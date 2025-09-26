Nováček zaskočil držitele bronzu. Chatman dotáhl basketbalisty Hradce k vítězství

Chatman, jenž vynechal minulou sezonu kvůli vážnému zranění kolena, byl s 21 body jasně nejlepším střelcem Hradce Králové. V olomouckém dresu ho předčil jen krajan Jaren Holmes, jenž ke 24 bodům přidal 12 doskoků.
Hradci se tak podařil návrat do nejvyšší soutěže po dvou letech, poté co po úspěchu v baráži nahradil Jindřichův Hradec. „Byl to první zápas sezony se vším všudy. Fyzicky náročný, trošku nervozní. Udělali jsme některé chyby, které je třeba odstranit. Máme nový tým, potřebujeme ještě trochu času, abychom se sehráli. Budeme lepší,“ konstatoval při své premiéře na lavičce Olomoucka trenér Matt Jones.
„Pro tým je to výborné vítězství, mám z něj radost také osobně, protože jsem v Olomoucku působil. Byl to těžký zápas, který se nám podařilo zvládnout i díky časté rotaci, kterou trenér preferuje. Chce, abychom v obraně byli stále čerství, pomohlo nám to. Jsme nováček, lepší vstup jsme si nemohli přát,“ uvedl hradecký křídelník David Škranc.
Basketbalová Maxa liga mužů - 1. kolo:
Olomoucko - Hradec Králové 65:70 (15:16, 36:30, 52:52)