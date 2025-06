Francouzské trápení. Olympijské finalistky naháněly Turkyně celý zápas Francouzské spolufavoritky vykročily do EuroBasketu vydřeným vítězstvím 71:69 nad Tureckem. V úvodním utkání skupiny A, kterou hostí Pireus, otočily vyrovnaný duel až v koncovce. Nejlepší střelkyní... 18. června 2025 20:07, aktualizováno 20:31

Nizozemci na Euru do 21 let zdolali Ukrajinu a doplnili postupující Dány Fotbalisté Nizozemska na mistrovství Evropy do 21 let na Slovensku postoupili po výhře 2:0 nad Ukrajinou do čtvrtfinále, kde je čeká Portugalsko. Finsko remizovalo 2:2 s Dánskem, které jako vítěz... 18. června 2025 20:21

Láska, hromy, Oklahoma. Srdce Ameriky nezastavili ani teroristé, teď bije pro titul Premium LA Lakers versus Boston Celtics. Golden State Warriors versus NY Knicks. Lepší finále by si NBA nemohla přát. Ale místo toho má souboj Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers. Basketbalu nakloněná... 18. června 2025

ONLINE: Slovinsko - Česko, Lvíčata se loučí s turnajem, v sestavě Karabec i Daněk Sledujeme online Od našeho zpravodaje na Slovensku Čeští fotbalisté do jedenadvaceti let se loučí s mistrovstvím Evropy. V posledním skupinovém zápase už bez naděje na postup do vyřazovací fáze hrají proti Slovinsku. Utkání má výkop ve 21 hodin a... 18. června 2025 19:55

Menšík boj s Bautistou prohrál a ještě se čílil. Nosková suverénně postoupila Jakub Menšík v Londýně do čtvrtfinále nepostoupil. Česká tenisová jednička v 2. kole přípravného turnaje na Wimbledon podlehla 6:3, 3:6, 5:7 španělskému veteránovi Robertu Bautistovi. Během utkání... 18. června 2025 19:34

Almeida vyhrál po úniku čtvrtou etapu závodu Kolem Švýcarska, vede Grégoire Portugalský cyklista Joao Almeida vyhrál po samostatném úniku čtvrtou etapu závodu Kolem Švýcarska a připsal si páté letošní vítězství. Šestadvacetiletý jezdec týmu UAE Emirates zaútočil ve stoupání... 18. června 2025 18:52

Nehrající, přesto vlivný. Vaněček si roli dvojky v bojích o Stanley Cup užil Že není co závidět? Že úloha dvojky, která se ani na sekundu nepodívá do hokejové brány, působí nevděčně? Prohlédněte si fotku. Vítek Vaněček vypadá krapet šíleně! Štěstím bez sebe. Právě s Floridou... 18. června 2025 18:35

Sáňkařská federace potvrdila zákaz startu Rusů na hrách v Itálii Olympijské soutěže sáňkařů v Cortině d’Ampezzo budou příští rok bez ruských závodníků. Mezinárodní sáňkařská federace FIL na kongresu v Tampere schválila pokračování zákazu startů pro všechny... 18. června 2025

Jaroš prodloužil s Liverpoolem, v příští sezoně se ale popere o šanci v Ajaxu Fotbalový brankář Vítězslav Jaroš odešel z Liverpoolu na roční hostování do Ajaxu Amsterodam. Zároveň s úřadujícím anglickým mistrem prodloužil smlouvu 18. června 2025 17:58

České volejbalistky na úvod druhého turnaje Ligy národů prohrály s Čínou České volejbalistky druhý turnaj Ligy národů v Hongkongu zahájily prohrou 1:3 s favorizovanou Čínou. Podruhé v samostatné historii získaly proti Číně set, podařilo se jim to poprvé od roku 2015. 18. června 2025 17:53

Maximálně jednou za 32 let... Na tenise v Halle zranila divačku reklama Alexander Zverev vykročil na turnaji v Halle do boje o premiérovou trofej na trávě hladkým vítězství 6:2, 6:1 nad Marcosem Gironem. To však nebylo to nejpodstatnější. Tenisový duel přerušil... 18. června 2025 17:03