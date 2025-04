Nezdolní Válečníci mají na dosah mečbol. Bolí to, ale zase ožijeme, vzkazují Sršni

„Naše výhra byla jen o štěstí a nebojím se říct, že i trochu nezasloužená, protože jsme za celý zápas vedli jen minutu a třináct vteřin. Takhle se určitě prezentovat nechceme. Na druhou stranu jsme těžkou situaci přežili a na zápas číslo čtyři se nám bude určitě vstávat lépe,“ cítí děčínský kouč Tomáš Grepl, že těžká výhra jeho Válečníky posílila.

Vstup patřil jejich soupeři, v poločase Sršni vedli o 11 bodů. „S téměř stoprocentní jistotou jsme věděli, že Písek po dvou špatných vstupech určitě takhle nezačne potřetí. My jsme na začátku byli nevím kde, protože nám nefungovaly věci, na které jsme se připravovali. Hned od úvodního rozskoku nám chyběla koncentrace, dostali jsme se do minusu a celý první poločas byl z naší strany špatný,“ vyčítal trenér.

Armex hořel hlavně v obraně. „Písku jsme jen za poločas dovolili patnáct útočných doskoků, což je problém na celé utkání, natož na poločas. A od toho se to odvíjelo, protože když nedoskočíme míč, nemůžeme hrát rychlý protiútok. Také jsme se sekli v postupném útoku a zápas se pro nás vyvíjel opravdu špatně.“

Dvanácti stovkami diváků vyprodaná Maroldovka hnala Válečníky za obratem, Děčín rychle smazal ztrátu a v dramatické koncovce urval výhru hlavně díky průnikům Ogundirana, jehož trefa 27 vteřin před koncem určila konečné skóre 82:80. Nic na tom nezměnila ani poslední písecká střela, Šlechtův pokus za tři koš minul. Hrdina posledních okamžiků Ogundiran nasázel 13 bodů stejně jako Štěrba, Edwards zapsal 18 bodů. Písek táhli Martin Svoboda (21) a Karlovský (18).

Děčínské publikum během ligového čtvrtfinále s Pískem.

„Byla to obrovská bitva, ve které nezvítězil lepší, ale šťastnější tým. I když jsme začali špatně, jsme Válečníci, nevzdáváme se a zase jsme to dokázali,“ radoval se děčínský pivot Jan Štěrba.

Písecký trenér Jan Čech zažíval opačné pocity. „Takový je někdy sport, my podobné situace zažíváme poprvé. Strašně to bolí, ale jinak tady byla skvělá atmosféra od obou táborů, kvůli tomu ten sport děláme. Přijde zase nový den a my ožijeme!“ Čtvrté utkání série startuje v Děčíně dnes v 18 hodin.