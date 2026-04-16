Válečníky posílil Ukrajinec Bjelikov. Je to opravdový fighter, věří šéf Houser

„Uvažovali jsme o něm už dřív, je rozehraný, může naskočit na pozici tři a čtyři. A hlavně je to opravdový fighter,“ vysvětluje děčínský generální manažer Lukáš Houser, proč padla volba právě na dvoumetrového Ukrajince.
Válečnický drajv šéf postrádal u Davise s Randem, s nimiž klub před pár dny ukončil smlouvu. „Oleksandr je vážně bojovník. ale samozřejmě pro něj rozhodly i finance a to, že byl zrovna volný.“
Bjelikov naposledy působil ve slovenské Handlové, která už má po sezoně, průměroval zde 26 minut, 9 bodů a 5 doskoků.
Na Ukrajině působil v Oděse či v Čerkasách, během angažmá v Prometeji okusil i Ligu mistrů. Po začátku válečného konfliktu se přesunul do chorvatského Dubrovníku. Českou nejvyšší soutěž si zahrál už v sezoně 2022/23 v Ostravě, tehdy dosahoval průměrů 9,5 bodu a 4,2 doskoku za 24 minut. Nastupoval i za mládežnické reprezentační výběry Ukrajiny a startoval i za áčko v kvalifikaci o EuroBasket 2022.
Děčín Randa propustil, Ústí ho bere. Pomůže nám dojít daleko, věří šéf Slunety
Pikantní je, že Děčínem propuštěného Randa obratem angažoval ústecký rival, s nímž se v ligové tabulce sedmí Válečníci utkají v sobotu v závěrečném dějství nadstavbové skupiny A1. Aby se vyhnuli předkolu play off, potřebují nutně vyhrát.
„Ten zápas je pro nás hodně důležitý směrem k play off, i to byl jeden z důvodů, proč Oleksandr přišel. Hrát derby už bude a určitě nám pomůže,“ věří Houser.