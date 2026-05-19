Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

San Antonio vede, Oklahomu přetlačilo ve druhém prodloužení. Zářil Wembanyama

Autor: ,
  8:09aktualizováno  9:14
Basketbalisté San Antonia vyhráli úvodní zápas finále Západní konference play off NBA na hřišti Oklahoma City až po druhém prodloužení. K vítězství Spurs 122:115 nad obhájci titulu výrazně přispěl francouzský pivot Victor Wembanyama, který nasbíral 41 bodů a 24 doskoků. Oklahoma City utrpěla první porážku v letošním play off.
Radost Victora Wembanyamy ze San Antonia během zápasu play off proti Oklahomě.

Radost Victora Wembanyamy ze San Antonia během zápasu play off proti Oklahomě. | foto: AP

Victor Wembanyama ze San Antonia zakončuje během utkání play off proti Oklahomě.
Alex Caruso (vlevo) z Oklahomy a Victor Wembanyama ze San Antonia během prvního...
Ajay Mitchell (vpravo) z Oklahomy se dere přes Keldona Johnsona ze San Antonia.
Jalen Williams z Oklahomy se tlačí do zakončení během utkání play off proti San...
5 fotografií

„Skvělý výkon - od všech,“ řekl po utkání Wembanyama. Ve věku 22 let a 134 dní se stal nejmladším hráčem, který utkání v play off zaznamenal alespoň 40 bodů a 20 doskoků. Překonal rekord legendárního Kareema Abdula-Jabbara z roku 1970.

Nejužitečnější hráč základní části Shai Gilgeous-Alexander se na druhé straně tolik neprosadil. Za první poločas trefil jedinou střelu z pole a zaznamenal čtyři body. Od října 2023 nezažil tak špatný první poločas, i tak ale nakonec zaznamenal 24 bodů a 12 asistencí. Na hřišti strávil přes 51 minut, proměnil však jen sedm z 23 střel.

Gilgeous-Alexander je opět MVP, Jokič a Wembanyama proti němu neměli šanci

„Věděli jsme, že to bude těžké. Musíme prostě hrát lépe. Hlavně já musím hrát lépe, proti týmu takového kalibru to jinak nejde. Hrají extrémně rychle, což jsme čekali, a musíme na to být lépe připraveni,“ řekl Gilgeous-Alexander, který před utkáním převzal druhou sošku pro MVP sezony.

V zápase byl nicméně vidět víc jeho spoluhráč Alex Caruso, který proměnil osm trojek ze 14 pokusů a zaznamenal 31 bodů. Po šestizápasové absenci se vrátil do hry Jalen Williams a připsal si 26 bodů.

Momenty utkání Oklahoma vs. San Antonio:

Obhájci titulu většinu zápasu ztráceli a prohrát mohli už v normální hrací době. Chet Holmgren ale Wembanyamův pokus zablokoval. Vítězové základní části se nechali přeskákat 40:61 a nabídli soupeři o 10 trestných hodů více. Zatímco Spurs jich trefili 27 z 29, Thunder 16 z 19. San Antoniu nakonec nevadilo ani 23 ztrát oproti 15 domácích hráčů.

Wembanyamovi v dresu vítězů sekundovali Dylan Harper s 24 body, sedmi zisky a 11 doskoky a Stephon Castle se 17 body a 11 asistencemi.

Hosté do zápasu nemohli nasadit De’Aarona Foxe, který se zranil ve čtvrtém utkání proti Minnesotě a bolavý kotník ho do hry ještě nepustil.

Výsledky play off NBA

Finále Západní konference - 1. zápas:
Oklahoma City - San Antonio 115:122 po 2. prodl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Guardiola po sezoně skončí v City, píší v Anglii. Náhradníkem bude Maresca

Aktualizujeme
Pep Guardiola, kouč Manchesteru City, během utkání s Realem Madrid.

Sám se přibývajícím přímým dotazům elegantně vyhýbá, protože kontrakt má stále ještě na rok. Podle důvěryhodných zdrojů anglických médií je ale jasné, že Pep Guardiola, španělský trenérský velikán,...

