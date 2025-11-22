Oklahoma porazila v NBA Cupu Utah, lídra táhl k vítězství Gilgeous-Alexander

Thunder ještě v úvodu třetí části prohrávali 77:84, šňůrou 33:4 ale duel definitivně zlomili. Soupeře přinutili k 28 ztrátám, z nichž vytěžili 44 bodů, navíc stříleli s úspěšností 61 procent z pole. Gilgeous-Alexander už do závěrečné čtvrtiny nemusel nastoupit, přesto si jeho celek vedení pohlídal.
Po sedmnácti zápasech v sezoně mají Thunder na kontě stále jen jedinou porážku, bilanci na hřištích soupeřů si vylepšili na 9-1, v poháru vyhráli oba zápasy a mají blízko k postupu do čtvrtfinále.
Na druhé místo Východní konference se s bilancí 11-5 posunulo Toronto, které nedalo šanci Washingtonu. Díky výhře 140:110 si navíc Raptors jako první zajistili postup do vyřazovací fáze NBA Cupu. Ze hry venku už jsou naopak ve vložené soutěži Indiana, New Orleans a Utah.
Nestárnoucí Curry proměnil 14 z 23 střel včetně devíti trojek ze 17 pokusů, ani to plus náskok 11 bodů však Warriors nedokázali proti Portlandu přetavit ve výhru. Ještě necelé dvě minuty před koncem se domácí dotáhli na rozdíl bodu, závěr nicméně patřil hostujícímu výběru. Curry odehrál už 152. utkání v kariéře s alespoň sedmi trojkami a znovu posunul svůj rekord, druhý Damian Lillard jich má v historické tabulce na kontě 52.
Golden State si připsal třetí porážku v řadě a v poháru prohrál podruhé ze tří utkání. Portland má v lize bilanci 7-9, o dvě výhry méně než soupeř, v poháru ale naopak vyhrál podruhé a má nakročeno k postupu do vyřazovacích bojů.
Ani 41 bodů Anthonyho Edwardse nestačilo Minnesotě, která padla v Phoenixu těsně 113:114. Klíčový koš si připsal 6,4 sekundy před koncem z těžké střely z výskoku náhradník Collin Gillespie, na druhé straně se už trojka Juliuse Randlea neujala. Randle i přesto nasbíral 20 bodů a pět doskoků.
Suns si vylepšili bilanci na 10-6 a v poháru na 2-0. Nevadilo jim ani 27 ztrát. Zápasem se protrápil hvězdný Devin Booker, jenž do něj vstupoval s nejvíce ztrátami v lize a k dosavadním 57 jich nasbíral dalších devět.
Denver dovedl k vítězství 112:109 v Houstonu Nikola Jokič, kterému jen těsně unikl triple double. Zápas zakončil s 34 body, 10 doskoky a devíti asistencemi. S 26 body mu pomohl Jamal Murray. Rockets se opírali o Reeda Shepparda s 27 body, v NBA prohráli po pěti triumfech za sebou.
Výsledky basketbalové NBA
Cleveland - Indiana 120:109