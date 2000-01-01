Tohle byl našlapaný draft do NBA. Volba basketbalových talentů 2026 má směle konkurovat těm z let 1996 (Iverson, Allen, Bryant, Nash) nebo 2003 (LeBron, Anthony, Bosh, Wade). Tak uvidíme. Ještě dnes je slibná celá šedesátka, někteří její členové překvapí příjemně, u jiných to bude naopak. To jsou dvě každoroční jistoty.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Velká Británie dostane dalšího basketbalistu v NBA. Tobi Lawal se bude hlásit v Dallas Mavericks. Na čísle 48 si vybrali výjimečného letce, jenž svým výskokem atakuje magickou hranici 50 palců, v přepočtu 127 centimetrů.
Autor: Yuki Iwamura, AP
I on mohl být Britem, ale není. Baba Miller je zcestovalý muž, a tak si mohl vybírat. Rozhodl se, že bude reprezentovat Španělsko. Po čtyřech univerzitních sezonách teď vytáhlý křídelník míří do LA Clippers.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Mezi Španěly zůstaňme. Aday Mara je nejvyšším hráčem draftu NBA 2026, jako číslo 12 si ho zvolili Oklahoma City Thunder. Když k jeho 221 centimetrům přidáte 215, na které narostl Chet Holmgren, pod košem loňských šampionů bude těsno.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Třetí Španěl, který uspěl v draftu 2026. Narostl skoro na dva metry, přesto Sergio de Larrea působí na pozici jedna, na rozehrávce. S Valencií byl v semifinále Euroligy a radoval se z titulu ve španělské lize. Finálové boje s Barcelonou jsou ostatně důvodem, proč v dějišti draftu scházel. Číslo 25 nakonec končí v Dallasu.
Autor: FIBA
Také Němci mají v letošní volbě hned tři zástupce. Skvěle doskakující pivotman Hannes Steinbach sice působil na americké univerzitě, ovšem pochází z bavorského Würzburgu. Jako Maxi Kleber. A také jako Dirk Nowitzki...
Autor: Adam Hunger, AP
Hannes Steinbach se stal číslem 14 v draftu NBA 2026 a posílí Charlotte Hornets.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Christian Anderson Jr. (vpravo) slaví, že se stal hráčem Charlotte Hornets. Setká se v něm se svým německým krajanem Hannesem Steinbachem, který byl vybrán jen o pár minut dřív. A kam to dotáhne Christianův mladší bratr Lucai, který oslavě přihlíží?
Autor: Yuki Iwamura, AP
Třetí Němec v draftu 2026. Jack Kayil přichází z Alby Berlín po zisku národního titulu. Ve druhém kole byl tenhle rozehrávač s předlouhými pažemi vybrán Houston Rockets, zahraje si ale za New York Knicks.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Jeden zástupce Dominikánské republiky. Yaxel Lendeborg je už protřelým borcem, má za sebou čtyři roky na univerzitě. A teď si coby jedenáctka draftu NBA 2026 zahraje za Golden State Warriors, zkušenosti by měl sbírat hlavně od Draymonda Greena. Ovšem ti dva by mohli být i rivalové, Lendeborg působil v rámci NCAA na Michiganu, Green na Michigan State.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Mexický křídelník Karim López to vzal do NBA přes katalánský Joventut Badalona a australskou ligu. Teď by měl posílit Memphis Grizzlies. O muži s největšími dlaněmi (podívejte na ty pěsti!) mezi letošními talenty se uvažovalo na pozici v top ten, ale nakonec je až 21. I tak je to pro Mexiko rekord.
