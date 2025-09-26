Nováček zaskočil držitele bronzu. Chatman dotáhl basketbalisty Hradce k vítězství

  22:20
Sezona ligy basketbalistů začala vítězstvím nováčka Hradce Králové 70:65 na hřišti obhájce bronzu Olomoucka. Východočechy táhl Kameron Chatman, jenž měl původně hrát za Brno, ale vicemistr jeho angažmá před třemi týdny zrušil kvůli zdravotním komplikacím a devětadvacetiletý křídelní hráč zamířil k Východočechům.
Olomoucký Kobe Elvis (vlevo) vede míč pod hradecký koš. | foto: NBL

Chatman, jenž vynechal minulou sezonu kvůli vážnému zranění kolena, byl s 21 body jasně nejlepším střelcem Hradce Králové. V olomouckém dresu ho předčil jen krajan Jaren Holmes, jenž ke 24 bodům přidal 12 doskoků.

Hradci se tak podařil návrat do nejvyšší soutěže po dvou letech, poté co po úspěchu v baráži nahradil Jindřichův Hradec. „Byl to první zápas sezony se vším všudy. Fyzicky náročný, trošku nervozní. Udělali jsme některé chyby, které je třeba odstranit. Máme nový tým, potřebujeme ještě trochu času, abychom se sehráli. Budeme lepší,“ konstatoval při své premiéře na lavičce Olomoucka trenér Matt Jones.

Basketbalista Kameron Chatman ještě v dresu Pardubic.

„Pro tým je to výborné vítězství, mám z něj radost také osobně, protože jsem v Olomoucku působil. Byl to těžký zápas, který se nám podařilo zvládnout i díky časté rotaci, kterou trenér preferuje. Chce, abychom v obraně byli stále čerství, pomohlo nám to. Jsme nováček, lepší vstup jsme si nemohli přát,“ uvedl hradecký křídelník David Škranc.

Basketbalová Maxa liga mužů - 1. kolo:

Olomoucko - Hradec Králové 65:70 (15:16, 36:30, 52:52)
Nejvíce bodů: Holmes 24, Elvis 18, Andre 7 - Chatman 21, Popovič 12, Roub 10.

26. září 2025  18:05,  aktualizováno  22:37

