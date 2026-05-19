„Skvělý výkon - od všech,“ řekl po utkání Wembanyama. Ve věku 22 let a 134 dní se stal nejmladším hráčem, který utkání v play off zaznamenal alespoň 40 bodů a 20 doskoků. Překonal rekord legendárního Kareema Abdula-Jabbara z roku 1970.
Nejužitečnější hráč základní části Shai Gilgeous-Alexander se na druhé straně tolik neprosadil. Za první poločas trefil jedinou střelu z pole a zaznamenal čtyři body. Od října 2023 nezažil tak špatný první poločas, i tak ale nakonec zaznamenal 24 bodů a 12 asistencí. Na hřišti strávil přes 51 minut, proměnil však jen sedm z 23 střel.
Gilgeous-Alexander je opět MVP, Jokič a Wembanyama proti němu neměli šanci
„Věděli jsme, že to bude těžké. Musíme prostě hrát lépe. Hlavně já musím hrát lépe, proti týmu takového kalibru to jinak nejde. Hrají extrémně rychle, což jsme čekali, a musíme na to být lépe připraveni,“ řekl Gilgeous-Alexander, který před utkáním převzal druhou sošku pro MVP sezony.
V zápase byl nicméně vidět víc jeho spoluhráč Alex Caruso, který proměnil osm trojek ze 14 pokusů a zaznamenal 31 bodů. Po šestizápasové absenci se vrátil do hry Jalen Williams a připsal si 26 bodů.
Momenty utkání Oklahoma vs. San Antonio:
Obhájci titulu většinu zápasu ztráceli a prohrát mohli už v normální hrací době. Chet Holmgren ale Wembanyamův pokus zablokoval. Vítězové základní části se nechali přeskákat 40:61 a nabídli soupeři o 10 trestných hodů více. Zatímco Spurs jich trefili 27 z 29, Thunder 16 z 19. San Antoniu nakonec nevadilo ani 23 ztrát oproti 15 domácích hráčů.
Wembanyamovi v dresu vítězů sekundovali Dylan Harper s 24 body, sedmi zisky a 11 doskoky a Stephon Castle se 17 body a 11 asistencemi.
Hosté do zápasu nemohli nasadit De’Aarona Foxe, který se zranil ve čtvrtém utkání proti Minnesotě a bolavý kotník ho do hry ještě nepustil.
