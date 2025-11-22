Oklahoma porazila v NBA Cupu Utah, lídra táhl k vítězství Gilgeous-Alexander

Autor: ,
  9:38
Basketbalisté Oklahoma City si připsali osmé vítězství v řadě a potvrdili pozici nejlepšího týmu NBA. V utkání, které se započítávalo do bojů o NBA Cup, porazili Utah i přes slabší úvodní čtvrtinu jednoznačně 144:112. Úřadující šampiony k výhře vedl nejužitečnější hráč minulého ročníku Shai Gilgeous-Alexander s 31 body a osmi asistencemi. Ani 38 bodů včetně devíti trojek Stephena Curryho naopak nestačilo Golden State, který doma podlehl Portlandu 123:127.
Shai Gilgeous-Alexander z Oklahomy obchází soupeře v zápase proti Utahu.

Shai Gilgeous-Alexander z Oklahomy obchází soupeře v zápase proti Utahu. | foto: AP

Jaylin Williams z Oklahomy zakončuje v zápase proti Utahu.
Nikola Jokič (vpravo) z Denveru zakončuje v zápase proti Houstonu.
Anthony Edwards (vlevo) z Minnesoty se prodírá přes Dillona Brookse z Phoenixu.
Stephen Curry z Golden State během utkání proti Portlandu
5 fotografií

Thunder ještě v úvodu třetí části prohrávali 77:84, šňůrou 33:4 ale duel definitivně zlomili. Soupeře přinutili k 28 ztrátám, z nichž vytěžili 44 bodů, navíc stříleli s úspěšností 61 procent z pole. Gilgeous-Alexander už do závěrečné čtvrtiny nemusel nastoupit, přesto si jeho celek vedení pohlídal.

Po sedmnácti zápasech v sezoně mají Thunder na kontě stále jen jedinou porážku, bilanci na hřištích soupeřů si vylepšili na 9-1, v poháru vyhráli oba zápasy a mají blízko k postupu do čtvrtfinále.

Na druhé místo Východní konference se s bilancí 11-5 posunulo Toronto, které nedalo šanci Washingtonu. Díky výhře 140:110 si navíc Raptors jako první zajistili postup do vyřazovací fáze NBA Cupu. Ze hry venku už jsou naopak ve vložené soutěži Indiana, New Orleans a Utah.

Nestárnoucí Curry proměnil 14 z 23 střel včetně devíti trojek ze 17 pokusů, ani to plus náskok 11 bodů však Warriors nedokázali proti Portlandu přetavit ve výhru. Ještě necelé dvě minuty před koncem se domácí dotáhli na rozdíl bodu, závěr nicméně patřil hostujícímu výběru. Curry odehrál už 152. utkání v kariéře s alespoň sedmi trojkami a znovu posunul svůj rekord, druhý Damian Lillard jich má v historické tabulce na kontě 52.

Stephen Curry z Golden State během utkání proti Portlandu

Golden State si připsal třetí porážku v řadě a v poháru prohrál podruhé ze tří utkání. Portland má v lize bilanci 7-9, o dvě výhry méně než soupeř, v poháru ale naopak vyhrál podruhé a má nakročeno k postupu do vyřazovacích bojů.

Ani 41 bodů Anthonyho Edwardse nestačilo Minnesotě, která padla v Phoenixu těsně 113:114. Klíčový koš si připsal 6,4 sekundy před koncem z těžké střely z výskoku náhradník Collin Gillespie, na druhé straně se už trojka Juliuse Randlea neujala. Randle i přesto nasbíral 20 bodů a pět doskoků.

Suns si vylepšili bilanci na 10-6 a v poháru na 2-0. Nevadilo jim ani 27 ztrát. Zápasem se protrápil hvězdný Devin Booker, jenž do něj vstupoval s nejvíce ztrátami v lize a k dosavadním 57 jich nasbíral dalších devět.

Denver dovedl k vítězství 112:109 v Houstonu Nikola Jokič, kterému jen těsně unikl triple double. Zápas zakončil s 34 body, 10 doskoky a devíti asistencemi. S 26 body mu pomohl Jamal Murray. Rockets se opírali o Reeda Shepparda s 27 body, v NBA prohráli po pěti triumfech za sebou.

Výsledky basketbalové NBA

Cleveland - Indiana 120:109
Boston - Brooklyn 105:113
Toronto - Washington 140:110
Chicago - Miami 107:143
Dallas - New Orleans 118:115
Phoenix - Minnesota 114:113
Houston - Denver 109:112
Golden State - Portland 123:127
Utah - Oklahoma City 112:144

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Pastrňák byl u vítězné trefy Bostonu, v prodloužení rozhodl Geekie

Útočník Bostonu Pavel Zacha (vpravo) v zápase proti Los Angeles Kings.

Po dvou porážkách se hokejisté Bostonu v pátek vrátili na vítěznou vlnu, když i díky asistenci Davida Pastrňáka uspěli 2:1 po prodloužení na ledě Los Angeles. Obě branky Bruins obstaral Morgan...

