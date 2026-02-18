Odplata za jedinou porážku. Nymburští basketbalisté vyhráli v Pardubicích

  22:45
Nymburští basketbalisté zvítězili v 6. kole ligové nadstavby v souboji prvního s druhým v Pardubicích 91:88 a oplatili jim prosincovou porážku, která je stále jediným nezdarem obhájců titulu v soutěži. Oba týmy se znovu utkají v sobotním finále Českého poháru v Opavě.
Nymburský Jaromír Bohačík kontroluje míč v ligové nadstavbě s Pardubicemi. | foto: Milan Křiček / BK KVIS Pardubice

V prvním vzájemném utkání v sezoně prohrály doma Pardubice 76:78, v prosinci pak v Kolíně zdolaly Nymburk 100:95 a také ve středu svedly s dvacetinásobným českým šampionem velkou bitvu.

Ve třetí čtvrtině si vypracovaly osmibodový náskok, ale hosté zvládli lépe koncovku a připravili Východočechům teprve druhou porážku za posledních 15 zápasů v lize a poháru.

Nymburský Ondřej Sehnal diriguje útok v ligové nadstavbě s Pardubicemi.

Nejlepším výkonem v sezoně přispěl k vítězství Američan Shumate, jenž nasbíral 24 bodů a devět doskoků. Jeho krajan Bryant potvrdil roli tahouna Pardubic 27 body a 12 doskoky. Nymburk uspěl navzdory 19 ztrátám a v Pardubicích vyhrál 15 z posledních 16 zápasů.

O čtvrté místo v tabulce skupiny A1 přišel Písek, který podlehl v Děčíně 84:88 a musel mu přepustit svou pozici. Sršně předstihlo i Ústí nad Labem, které zvítězilo v Opavě 88:81. Slezané budou mít šanci na odplatu v sobotním utkání o třetí místo v Českém poháru.

Basketbalová Maxa liga mužů

6. kolo nadstavby

Skupina A1

Pardubice - Nymburk 88:91 (20:24, 43:52, 66:63)
Nejvíce bodů: Bryant 27, Kovář, Lukeš a Tůma po 12 - Shumate 24, Rice 10, Hruban 9

Opava - Ústí nad Labem 81:88 (20:22, 41:43, 55:72)
Nejvíce bodů: Gray 17, Brown 11, Puršl a Slavík po 10 - Davidson 18, Vyoral 17, Johnson 15

Děčín - Písek 88:84 (29:27, 55:48, 68:66)
Nejvíce bodů: Davis 20, Štěrba a Edwards po 14 - Martin Svoboda 18, Sýkora 14, Burda a Karlovský po 13

Tabulka

1.Nymburk252412528:193396,0
2.Pardubice282172613:222275,0
3.Brno2717102312:228263,0
4.Děčín2816122321:238257,1
5.Písek2715122411:237955,6
6.Ústí nad Labem2715122342:228355,6
7.Opava2613132297:222050,0
8.Ostrava2810182398:256835,7

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 běží naplno. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a disciplín...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

18. února 2026  22:45

Sparta slaví! Fotbalistky si zahrají semifinále Evropského poháru

Fotbalistky Sparty postoupily přes Austrii Vídeň do semifinále Evropského...

Poprvé v historii si fotbalistky Sparty zahrají semifinále evropské soutěže. A to Evropského poháru. Soupeřky z Austrie Vídeň zdolaly 3:1 po prodloužení. Góly vstřelily Stárová, Bergfordová a...

18. února 2026  22:44

ONLINE: Schick se v Lize mistrů proti Olympiakosu blýskl dvěma góly

Patrik Schick během zápasu Ligy mistrů Leverkusenu s Olympiakosem.

Zbylé čtyři úvodní vyřazovací zápasy nabízí středeční program fotbalové Ligy mistrů. Newcastle deklasoval domácí Karabach 6:1, útočník Gordon vstřelil už v prvním poločase čtyři góly. Od 21 hodin...

