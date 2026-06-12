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OG v MSG? OMG! „Pravá ruka boží“ ohromila NBA a hned se stala ikonou

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  7:00
Pokud se někdo v Česku rozhodl kvůli sportu ponocovat o den dříve, než to vyžadoval zápas fotbalové reprezentace, nelitoval. Tedy pokud sledoval zámořskou NBA. Basketbalisté New York Knicks totiž díky obratu, který měl na základě historických zkušeností, šanci na úspěch blížící se nule, vybojovali finálový mečbol. A to hlavně díky nepravděpodobné střele nečekaného hrdiny, která zvrat korunovala.
Rozhodující moment, O. G. Anunoby z New York Knicks dostal míč skrze obroučku...

Rozhodující moment, O. G. Anunoby z New York Knicks dostal míč skrze obroučku ve čtvrtém finále NBA se San Antonio Spurs. | foto: Vincent CarchiettaReuters

O. G. Anunoby z New York Knicks se tlačí ke koši San Antonio Spurs, brzdí ho...
Victor Wembanyama (vlevo) ze San Antonio Spurs u míče ve finále NBA proti New...
Victor Wembanyama (vpravo) ze San Antonio Spurs útočí na koš New York Knicks,...
O. G. Anunoby (vpravo) a Karl-Anthony Towns se radují z trefy New York Knicks.
8 fotografií

Jalen Brunson v nájezdu na koš neprojde přes bránicí dvojici San Antonia, balon se rázem odráží a začíná poskakovat na opačnou stranu. Rozehrávač De’Aaron Fox ho zachytává.

V téže chvíli měl zastavit, vyčerpat zbytek časového limitu a počkat na faul, čímž by Spurs, vedoucí v tu chvíli o bod, přiblížil druhému venkovnímu vítězství a vyrovnání série ve slavné Madison Square Garden (MSG) na 2:2.

Jenže se rozhoduje zakončit, zčistajasna ale jeho nájezd blokuje OG Anunoby. Jeho spoluhráč Jose Alvarado doskočí a sprintuje na druhou stranu, Fox už musí na polovině hřiště faulovat.

Zbývá 5,7 sekund. Knicks jsou na dostřel jediného bodu, přitom ještě na začátku druhého poločasu to vypadalo na naprostý debakl. San Antonio vedlo o propastných 29 bodů.

O. G. Anunoby z New York Knicks se tlačí ke koši San Antonio Spurs, brzdí ho Dylan Harper.

Anunoby zpoza čáry rozehrává na Brunsona, ten se zastavuje daleko za trojkovým obloukem a střílí. Míč se však odráží od obroučky a velkolepý obrat je v koncích.

Není. Visí na konečcích prstů OG Anunobyho, který z autu probíhá nehlídán obranou a pravačkou lehce usměrňuje míč do koše.

Rekordní obrat a NY Knicks jsou výhru od titulu. Spurs promarnili náskok 29 bodů

1,2 sekundy před sirénou. 107:106. New York Knicks právě dokonali obrat a ve finále získali vedení v sérii 3:1!

19 800 diváků skákalo radostí a jako by nechtělo uvěřit tomu, co se před nimi na palubovce právě odehrálo. Ještě při odchodu z haly pak skandovali jeho jméno.

Podívejte se na závěr čtvrtého finálového zápasu mezi New York Knicks a San Antonio Spurs:

„Nevím, jestli existuje nějaká větší akce v historii Knicks,“ líčil poté nevěřícně trenér Mike Brown a dodal: „Tohle musí být nejikoničtější střela v historii newyorského basketbalu!“

Marcus Thompson II z webu The Athletic později napsal: „Sláva tentokrát nepřipadla střelci, ale tomu, kdo dopíchl neúspěšný pokus. Jak už se na této pohádkové jízdě Knicks stalo normou, nepravděpodobné se nakonec stalo nevyhnutelným.“

Miliony za místo u celebrit, šokují i ceny pod střechou. Finále v New Yorku je trhák

Ani Anunoby po utkání úplně nevěřil. „Snažil jsem se o smeč nebo něco takového. Míč mi přeletěl nad hlavu, takže jsem ho pořádně nedokázal chytit. Tak jsem se ho snažil jen lehce usměrnit a spadlo to tam,“ popisoval.

„OG je někdo, kdo do toho dává maximum každý večer,“ chválil ho lídr Jalen Brunson. „Je mi jedno, co si myslí ostatní – my víme, že v něm máme superstar.“

O. G. Anunoby (vpravo) a Karl-Anthony Towns se radují z trefy New York Knicks.

Když ho Knicks v prosinci 2023 získali z Toronta za draftované miláčky RJ Barretta a Immanuela Quickleyho, mnozí pochybovali. Anunoby ale od té doby ukazuje, že patří mezi nejlepší hráče kombinující skvělý útok i obranu v lize.

Ve finále NBA je teď jednoznačně nejspolehlivějším hráčem Knicks, klubu, který od 70. let čeká na titul. A jeho „Pravá ruka boží“ – jak jeho zakončení popsal spoluhráč Karl-Anthony Towns – výrazně přiblížila sen.

Zbývá jeden vítězný zápas.

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