Autor: Adam Hunger, AP
Mezinárodní kořeny má i jednička draftu A. J. Dybantsa. Jeho otec se narodil v Konžské republice a vyrostl ve Francii, matka pochází z Jamajky. Ale takový talent si Spojené státy nenechaly utéct.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Kdo posílí letošní šampiony? Cameron Carr strávil na univerzitách tři sezony, než si ho v draftu vybrali New York Knicks. Jenže ti chtějí šetřit, a tak hráče rovnou poslali do Los Angeles Lakers.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Také Bruce Thornton září barvami New York Knicks, ve 22 letech už poměrně zkušený rozehrávač se však bude hlásit v Houston Rockets. Opačným směrem zamířil Jack Kayil.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Joshua Jefferson zdánlivě míří do Minnesota Timberwolves na 28. pozici. Jenže ve třetí a čtvrté desítce se hodně obchodovalo, tenhle univerzál by měl tedy působit v Brooklyn Nets.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Meleek Thomas skončil v Cleveland Cavaliers na 34. pozici, na začátku druhého kole draftu NBA. Gratuluje mu druhý muž ligy Mark Tatum. Odchovanec atlantské akademie Overtime by se měl učit hlavně od Donovana Mitchella.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Chris Cenac Jr. (5) na snímku z univerzitních bojů jako hráč Houstonu. Sedmadvacítka draftu doplní podkošovou baterii Boston Celtics. Bránící litevský dlouhán Motiejus Krivas (13) z Arizony by chtěl na draft zamířit až za rok.
Autor: Maria Lysaker, AP
Kingston Flemings (u míče) je další skvělý střelec působící na pozici, které se poněkud zastarale říkává rozehrávač. Na univerzitě Houston si řekl o osmé místo v draftu.
Autor: Ashley Landis, AP
Kingston Flemings je z osmé příčky novou posilou Atlanta Hawks, divákům odhaluje momentky z basketbalového života. S ohledem na to, že je mu teprve 19 let, má spoustu skvělých chvil i před sebou.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Labaron Philon Jr. jako číslo 22 v draftu NBA 2026, vybrali si ho Philadelphia 76ers. Na rozehrávce doplní Ty Maxeyho.
Autor: Adam Hunger, AP
Devatenáctkou draftu je Allen Graves, míří do Toronto Raptors. Uvidíme, jak se tenhle krok managementu kanadského klubu vyplatí, na pozici power forwarda ho zdánlivě bota netlačila...
Autor: Yuki Iwamura, AP
Nate Ament si coby třináctka draftu NBA zahraje za Milwaukee, i když má čapku Miami, je totiž součástí výměny za Janise Adetokunba.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Dailyn Swain je součástí budoucnosti Chicago Bulls. Patnáctka draftu má za sebou tři sezony na vysoké škole, v té poslední Swain zapisoval 17,7 bodu a 7,3 doskoku. Na shooting guarda slušné...
Autor: Yuki Iwamura, AP
Brayden Burries uzavřel první desítku draftovaných do NBA v roce 2026, působit bude v Milwaukee.
Autor: Adam Hunger, AP
Jeho pozici se ještě nedávno říkalo combo guard. Brayden Burries ví, jak se zapsat mezi střelce. Doplní soupisku Milwaukee Bucks a má se stát jednou z postav éry po Janisi Adetokunbovi.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Mikel Brown Jr. (0) hrál na univerzitě Louisville, v zápase s North Carolinou ho přebírá estonský pivot Henri Veesaar, číslo 52 letošního draftu, který je nově hráčem Atlanty.
Autor: Chris Seward, AP
Mikel Brown Jr. míří do Brooklyn Nets, v jehož hale se draft NBA 2026 odehrával. Vybrán byl na čísle šest. Zase rozehrávač a zase skvělý střelec.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Morez Johnson Jr., Aday Mara a Yaxel Lendeborg (zleva), trio z univerzity Michigan se vešlo do první dvanáctky draftu NBA 2026. To ale v tuto chvíli ještě nevědí...
Autor: Adam Hunger, AP
A teď už to vědí. Aday Mara míří do Oklahoma City, Yaxel Lendeborg do Golden State a Morez Johnson Jr. do Dallasu.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Rozehrávač a střelec? Darius Acuff Jr. tuhle roli zastával na univerzitě. Na snímku jako hráč Arkansasu při trestném hodu.