18. února 2026  22:37

Finsko - Švýcarsko 3:2P. Velký obrat obhájců dokonal v prodloužení Lehkonen

Finsko po dramatu se Švýcarskem postupuje do semifinále olympijských her.

Finští hokejisté jsou třetím semifinalistou olympijských her v Miláně a dál si udrželi naději na obhajobu zlatých medailí z Pekingu. Po obratu ze stavu 0:2 porazili Švýcarsko 3:2 v prodloužení, v...

18. února 2026  22:32

Lehečka je v Dauhá ve čtvrtfinále, Menšík v něm vyzve Sinnera. Daří se i Kopřivovi

Jakub Menšík se raduje z povedeného úderu ve druhém kole Australian Open.

Jakub Menšík a Jiří Lehečka zvládli na tenisovém turnaji v Dauhá hladce druhé kolo a jsou ve čtvrtfinále. Šestý nasazený Menšík porazil Číňana Čang Č’-čena 6:3, 6:2 a jeho dalším soupeřem bude...

18. února 2026  22:29

ONLINE: USA - Švédsko 1:0. Larkin prvním gólem na turnaji otevírá skóre

I Američané umí v hokeji přitvrdit muziku.

Čtvrtfinále olympijského turnaje vrcholí, hraje se poslední zápas této fáze. A pořádně nabitý. Utkávají se dva velcí adepti na medaile, hokejisté Spojených států bojují proti Švédům. Duel můžete od...

18. února 2026,  aktualizováno  22:22

První hokejová liga má po 49. kole nového lídra, Slavii v čele vystřídal Kolín

Kolínský brankář Jakub Soukup

První hokejová liga má nového lídra. Slavia Praha doma prohrála 4:5 po nájezdech s poslední Porubou a do čela tabulky se dostal tři kola před koncem základní části Kolín, který se do vedení dostal...

18. února 2026  22:12

Obhájkyně v potížích. USK první zápas o postup do Final Six se Zaragozou prohrál

Veronika Voráčková ze Zaragozy (vpravo) se snaží prosmýknout kolem Bridget...

Basketbalistky ZVVZ USK Praha prohrály v prvním utkání o postup do Final Six Evropské ligy doma se Zaragozou 71:82. Obhájkyně titulu tak musí k postupu v sérii na dva vítězné zápasy uspět příští...

18. února 2026  21:32

Rulík se zlobí na rozhodčí: Bojí se Kanady! Nebylo to fér. Měli strach, že dáme gól

Krutá porážka, Češi nestačili ve čtvrtfinále na Kanadu.

Od našich zpravodajů v Itálii Zlobil se. Hodně se zlobil. Ale ne na své svěřence, nýbrž na rozhodčí. „Straší mě! Nebyl to fér turnaj a je neakceptovatelné, co si k nám dovolí!“ lamentoval Radim Rulík po prohraném středečním...

18. února 2026  21:30

ONLINE: Předehrávka anglické ligy, Wolverhampton s Krejčím hostí Arsenal

Fotbalisté Arsenalu slaví gól v utkání Premier League proti Wolverhamptonu.

Kvůli účasti ve finále Ligového poháru s předstihem nastupují k zápasu 31. kola Premier League. Fotbalisté Arsenalu, lídři soutěže, hrají na půdě Wolverhamptonu, v jehož sestavě nechybí český obránce...

18. února 2026  21:06

Po nezdarech druhá výhra. Curleři porazili Čínu, osmé místo sdílí i s obhájci zlata

Lukáš Klípa, Lukáš Klíma, Marek Černovský a Martin Jurík z České republiky...

Na olympijském turnaji v Cortině d’Ampezzo si připsali druhou výhru v řadě. Čeští curleři porazili Čínu 10:5 a navázali na úterní triumf proti Německu. Výběr skipa Lukáše Klímy čekají ještě dva...

18. února 2026  20:57

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři ve čtvrtfinále, jak dál v semifinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do vyřazovacích zápasů. Kdo uspěl ve čtvrtfinálových bitvách a jaké jsou dvojice pro semifinále na ZOH 2026?

18. února 2026  20:54

