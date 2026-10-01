Levhartice po výprasku opouští Eurocup. Treml: Ošklivé, báli jsme se sami sebe

„Výsledek je až ošklivý. Tempo a energie, s jakými hrálo Chartres, byla naprosto jiná liga. Bohužel my se báli sami sebe, báli jsme se udělat chybu. Přitom jsme mohli jen překvapit...,“ nechápal domácí trenér Petr Treml mladší. „V poslední čtvrtině, když to z nás spadlo, jsme hráli vyrovnaně a na obou stranách. V prvních třech jen na naší.“
První duel ve Francii dal naději, Levhartice ještě před poslední čtvrtinou měly jen jednobodové manko, nakonec ruply o 14. V odvetě sice dobře začaly, jenže od stavu 8:7 odpadly.
První čtvrtinu projely o 17, poločas o 28, a když se ve třetí části soupeřky nadechly ke šňůře 17:0, nebylo o výsledku a postupujícím pochyb. Konečné resumé zápasu -41 bodů, celé série -55.
„Nastoupily jsme hodně unaveně, nebyly jsme vůbec agresivní. Ve Francii jsme úvodní tlak ustály, teď jsme jen dostávaly rány a nedokázaly je vrátit zpět,“ vadilo chomutovské Valentýně Kadlecové, autorce dvou bodů. „Hodně to Francouzkám padalo, měly jsme díry v obraně. Taky nám moc nepomohli rozhodčí, ty fauly, to bylo šílené.“
Francouzský tým napočítal čtyři dvouciferné střelkyně v čele se osmnáctibodovou Mavambouovou, u domácích se nejlépe dařilo Mooreové-McNeilové s 12 body. „Nepřistoupili jsme k zápasu dobře, nebyli jsme koncentrovaní, neplnili jsme, co jsme chtěli. Až v poslední čtvrtině jsme přepnuli a byli jsme tým, jakým chceme být,“ litoval pozdního budíčku Treml. „Hrát takto celý zápas, mohli jsme prohrát se zdviženými hlavami.“
Český ženský basketbal letos vyslal do pohárové Evropy rekordní počet účastníků, celkem šest. Levhartice už jsou ze hry, ale ještě se přihlásily do středoevropské soutěže CEWL. Účast v základní části Eurocupu mají jistou SBŠ Ostrava a DSK Basketball Brandýs stejně jako neúspěšné euroligové kvalifikantky, brněnské kluby KP a Žabiny. Útočit na přdní pozice v Eurolize bude tradičně USK Praha.
Eurocup basketbalistek
Odvetné utkání kvalifikace
Levhartice Chomutov - C’Chartres Metropole Basket Feminin 46:87 (11:28, 20:48, 29:72)