Hruban po Řecku: Za Satym nemusíme chodit, tohle se stává jednou za deset let

Na velké utěšování hvězdného barcelonského rozehrávače ale v šatně nedošlo. „Bylo to beze slov, jen jsme ho poplácali,“ vykládal Hruban. „Saty je v koncovkách spolehlivý, tohle se stává jednou za deset let. Myslím, že za ním nemusíme chodit a říkat mu, že ho podporujeme, protože to ví.“

Tomáš Kyzlink se k němu v mixzóně přidával: „Samozřejmě se taková věc může stát i tak skvělému hráči jako je Saty. Nemyslím si, že bychom mu měli cokoliv vyčítat. Taky na sebe beru zodpovědnost, protože jsem nedal dvě šestky v prodloužení.“

Hruban zároveň přiznal, že v extra pětiminutovce už se energií nabití Řekové těžko brzdili: „Byl to zápas, do kterého jsme se skvěle vrátili. Nedali jsme ale šestky. Koncovka byla v našich rukách, v prodloužení už byli na koni oni.“

Potěšil vás aspoň příspěvek nové generace?

Jo, jasně. Hráli na nás takovou zajímavou strategii, nerotovali. Skórování tak bylo u nás primárně na hráčích, kteří tvoří s míčem. Eliminovali třeba mě s Bohačíkem. Ale nová generace měla dobrý vstup, třeba Ondra Husták nebo Luboš Kovář.

Richarda Bálinta zase chválil na cestě do šatny Papapetru, opora Panathinaikosu. Dělají tohle zkušení hráči často?

Pokud hrajete proti mladému klukovi, u kterého je vidět, že má před sebou budoucnost, tak mu občas třeba řeknete, ať na sobě pracuje. Je to normální. Přestože se hrálo hodně tvrdě, nebyla tam žádná nevraživost. Žádné zákeřné zákroky. Myslím, že na koukání to byl hezký zápas. Samozřejmě až na tu pokaženou koncovku.

Tomáš Satoranský řídí hru z české lavičky.

Měl si podle vás Bálint brát více střel?

To se těžko hodnotí. Mohl, ale je to těžké. Je vidět, že už se tady cítí daleko komfortněji, neváhá a střílí, což je samozřejmě dobře.

Po prvních deseti minutách jste ztráceli 14 bodů. To asi není ideální start, což?

Nikdo nepanikařil, v dnešním basketbalu to není nic, zvlášť pokud je to na začátku zápasu. Stahuje se to poměrně dobře, stačí vám jedna bodová šňůra a jste zpátky. Napřed trefili čtyři střely a my nic, pak se to zase otočilo. Dobře jsme se do zápasu vrátili a konec nás samozřejmě hrozně mrzí.

Co jste museli po úvodu změnit?

Hodně jsme museli přitvrdit. Začali jsme úplně jiným stylem, než kterým nakonec ten zápas potom probíhal. Byl to extrémně fyzický basket. Co rozhodčí pouštěli za kontakty při nájezdech a za lokty po doskoku... Povolili toho hodně. Jakmile jsme se s tímhle stylem srovnali, už jsme s Řeky dokázali hrát.

Přesto, nebyly některé fauly až příliš velká loterie?

Je to těžké, něco se pískat musí. Když nastavíte takový metr, těžko se to udržuje.

Na EuroBasketu se nakonec Češi představí popáté v řadě. Potěší, že vás Britové vykoupili?

Chtěli jsme mít sami hotovo. Ale když nám Britové pomohli, tak jedině dobře. Klukům poděkuju, až se s nimi potkáme.