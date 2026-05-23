Oklahoma City v semifinále NBA vede. Při otočce v San Antoniu se blýskli náhradníci

Basketbalisté Oklahoma City zvítězili ve třetím semifinále NBA v hale San Antonia 123:108 a ujali se v sérii vedení 2:1 na zápasy. Thunder přitom vstoupili do utkání špatně a brzy prohrávali 0:15. Hlavní hvězdou při obratu byl Shai Gilgeous-Alexander, který zaznamenal 26 bodů a 12 asistencí, blýskli se ale také náhradníci.
De'aaron Fox ze San Antonia zakončuje přes Shaie Gilgeouse-Alexandera z Oklahoma CIty. | foto: AP

Hosté se po nepovedeném vstupu do zápasu rychle vzpamatovali a po první čtvrtině prohrávali už jen 26:31 a hned na začátku druhé části po dvou trojkách poprvé v zápase vedli. Do zápasu se vrátili zejména během pasáže, kdy držitel ocenění pro nejlépe bránícího hráče ligy Victor Wembanyama odpočíval na lavičce.

„Vlétli na nás. První domácí zápas (v sérii), s diváky v zádech, byli natěšení...“ řekl Gilgeous-Alexander. „Na začátku jsme nepodali nejlepší výkon, ale nic s tím nenaděláme. Je to za námi. Mohli jsme se jedině soustředit na každou další akci, a to jsme učinili,“ konstatoval hvězdný rozehrávač.

Už na konci druhé dvanáctiminutovky Thunder definitivně převzali kontrolu nad utkáním a výrazně jim pomohla lavička, která v zápase přehrála náhradníky Spurs drtivě 76:23. Jared McCain byl s 24 body druhým nejlepším střelcem Oklahomy, Jaylin Williams přidal 18 a Alex Caruso 15 bodů. „Máme skvělý tým, říkáme to celý rok a nyní to ukazujeme na té nejvyšší úrovni. Víme čeho jsme schopni,“ doplnil Gilgeous-Alexander.

De'aaron Fox ze San Antonia zakončuje přes Shaie Gilgeouse-Alexandera z Oklahoma CIty.
Devin Vassell ze San Antonia zakončuje mezi přihlížejícími soupeři z Oklahoma City.
De'aaron Fox ze San Antonia a Shai Gilgeous-Alexander (vpravo) z Oklahoma City.
Shai Gilgeous-Alexander vyráží do útoku.
Utkání provázely i vyhrocené momenty. Ve třetí čtvrtině skončil po tvrdém zákroku na zemi domácí Stephon Castle, po následné potyčce dostali technické chyby jeho spoluhráč Ajay Mitchell a Devin Vassell. „Dnes večer šlo hlavně o to zvládnout detaily. Šli jsme do zápasu s vědomím, že to bude fyzické. Hrajeme u nich doma, je tu hlučno, ale dokázali jsme ustát ten tlak a odvedli jsme v tom skvělou práci,“ zhodnotil zápas McCain.

Spurs vedl Wembanyama s 26 body, Vassell přidal 20 a De’Aron Fox při debutu v sérii po zranění kotníku zaznamenal 15 bodů. „Je to moje první play off. Pro mnohé z nás je první. Samozřejmě to je a bude náročné a dalo se to očekávat, ale teď se ukáže, co v nás je,“ řekl Wembanyama.

Finále Západní konference play off NBA - 3. zápas:

San Antonio - Oklahoma City 108:123 (stav série 1:2)

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Dopustili jsme kulturu alibismu. Kania a Nezmar o výmluvách na mládí i rozhodčích

Zprava majitel libereckého klubu Ondřej Kania, generální ředitel Jan Nezmar a...

Fotbalisty Liberce čeká ještě závěrečné derby v Jablonci, ale sezonu už tak jako tak dokončí na šestém místě. Vedení klubu to nepovažuje za úspěch a pokládá za chybu výmluvy na mládí kádru.

