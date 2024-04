Olomoucko poprvé v předkole. Série bude rychlá, nabádá kouč ke koncentraci

„Soupeř má řadu mladých a šikovných hráčů, je to hladový tým, který hraje rychle a agresivně. V posledním kole nadstavby dokázal porazit Opavu, což vypovídá o jeho kvalitě. Pro nás je důležité, že jsme USK v základní části dvakrát porazili, ale musíme si uvědomit, že zápasy ve vyřazovací části budou jiné,“ zdůraznil trenér Olomoucka Andy Hipsher.

„Série bude rychlá, musíme být koncentrovaní od první minuty. Teď už se není na co šetřit. Do zápasu dáme všechny síly a pokusíme se získat první bod, který by nás dostal do velké výhody,“ plánuje.

S koučem souhlasí kabina, jež je připravená porvat se o průnik mezi nejlepších osm týmů. „Folimanka je specifická hala, ale i v ní se dá hrát. Budeme mít velkou motivaci, protože postup do čtvrtfinále by pro nás byl úspěch. V ideálním scénáři bychom chtěli vyhrát v Praze a sérii ukončit už ve druhém utkání doma,“ přeje si křídelník Erik Klepač.

„Chceme jít, co nejdál to půjde, musíme ale krok za krokem. Je dobré, že jsme našli návod k tomu, jak vítězit konzistentně,“ doplnil Adrio Bailey, jenž v březnu tým tlačil v Kooperativa NBL k bilanci 5–1 skvělými průměry s osmnácti body, dvanácti doskoky, téměř dvěma asistencemi i zisky, k tomu přidával také 1,5 bloku. Hned pětkrát ze šesti zápasů doručil dvě statistiky s dvojcifernou hodnotou.

Po utkání v Praze série pokračuje v pátek v 18 hodin v olomoucké Čajkaréně, případný třetí zápas by se hrál v neděli na půdě USK.