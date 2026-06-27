Ten, který chce sesadit Jordana. Létající Brit. Aday, Baba, Yaxel a další noví velikáni

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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Další sportovní akce v roce 2026:
KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti
Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?
Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky
Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední
Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...
Nejen prezident Pavel. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?
Závod MotoGP v Brně přilákal na Masarykův okruh desetitisíce fanoušků. Mezi nimi nechyběli politici, sportovci, herci, hudebníci ani tváře známé z televizních obrazovek. Podívejte se, které osobnosti...
Je tu skoro každý, kvalifikace ztrácí účel. Tvrdá slova kouče Ghany k rozšíření MS
Ta slova se Giannimu Infantinovi nebudou líbit. Asi ani Pavlu Nedvědovi, ani Miroslavu Koubkovi, ani Davidu Trundovi i dalším „obdivovatelům“ megalomansky rozšířeného fotbalového mistrovství světa....
Flamíková se Šantrůčkovou slaví celkové vítězství v SP. V Lucernu jim stačilo stříbro
České veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vybojovaly druhé místo v závěrečném závodě Světového poháru v Lucernu a ovládly celkové hodnocení seriálu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Po...
JAR - Kanada v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě, sázkové kurzy
Vyřazovací fáze mistrovství světa ve fotbale 2026 startuje velkým třeskem. Vůbec první duel nově zavedeného šestnáctifinále obstará zápas JAR - Kanada. Pro obě země jde o historický okamžik, neboť ze...
Tvrdík je můj český taťka, říká Talovjerov. V Anglii sbírá zážitky i proti gigantům
Svůj inspirativní příběh rozšiřuje o další mimořádné zážitky. A nemusí jim být zdaleka konec. V neděli šestadvacetiletý ukrajinský obránce Maksym Talovjerov přes České Budějovice či pražskou Slavii...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Ronaldo nechyběl ani minutu, skotský kouč rezignoval
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
No tak, na Messiho se už neptejte. Už nevím, jak Lea chválit, řekl kouč Argentiny
Dal gól v sedmém zápase na mistrovství světa za sebou jako první hráč v historii. Na fotbalových šampionátech vstřelil celkově už svou devatenáctou branku a na tom letošním šestou v třetím utkání....
Posila pro českou enklávu v Bostonu. Pastrňáka se Zachou doplní Ivan
David Pastrňák a Pavel Zacha mají v Bostonu nového českého spoluhráče, Bruins získali z Colorada třiadvacetiletého centra Ivana Ivana. Americký klub oznámil na svém webu, že ostravského hokejistu...
19. den MS ve fotbale: Jde se na play off. Kanada vyzve Jihoafrickou republikou
Mistrovství světa ve fotbale dospělo do vyřazovací fáze. Prvním utkáním play off bude souboj Jihoafrické republiky s Kanadou. Kde můžete zápas sledovat, jaká byla cesta obou týmů za postupem i další...
Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát
Na fotbalovém mistrovství světa skončila skupinová fáze. Do play off postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk pro...
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
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Když slaví oba soupeři. Jak v Kansas City ožily vzpomínky na hanbu z Gijónu
Z reproduktorů na stadionu Arrowhead v Kansas City duněl legendární hit Don’t Stop Believin od americké kapely Journey. Hrál se pro fotbalisty i fanoušky z Rakouska, protože ti už „věřit přestávali“....
To na mistráku ještě nebylo. Jak Kopecký vládla v parnu. A za odměnu? Třeba burger
Diváci schovaní po kavárnách kolem Masarykova náměstí v Jeseníku se tak tak včas zvedli, aby viděli dramatický finiš o mistrovský titul. Měli ten luxus, že měli úniku. Před rekordními teplotami,...