22. listopadu 2025  7:15,  aktualizováno  9:49

Norris si v Las Vegas vyjel pole position, lídr F1 zaútočí na třetí vítězství v řadě

Lando Norris jede kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas.

Kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas ovládl vedoucí jezdec mistrovství světa formule 1 Lando Norris z Velké Británie. Druhý muž průběžného pořadí seriálu a jeho kolega z McLarenu Australan Oscar...

22. listopadu 2025  8:20,  aktualizováno  9:46

Oklahoma porazila v NBA Cupu Utah, lídra táhl k vítězství Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander z Oklahomy obchází soupeře v zápase proti Utahu.

Basketbalisté Oklahoma City si připsali osmé vítězství v řadě a potvrdili pozici nejlepšího týmu NBA. V utkání, které se započítávalo do bojů o NBA Cup, porazili Utah i přes slabší úvodní čtvrtinu...

22. listopadu 2025  9:38

Česká stopa ve formuli 1? Dcera legendy míří do McLarenu, trénuje jak Hamilton

Talentovaná jezdkyně Ella Häkkinenová se stala součástí McLarenu.

Konexe nijak neskrývá, ono by to tedy stejně k ničemu nebylo. Když v uvítacím videu z dílny McLarenu měla jmenovat svého závodního idola, bez váhání z úst vypustila: „Můj táta.“ Ella Häkkinenová,...

22. listopadu 2025  9:10

Kellnerová nasadila tři Belgičany, do finále je poslal pád soupeře: Vylekali jsme se

Belgický jezdec Pieter Devos v barvách Prague Lions v semifinále parkurového...

Při premiéře Prague Playoffs v roce 2018 šlo o smutný paradox, když ambice domácího týmu zhatila překážka symbolizující českou vlajku. Na letošním parkurovém svátku naopak družstvu Prague Lions...

22. listopadu 2025  8:51

Nestávkujte, prosí Hadamczik prvoligové kluby. I on ale zatlačí proti baráži

Svazový prezident Alois Hadamczik na tiskové konferenci po bronzu hokejových...

I prezident hokejového svazu Alois Hadamczik stojí na straně iniciativy Stop baráži, která má za cíl zrušit prolínací soutěž a zavést přímý postup do extraligy. Nejvyšší funkcionář českého hokeje...

21. listopadu 2025,  aktualizováno  22. 11. 8:34

Velká cena Las Vegas formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Charles Leclerc během tréninku na Velkou cenu Las Vegas.

Mistrovství světa formule 1 má před sebou tři poslední zastávky. Na programu je Velká cena Las Vegas 2025. Závodní víkend se koná od 20. do 22. listopadu na okruhu Las Vegas Strip, který vede...

22. listopadu 2025  8:25

Jílek i Sáblíková dojeli v Calgary v první desítce, oproti úvodu SP si ale pohoršili

Rychlobruslař Metoděj Jílek jede závod na 5000 metrů v Calgary.

Rychlobruslař Metoděj Jílek dojel sedmý v závodu na 5000 metrů na Světovém poháru v Calgary a nedokázal tak navázat na druhé místo ze Salt Lake City v minulém týdnu. Pohoršila si také Martina...

22. listopadu 2025  6:46,  aktualizováno  7:29

Světový pohár v rychlobruslení Calgary 2025: program, výsledky, Češi

Martina Sáblíková v závodě na 3000 metrů v Salt Lake City.

Druhou zastávkou Světového poháru v rychlobruslení v letošní sezoně je kanadské Calgary. Soutěží se od 22. do 23. listopadu. Do akce vyráží Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. V přehledném textu...

22. listopadu 2025  7:22

Massa slaví první vítězství v kauze Crashgate. Jeho žaloba půjde před soud

Někdejší jezdec Ferrari F1 Felipe Massa si vyzkoušel a podepsal cestovní kytaru...

Bývalý pilot formule 1 Felipe Massa ve svém boji za spravedlnost dosáhl prvního vítězství. Britský soud rozhodl, že Brazilcova žaloba proti FOM, Berniemu Ecclestoneovi a FIA bude pokračovat.

22. listopadu 2025  6:59

Gesto Děčína: Bryana nechce, přesto hraje. Posily bere do 2,5 tisíce dolarů

Opavský David Motyčka se natahuje po míči před LJ Bryanem z Děčína.

Hledat poklad na Stříbrném jezeře je možná snazší než najít drahokam mezi americkými basketbalisty. Zvlášť v cenové relaci skromného českého ligového klubu. Děčín se teď netrefil do Lloyda Alvina...

22. listopadu 2025  6:07

Cyklokros Tábor 2025: program Světového poháru, výsledky, Češi

Michaela Boroše pohání také přítomnost domácího publika.

Světový pohár v cyklokrosu startuje v neděli 23. listopadu a hned při své úvodní zastávce míří na českou trať. Akční souboje uvidí fanoušci v Táboře. V přehledném textu najdete program, výsledky i...

22. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.