance a české hráče. Amerických plejerů se však Hipsher nevzdal, soupisku si stavěl sám. Od vedení dostal finanční limit, do něhož se musel vejít. Mimochodem, roční rozpočet klubu je i po odchodu movité firmy Redstone stejný jako loni – osm milionů korun.

Svěřenci amerického kouče v prvním kole porazili Pardubice, ve druhém padli na půdě Nymburka a už v sobotu v 18. 00 je v Čajkaréně čeká Brno. „Nikdy nevíte, jestli jste přestup trefili, dokud hráče nedáte do hry. Já jsem zatím spokojený s kvalitou , kterou jsme přivedli. Není to jen o tom, jak šikovné basketbalisty přivedete, ale hlavně o charakteru. Sezona je dlouhá, zažijete v ní vzlety i pády a právě to, jak se v těžkých chvílích zachováte, vás definuje jako tým,“ líčí Hipsher. „Na konci přípravy se nám vážně poranil pivot Nuhu, proto jsme museli být těsně před začátkem NBL ještě aktivní na trhu.“

Proto máte oproti původním čtyřem Američanům nakonec na soupisce šest hráčů z USA, když těsně před začátkem soutěže přišli pivot Keeler a rozehrávač Wertz. Přesto máte méně cizinců než v minulé sezoně.

To není problém, pro mě je basketbalista jako basketbalista. Loni jsme měli dobré hráče z Česka i USA a letos to bude stejné. Každý tým má stejný cíl – vyhrávat. Ale každý za tím jde svojí cestou. Já k tomu přistupuji tak, že v hráčích nedělám rozdíl. Je mi fuk, jestli trénuji Američana, Čecha, nebo Číňana.

Na co hráče z USA lákáte?

Město je velmi pěkné. Říkám jim, že tady mohou žít dobrý život. Zároveň věřím, že jim můžeme poskytnout místo, kde se mohou stoprocentně soustředit na basketbal. To jsou věci, které zdůrazňuji. Pak mluvím o naší herní vizi, chceme hrát na míči, útočit. Nejdůležitější pak je, jestli se protínají očekávání hráče a klubu. Snažím se být upřímný. Pokud spolu najdeme společnou řeč a hráč akceptuje, co od něj požadujeme, je to pro mě signál, že nám spolupráce může fungovat.

Andy Hipsher, trenér Olomoucka, debatuje s rozhodčím Michalem Scholzem.

Jak jste se vy osobně sžil s životem v Olomouci?

Velmi jednoduše, říkám to všem! Bydlel jsem v Dánsku, Německu, žil jsem i ve Finsku. Ale tady bydlím přímo ve městě a je to nejkrásnější evropské město, ve kterém jsem žil. Moc si Olomouc užívám. Jsou tu skvělí lidé, jídlo a je tady spousta věcí co dělat.

Jak složité je trénovat tým, z něhož vám zbyli pouze dva hráči?

Vůbec. (směje se) Ne, vtipkuji, samozřejmě je to těžké. Ale nám se podařilo najít balanc, v přípravě jsme udělali velký kus práce, s tím jsem fakt spokojený. Máme sice ještě hodně daleko k tomu, abychom předváděli to, co chceme, ale je to dlouhodobý proces, jemuž věříme.

Určil jste, že tým bude mít dva kapitány – Adama Gogu a Martina Nábělka. Proč?

Bylo to moje rozhodnutí, trochu inspirované hokejovou Spartou. Měl jsem to v hlavě už déle. Oba mají přesně ty lídrovské vlastnosti, které od kapitána očekávám, byť je každý trochu jiný. Prokázali to už v přípravě. Oba ve mně evokují soutěživost, kterou sám mám v sobě hluboko zakořeněnou. Jsem asi nejsoutěživější člověk v mém okolí a vyžaduji od ostatních to samé. Martin je rutinér, každý den je v posilovně, na tréninku jako první. Adam má skvělý cit pro hru, navíc je to dobrý řečník a motivátor. Pro mě je luxus, že mám dva hráče, kteří umí být takovými lídry. I pro hráče z USA, kteří se museli adaptovat na nový život a herní styl, byli nápomocní. Adam i Martin mají navíc velké zkušenosti. Vědí, že celou sezonu to nebudou jenom růže, ale umí to překonat a pousnout celý tým.

Jste nejúspěšnějším koučem Olo moucka v nové éře klubu, to samo o sobě stupňuje očekávání. Jak vám to zní?

O to se nezajímám. O očekáváních nikdy nemluvím. Chci jenom tvrdě pracovat a nechat za sebe mluvit výsledky. Kdybych se tím zaobíral, ztrácel bych soustředěnost na jiné, důležitější věci. Pro mě je hlavní každodenní práce, abychom maximalizovali náš potenciál. Je to sport – věřím, že co mu dáte, se vám vrátí.

Olomoučtí basketbalisté se radí, v červeném svetru trenér Andy Hipsher.

Na konci minulé sezony jste prohlásil, že basketbalové Olomoucko je spící obr, který se zanedlouho probudí. Už letos?

Cítím, že basketbal se tady těší stále většímu zájmu, pozoruju to hlavně na mládeži. Potenciál je obrovský, ale není to tak, že luskneme prsty a bude to. Je to dlouhodobá věc, snaha vytvořit udržitelnost, aby se tu vrcholový basketbal hrál pořád, aby se dařilo vyhrávat a tým neustále okysličovat. Pak Olomoucko opravdu může být probuzený obr.

I proto se klub spojuje s mládežnickou organizací BCM. Chtěl jste v Olomouci zůstat i přesto, že se tu rozjíždí zcela nový basketbalový projekt, který je třeba stavět od základů?

O odchodu jsem nepřemýšlel. Měli jsme s vedením konverzaci o budoucnosti organizace. Sám jsem vyrostl v prostředí, které se zaměřuje na práci s mládeží, můj táta byl stejně jako já trenér na univerzitě, fungoval tam přes 30 let. Jasně, moje práce je vyhrávat na nejvyšší basketbalové úrovni v Česku, ale musíme myslet i na budoucnost. Sám si pamatuju, kteří trenéři mě v mládí formovali, a já chci, aby tady mládež prosperovala.