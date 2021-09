Manuál NBA pro neočkované basketbalisty: přísné restrikce a zákazy

Neočkovaní hráči mají rovněž během soutěže zapovězeny návštěvy restaurací, barů ani nesmějí za zábavou do větších uzavřených prostor. Stýkat se mohou jen s omezeným počtem svých blízkých, kteří navíc předtím musejí podstoupit test na covid-19. Při zápasech nebudou sedět společně s týmem.

Podle manuálu, který nachystalo vedení ligy s hráčskou asociací, zůstane hráčům povinnost nosit roušky. Výjimkou budou zápasy či basketbalový trénink, sprchování a konzumace jídla a pití. I hlavní trenéři mohou být během utkání bez roušky.

Vakcínu proti covidu-19 dostalo podle ESPN zhruba 90 procent hráčů. Bez očkování jsou například Bradley Beal z Washingtonu, Kyrie Irving z Brooklynu a Andrew Wiggins z Golden State. Přitom v New Yorku a San Francisku je vyžadováno očkování pro vstup do hal, takže Irving a Wiggins nemohou hrát domácí zápasy.

Jedna z hlavních hvězd soutěže LeBron James z Los Angeles Lakers se očkovat nechal, i když původně byl podle svých slov k vakcíně dost skeptický. „Ale udělal jsem si průzkum a získal jsem dojem, že je to pro mě, mou rodinu i přátele to nejlepší. O tom, co mají udělat jiní, mluvit nechci,“ uvedl čtyřnásobný šampion NBA.