Autor: Godofredo A. Vásquez, AP
Darius Acuff Jr. se coby sedmička draftu NBA 2026 stává hráčem Sacramento Kings. O nevysokém rozehrávači hromadícím body se hovořilo i v souvislosti s číslem jedna. To by ovšem bylo značné překvapení.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Keaton Wagler v dresu Illinois. I on má za úkol sbírat body. Wagler, Acuff, Brown, Flemings a Burries jsou podobné typy a srovnali se na pozicích pět až deset. Budou to v NBA zajímavé rivality.
Autor: Eric Gay, AP
Komisionář Adam Silver (vlevo) a Keaton Wagler, pětka draftu NBA mířící do Los Angeles Clippers.
Autor: Brad Penner, Reuters
A teď mezi úplnou elitu. Cameron Boozer se raduje ze třetí příčky v draftu NBA 2026. V souboji o první post mu ublížilo, že není tak skvělým atletem, ale basketbalista je to fantastický, jeho týmy skoro neprohrávají.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Cameronu Boozerovi blahopřeje komisionář Adam Silver. V prvním kole by se do profiligy nejspíš dostal i Cameronův bratr-dvojče Cayden, rozhodl se však pro setrvání na univerzitě Duke.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Carlos Boozer (vpravo) vítá v NBA svého syna. Cameron Boozer je trojkou draftu a míří do Memphisu, Carlos má doma olympijské zlato z Pekingu 2008 a dvě účasti v Utkání hvězd NBA.
Autor: Brad Penner, Reuters
Stoupáme. Darryn Peterson (vlevo) je dvojkou draftu NBA, zahraje si za Utah Jazz.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Na rozdíl od svých bezprostředních rivalů z letošního draftu je Darryn Peterson (22 v dresu Kansasu) rozehrávačem. Ale silným, vytáhlým. U skautů mu uškodily zdravotní potíže, ovšem když hrál, hrál parádně.
Autor: Rick Scuteri, AP
Darryn Peterson před draftem do NBA v roce 2026. Moc dobře tuší, že bude někde nahoře. Mezi favority se v odhadech pohyboval celý rok.
Autor: Adam Hunger, AP
A znovu číslo jedna. A. J. Dybantsa slaví s rodinou. Body sbírá snadno jako Kevin Durant, výtečně mu to skáče...
Autor: Yuki Iwamura, AP
A. J. Dybantsa (vpravo) posílí Washington Wizards, fotí se s ním komisionář Adam Silver.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Bennett Stirtz je číslem 16 v draftu NBA, jeden z nejstarších účastníků bude působit v Oklahoma City.
Autor: Adam Hunger, AP
Komisionář Adam Silver a Bennett Stirtz, který uspěl coby šestnáctka draftu NBA. Stirtz má za sebou zajímavou minulost, ze druhé divize NCAA se dostal na prvodivizní Drake a následně na Iowu, načež si prostřílel cestu až do jednoho z nejlepších ligových kádrů.
Autor: Brad Penner, Reuters
Caleb Wilson jako čtyřka draftu NBA 2026, kariéru začne v Chicagu. A je třeba očekávat od něj řadu krásných smečí. Přirovnáván je ke svému předchůdci z North Caroliny - Jamesi Worthymu.
Autor: Adam Hunger, AP
Ale pozor! Caleb Wilson myslí na víc, v Chicago Bulls by chtěl překonat kariéru Michaela Jordana!
Autor: Yuki Iwamura, AP
Adam Silver, komisionář NBA, během draftu. Které z hvězdiček mu budou dělat radost? Které mu přidělají starosti?
Autor: Yuki Iwamura, AP
A. J. Dybantsa se coby jednička draftu NBA 2026 už druhý den představil ve Washingtonu. Setká se v jednom týmu s Anthonym Davisem? Anebo ho v sestavě nahradí?
Autor: Amber Searls, Reuters
Keaton Wagler a maskot Chuck the Condor zdraví fanoušky Los Angeles Clippers.
Autor: Scott Strazzante, AP