Odplata za jedinou porážku. Nymburští basketbalisté vyhráli v Pardubicích

V prvním vzájemném utkání v sezoně prohrály doma Pardubice 76:78, v prosinci pak v Kolíně zdolaly Nymburk 100:95 a také ve středu svedly s dvacetinásobným českým šampionem velkou bitvu.
Ve třetí čtvrtině si vypracovaly osmibodový náskok, ale hosté zvládli lépe koncovku a připravili Východočechům teprve druhou porážku za posledních 15 zápasů v lize a poháru.
Nejlepším výkonem v sezoně přispěl k vítězství Američan Shumate, jenž nasbíral 24 bodů a devět doskoků. Jeho krajan Bryant potvrdil roli tahouna Pardubic 27 body a 12 doskoky. Nymburk uspěl navzdory 19 ztrátám a v Pardubicích vyhrál 15 z posledních 16 zápasů.
O čtvrté místo v tabulce skupiny A1 přišel Písek, který podlehl v Děčíně 84:88 a musel mu přepustit svou pozici. Sršně předstihlo i Ústí nad Labem, které zvítězilo v Opavě 88:81. Slezané budou mít šanci na odplatu v sobotním utkání o třetí místo v Českém poháru.
Basketbalová Maxa liga mužů
6. kolo nadstavby
Skupina A1
Pardubice - Nymburk 88:91 (20:24, 43:52, 66:63)
Opava - Ústí nad Labem 81:88 (20:22, 41:43, 55:72)
Děčín - Písek 88:84 (29:27, 55:48, 68:66)
Tabulka
|1.
|Nymburk
|25
|24
|1
|2528:1933
|96,0
|2.
|Pardubice
|28
|21
|7
|2613:2222
|75,0
|3.
|Brno
|27
|17
|10
|2312:2282
|63,0
|4.
|Děčín
|28
|16
|12
|2321:2382
|57,1
|5.
|Písek
|27
|15
|12
|2411:2379
|55,6
|6.
|Ústí nad Labem
|27
|15
|12
|2342:2283
|55,6
|7.
|Opava
|26
|13
|13
|2297:2220
|50,0
|8.
|Ostrava
|28
|10
|18
|2398:2568
|35,7