Zápas krvavých nosů. Trochu judo, řekl o premiéře basketbalistů Balvín

Nejvyšší Čech na hřišti Ondřej Balvín souboje s Tunisany charakterizoval jako „trochu judo“. Ne, basketbal v pojetí afrického mistra rozhodně není bezkontaktní sport. „Dva otevřené nosy. Pár lokýtků tam padlo, pár technických k tomu,“ popisoval Balvín.

Nejvíce to odnesli Hruban a Pavel Pumprla.

„Před zápasem jsem klukům říkal, že když prohráli s Tureckem o 10 bodů, měli tam dva technické fauly, proti Lotyšsku to bylo podobné. Tohle je prostě jejich hra, hodně agresivní. Někdy až moc, ale Vojta i Pumpy jsou OK,“ oddechl si trenér Ronen Ginzburg.

Jeho svěřenci ostatně nejsou žádné panenky.

„Byla to víceméně nehoda,“ říkal Hruban o souboji, po němž palubovku obarvila jeho krev. „On si tam najížděl, já jsem se mu postavil, on to chtěl přede mnou vyhodit na střelce ven, ale jak dokončil pohyb, trefil mě loktem. Hlavní bylo, že nos vydržel, že není zlomený. Doktor mi to hned zašil, mohl jsem v klidu dohrát.“

V klidu si Češi také došli pro vítězství. Až na občas až příliš jiskřivý projev se Tunisko jevilo jako vhodný soupeř pro start přípravy.

„Myslím, že jsme se ukázali v dobrém světle,“ soudí Balvín. „Samozřejmě tam byla spousta chyb, ale to k tomu patří. Někteří z nás hrajeme zápasy po delší době; co jsme mohli předvést, to jsme předvedli.“

Tunisané jsou stejně jako Češi účastníky světového šampionáty, který v Číně startuje již 31. srpna. Ambice Ginzburgova celku jsou ale mnohem větší.

„Na první zápas to bylo poměrně slušné,“ líčil Hruban. „V obraně byla spousta komunikačních chyb, ale to na startu přípravy bereme vždycky s rezervou. Je to něco, na čem můžeme pracovat. A v útoku to docela šlapalo, kombinace nám moc nevázla. Hlavně jsme se nenechali uchodit, nenechali jsem si vnutit jejich styl.“

Češi si zápas na Královce užili - a přežili.

„Naštěstí se nikomu nic nestalo, jedeme dál,“ řekl Hruban. „Polsko bude v sobotu silnější tým, trošku basketbalovější, trošku podobnější našemu stylu. Těšíme se, líp nás prověří. A hlavně se konečně začalo hrát, ubylo běhání, počítáme body a má to nějaký smysl. To pravé bude, až přijedeme do Šanghaje, vylezeme na palubovku a proti nám budou stát Američani. Mistrovství se blíží hodně rychle.“

Hit proti USA je na programu 1. září. Do té doby Češi odehrají ještě osm příprav; snad už bez krvavých šrámů.