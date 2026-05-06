Oklahoma City proti Lakers vedlo po většinu utkání, nejvíc o 21 bodů. Domácí si pomohli 13 trojkami a i když potřetí za sebou nastoupili bez Jalena Willamse, vyhráli i páté utkání v probíhajícím play off.
Thunder táhl Chet Holmgren s 24 body a 12 doskoky, se ziskem 18 bodů mu sekundovali Shai Gilgeous-Alexander a Ajay Mitchell. Oklahoma City tak v aktuálním ročníku vyhrálo nad Lakers i popáté v sezoně.
Celku z Los Angeles, který se musel obejít bez zraněného Luky Dončiče, nepomohl ani výkon hvězdného veterána LeBrona Jamese. Ten byl s 27 body nejlepším střelcem utkání.
„Nebyl to dokonalý výkon, ale v play off se na to nekouká,“ řekl trenér vítězů Mark Daigneault. „Hráli jsme proti mistrům a to máte minimální prostor na chyby. A my jich udělali až moc. Na tom musíme zapracovat,“ přidal kouč Lakers J. J. Redick.
První bod v sérii si připsal také Detroit, kterému proti Clevelandu vyšel vstup do zápasu a po první čtvrtině vedl 37:21. Hostům se sice necelých pět minut před koncem podařilo srovnat na 93:93, ale závěr opět patřil Pistons.
Na vítězství Detroitu, který v prvním kole otočil sérii s Orlandem z nepříznivého stavu 1:3 na zápasy, měl největší podíl Cade Cunningham s 23 body. Dvacet bodů přidal veterán Tobias Harris.
„Když hrajete tři zápasy o všechno, tak pochopíte, jak důležité jsou začátky. V tom nám série s Orlandem hodně pomohla, naučili jsme, co je potřeba v daném okamžiku udělat,“ uvedl trenér Detroitu J. B. Bickerstaff.