19. května 2026  8:49,  aktualizováno  9:20

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

19. května 2026  9:17

San Antonio vede, Oklahomu přetlačilo ve druhém prodloužení. Zářil Wembanyama

Radost Victora Wembanyamy ze San Antonia během zápasu play off proti Oklahomě.

Basketbalisté San Antonia vyhráli úvodní zápas finále Západní konference play off NBA na hřišti Oklahoma City až po druhém prodloužení. K vítězství Spurs 122:115 nad obhájci titulu výrazně přispěl...

19. května 2026  8:09,  aktualizováno  9:14

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartoval v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května....

19. května 2026  9:12

Nominace na MS v hokeji 2026: Kanada s hvězdami, USA s mladíky i silní Seveřané

Kanadský útočník Sidney Crosby (vlevo) slaví svůj gól proti Slovensku se...

Po olympijských hrách mají hokejové reprezentace další vrcholnou akci v sezoně v podobě mistrovství světa. Kdo všechno se na turnaji ve Švýcarsku představí? Prohlédněte si kompletní nominace všech...

19. května 2026  9:10

Česko - Itálie v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

České hokejisty čeká čtvrtý zápas na MS ve Švýcarsku. Po vydřené výhře nad Švédskem vyzvou Itálii. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Česko - Itálie sledovat živě, vzájemnou bilanci a...

19. května 2026  7:59

Rulík: Podněty na rozhodčí nepodáme, ale vyloučení nás mohla stát zápas

Radim Rulík (vpravo) a Tomáš Plekanec stojí na střídačce hokejové reprezentace.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Sledoval bláznivý zápas. Nejdřív jeho svěřenci vedli o tři góly a mohlo se zdát, že mají tři body na dosah. Jeden faul ale všechno změnil a nakonec se z utkání se Švédy stalo obrovské drama....

19. května 2026  7:46

Dobeš slaví s Montrealem postup, prodloužení rozhodl Newhook

Útočník Buffala Tage Thompson se marně snaží překonat brankáře Montrealu Jakuba...

Hokejový brankář Jakub Dobeš byl jednou z hvězd sedmého zápasu série play off NHL mezi Buffalem a Montrealem. Výhru kanadského celku 3:2 po prodloužení podpořil vysokým počtem 37 zákroků a slaví tak...

19. května 2026  7:11,  aktualizováno  7:44

Ščotka opět v hlavní roli. Tým oslabil, Rulík však říkal: Ví, že to přepískl. Ale to se stane

Český obránce Jan Ščotka opouští po faulu duel se Švédskem kvůli trestu do...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Za chvíli to budou dva roky, co se z Jana Ščotky stal oblíbenec sociálních sítí. Na šampionátu v Praze naskočil až do finále, hned v prvním střídání musel bránit Švýcara Kevina Fialu. Lidé si ho...

19. května 2026

To uznají. Aha, tak nic! Černochův kuriózní duel: Věděl jsem, že sudí nemá pravdu

Jiří Černoch se zlobí na rozhodčí po neuznaném gólu v utkání proti Švédsku.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Má za sebou bláznivé utkání. Na události, v nichž si střihl hlavní roli, vskutku výživné. Jednu branku rozhodčí Jiřímu Černochovi odvolali, druhou naopak uznali. „Já si myslel, že to bude přesně...

19. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Na časovku s nachlazením. Budu trpět, ale boj o top 10 nevzdávám, říká Hirt

Premium
Jan Hirt po dokončení etapy na Blockhaus.

Jede o první desítku na Giru, ze dvanáctého místa ho od ní dělí pouze 51 sekund. Zvládl se ctí první dva horské dojezdy a vypořádal se i se všemi dalšími nástrahami dosavadních devíti etap. Jen kdyby...

19. května 2026

Brno v koncovce urvalo druhý bod, Pardubicím v semifinále zavařil Olison

Tevin Olison najíždí do pardubického koše.

Brněnští basketbalisté vyhráli i druhé utkání na hřišti Pardubic a v semifinále ligového play off se ujali vedení 2:0 na zápasy. Hosté na výbornou zvládli koncovku duelu, v němž po většinu času...

18. května 2026  20:58,  aktualizováno  23:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.