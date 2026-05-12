Šampion dál nahání strach. Oklahoma City se s Lakers nezdržovala, slavil i Cleveland

Autor: ,
  8:10aktualizováno  9:16
Basketbalisté Oklahomy City postoupili do finále Západní konference NBA. Sérii druhého kola play off proti Los Angeles Lakers ovládli 4:0 na zápasy, poslední duel vyhráli 115:110. Připojili se k New Yorku, který už si zajistil finále na východě. Na 2:2 naopak vyrovnal Cleveland, který přehrál Detroit 112:103. V utkání zazářil 43 body hvězdný křídelník Donovan Mitchell, 39 z nich dal ve druhém poločase.
Alex Caruso slaví koš, sleduje ho LeBron James. | foto: AP

Thunder první část prohráli o pět bodů, po druhé čtvrtině už ale šli do vedení, které po poločase navýšili až na 12 bodů. Lídrem obhájců titulu, kteří si prozatím v play off drží stoprocentní bilanci 8:0, byl Shai Gilgeous Alexander s 35 body. Sekundovali mu Ajay Mitchell s 28 body či Chet Holmgren s 16.

Sestřih utkání Lakers vs. Thunder:

Lakers při opětovné absenci Luky Dončiče spoléhali na Austina Reavese s 27 body, Ruie Hačimuru s 25 i LeBrona Jamese s 24, tým nicméně už potřetí v řadě v play off nepůjde dál než do druhého kola. Posledním úspěchem slavného klubu tak zůstává titul z covidové sezony 2019/20 či finále konference z roku 2023.

Cleveland otočil zápas především ve třetí čtvrtině, kterou ovládl 38:21, celkem vedl až o 21 bodů. Mitchell 39 body ve druhém poločase vyrovnal rekord ligy z roku 1987, který stanovil Eric Floyd, a měl dokonce šanci ho překonat. Druhou šestku 27,6 sekundy před koncem utkání ale neproměnil.

Sestřih utkání Cavaliers vs. Pistons:

Klíčová v duelu byla šňůra 24:0, kterou Cavaliers předvedli na přelomu druhé a třetí části. Zaznamenali tak svou nejdelší bodovou sérii v play off od roku 1998, kdy se tato statistika začala sledovat, a zároveň nejdelší v lize od šestého duelu mezi Minnesotou a Denverem ve druhém kole play off 2024, kdy stejně zazářili Timberwolves. Své dosavadní maximum Cleveland překonal o pět bodů.

Vedle Mitchella se blýskl James Harden, který zaznamenal double double za 24 bodů a 11 asistencí. Poražené vedl svým sezonním maximem 24 bodů Caris LeVert, Cade Cunningham nasbíral 19 bodů a šest asistencí.

2. kolo play off NBA

Východní konference - 4. zápas:
Cleveland - Detroit 112:103 (stav série 2:2)

Západní konference - 4. zápas:
LA Lakers - Oklahoma City 110:115 (konečný stav série 0:4)

