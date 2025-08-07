Americký výprodej v Olomoucku. Končí hvězdný Carter i tři jeho krajané

Carter absolvoval v Olomoucku první profesionální sezonu a velkou měrou mu pomohl k překvapivému bronzu, kterým Hanáci vyrovnali klubové maximum. S průměrem 18,9 bodu byl třetím nejlepším střelcem soutěže a 44 body v lednovém zápase na hřišti USK se postaral o rekord sezony.
Novým působištěm čtyřiadvacetiletého hráče se stal klub Bnei Herzlija, se kterým se představí i v Lize mistrů v Opavě, jež bude hostit domácí zápasy izraelského týmu v soutěži.
Bývalý hráč NBA Evans posílil Slovan Bratislava, Keeler zamířil do Finska (Bisons Loimaa) a Wertz do Francie (Le Portel).
Novou posilou Olomoucka se stal Miroslav Kvapil, který strávil všech 14 dosavadních ligových sezon v Opavě.