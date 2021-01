Basketbalisté Olomoucka v prodloužení pykali za fauly

„Gratuluji Ostravě, jak odehrála zápas. Bylo to bojovné utkání. Poslední tři minuty řádné hrací doby byly ale hodně divné. Proto si musím vybírat slova, možná bude kvůli slušnému chování nejlepší neříct nic,“ prohlásil zklamaný trenér domácího týmu Predrag Benáček.

Hanáci během první čtvrtiny vedli už 20:9, v poločase měli k dobru pět bodů a ještě čtyři minuty před koncem měli za stavu 81:71 blíž k vítězství. Pak ale o náskok přišli, stejně jako o několik hráčů. Postupně se vyfauloval Štěpán, Váňa, Sychra a Bezbradica. Právě po jeho osobní chybě poslal ostravský Pumprla zápas do prodloužení, v němž oslabená sestava domácích neměla sílu konkurovat. „Bezprostředně po zápase jsem naštvaný a je to v emocích. Omlouvám se, nechci to hodnotit. S týmem si to rozebereme sami na tréninku,“ ulevil si rozehrávač Olomoucka Lukáš Feštr.

Ostrava ukončila sérii devíti porážek v řadě, když nasbírala méně faulů a sama měla k dispozici o dvacet trestných hodů více než soupeř. Udělala méně ztrát a mírně vyhrála i na doskoku.

„Po dlouhé době jsme vyhráli na doskoku a udělali pouze devět ztrát. Byl to koncentrovaný výkon. Začátek byl strašný, ale postupně jsme se do toho dostali. Byli jsme agresivnější, začali jsme běhat,“ hodnotil kouč Nové huti Peter Bálint. „Výhra je pro nás hodně pozitivní, ale je třeba si uvědomit, že nás čeká ještě hodně práce, abychom na ni navázali.“