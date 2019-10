Olomoucko bez Douglase narazilo, v Kolíně si chce spravit náladu

„Když vám chybí dvacet bodů a patnáct doskoků, je to prostě vidět. Javonte takové statistiky má, a proto to je velké oslabení. Chyběla nám i jeho energie, kterou dodává spoluhráčům,“ uznal trenér Olomoucka Predrag Benáček. „V minulé sezoně chyběl v jediném utkání, tentokrát to bude asi častěji,“ obává se.

Domácí si na začátku vybudovali náskok osmi bodů, o reálnou šanci na vítězství ale přišli na přelomu první a druhé čtvrtiny. Osmiminutový úsek prohráli 4:29, během něj dovolili Turům pět trojek a sami se dopustili stejného počtu ztrát.

„V jednom okamžiku jsme dostali dva koše z rychlých protiútoků a to nás trochu zlomilo. Pak jsme přestali hrát svoji hru. Hlavě ve druhé části prvního poločasu jsme svitavské hráče nedokázali zastavit,“ komentoval klíčové minuty František Váňa, křídlo poražených.

Jednoznačný průběh mělo utkání do poslední čtvrtiny. Pak se domácí pokusili o zázrak. Tři minuty před koncem po troje Palyzy snížili na 75:81, Tuři však stačili včas zatáhnout za záchrannou brzdu. „Když to bylo o šest, nebylo mi úplně lehce, ale zvládli jsme to,“ oddech si svitavský rozehrávač Roman Marko.

Olomoucko prohrálo druhý zápas v sezoně, možnost napravit své zaváhání bude mít v průběhu týdne hned dvakrát. Třetí tým poslední sezony dnes (17.45) hraje v Kolíně a v dalším kole přivítá Děčín.

„Do Kolína pojedeme vyhrát. Spravit si náladu. Pak se musíme připravit na Děčín. Bude to další náročné střetnutí,“ tuší Váňa.