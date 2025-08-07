Americký výprodej v Olomoucku. Končí hvězdný Carter i tři jeho krajané

Autor: ,
  11:09
Nejužitečnější hráč uplynulého ročníku basketbalové ligy Noah Carter v týmu Olomoucka pokračovat nebude. S bronzovým celkem nejvyšší soutěže se rozloučili i další tři američtí hráči Dean Keeler, Trey Wertz a Jacob Evans. Hanácký klub to uvedl na sociálních sítích.

Děčín, 19.5.2025, BK Děčín - Olomoucko, 1. zápas série o bronz v NBL. Hostující Noah Carter slavi. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Carter absolvoval v Olomoucku první profesionální sezonu a velkou měrou mu pomohl k překvapivému bronzu, kterým Hanáci vyrovnali klubové maximum. S průměrem 18,9 bodu byl třetím nejlepším střelcem soutěže a 44 body v lednovém zápase na hřišti USK se postaral o rekord sezony.

Novým působištěm čtyřiadvacetiletého hráče se stal klub Bnei Herzlija, se kterým se představí i v Lize mistrů v Opavě, jež bude hostit domácí zápasy izraelského týmu v soutěži.

Bývalý hráč NBA Evans posílil Slovan Bratislava, Keeler zamířil do Finska (Bisons Loimaa) a Wertz do Francie (Le Portel).

Novou posilou Olomoucka se stal Miroslav Kvapil, který strávil všech 14 dosavadních ligových sezon v Opavě.

