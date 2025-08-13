Mění Olomoucko vizi? Zatím mu chybí Američané, podepisuje bojovníky

31letý křídelník či pivot debutoval v lize v roce 2011, od té doby neoblékl jiný než opavský dres. „S Mirkem přichází velká zkušenost. Svoji kvalitu prokazoval dlouhodobě, určitě do našeho týmu dobře zapadne,“ řekl prezident BK Olomoucko Libor Špunda.
Jeho tým se proti minulému ročníku obmění takřka na všech postech. Hned po sezoně odešla celá americká osa, která stála za první medailí po šesti letech a první v klubové éře po přestěhování celku z Prostějova do Olomouce.
Nejlépe střílející hráč základní části Noah Carter míří do izraelského týmu Bnei Herzliya, pivot Dean Keeler zase podepsal s finským Busons Loimaa. Křídelník Trey Wertz našel nové angažmá ve Francii, kde bude oblékat dres ESSM Le Portel, a rozehrávač s téměř sedmdesáti zápasy v zámořské NBA Jacob Evans posílil Slovan Bratislava.
Vedení Olomoucka spoléhalo, že si Hipsher znovu vytipuje a přivede jiné americké „pěšáky“, teď však musí klub zodpovědnost svěřit do rukou nového kouče Matta Jonese. I proto zatím podepisuje výlučně české hráče.
V pondělí Olomoucko oznámilo příchod rozehrávače Ondřeje Šišky, jenž naposledy působil v Ústí nad Labem. Pro Šišku jde o velký návrat, neboť v Prostějově si poprvé vyzkoušel první mužskou ligu. Po patnácti letech se znovu objeví na Hané, Olomoucko je jeho šestým ligovým klubem.
„Podařilo se nám získat bojovníka, který nenávidí porážky. Do kabiny přinese velkou zkušenost. Přesně zapadá do našeho plánu dát dohromady partu bojovníků, kteří se budou rvát za každé situace o úspěch,“ ocenil Špunda akvizici.
31letý Šiška má za sebou dvanáct sezon v nejvyšší soutěži, v nichž odehrál 489 zápasů. Prošel Brnem, Děčínem, Kolínem, Pardubicemi a Ústím nad Labem. Třikrát získal ligové stříbro v sestavě děčínských Válečníků.
„V našem hledáčku byl již dříve, tentokrát to už vyšlo. Má vítěznou mentalitu, umí vzít na sebe zodpovědnost za tým v průběhu zápasů. Diriguje hru, současně je výborný střelec. Máme radost, že posílí naši sestavu,“ uvedl Špunda.
Zůstává kapitán i chtěný Žák
Prezidenta Olomoucka těší i setrvání křídelníka Dominika Žáka, který se v minulé sezoně rozehrál do velké pohody a stal se důležitým článkem spanilé jízdy Olomoucka. O Žáka se zajímala Opava, hráč ovšem nakonec slyšel na vylepšenou smlouvu stávajícího klubu a v Olomoucku tak zahájí již svoji pátou sezonu. Společně s ním zůstávají z loňské soupisky i kapitán Adam Goga a univerzál Jiří Svojanovský. Pro oba byla minulá sezona premiérovou v dresu Olomoucka.
„Dominik Žák v minulém ročníku vyrostl ve velkou oporu a jsme rádi, že jsme se dohodli na nové smlouvě. Jirka Svojanovský má velký potenciál a jeho angažmá proto také pokračuje,“ poznamenal Špunda.
„Co se týče Adama Gogy, jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo dohodnout se na pokračování spolupráce. Adam je nejen skvělý hráč, ale i lídr, který dokáže strhnout celý tým,“ pronesl na adresu rodáka z Prostějova generální manažer klubu Pavel Tuček.
„Letos nás čekají zápasy NBL v naší domovské Čajkaréně a atraktivní utkání Evropské severní basketbalové ligy v jeho rodném Prostějově, což dodá celé sezoně jedinečnou atmosféru,“ dodal.
„Pro mě je to srdcová záležitost. Hrát doma, před rodinou, přáteli a našimi skvělými fanoušky je pro mě obrovská motivace. Věřím, že navážeme na úspěchy z minulé sezony a uděláme další krok vpřed,“ těší samotného kapitána Gogu.
Olomoucko pořád jedná o dalších hráčích, v několika případech se již ladí pouze detaily. „Máme jasné představy o týmu. Chceme bojovníky, kteří se budou rvát o další týmový úspěch,“ hlásí Špunda.
