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Ten, který chce sesadit Jordana. Létající Brit. Aday, Baba, Yaxel a další noví velikáni

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  6:00
Dailyn Swain jako draftová posila Chicago Bulls na čísle 15. Velká Británie dostane dalšího basketbalistu v NBA. Tobi Lawal se zdraví se... I on mohl být Britem, ale není. Baba Miller je zcestovalý muž, a tak si mohl... Mezi Španěly zůstaňme. Aday Mara je nejvyšším hráčem draftu NBA 2026, jako... Sergio De Larrea Asenjo (vlevo) ze Španělska zakončuje na slovenský koš. Také Němci mají v letošní volbě hned tři zástupce. Skvěle doskakující pivotman... Hannes Steinbach se stal číslem 14 v draftu NBA 2026 a posílí Charlotte Hornets. Christian Anderson Jr. (vpravo) slaví, že se stal hráčem Charlotte Hornets.... Třetí Němec v draftu 2026. Jack Kayil přichází z Alby Berlín po zisku národního... Jeden zástupce Dominikánské republiky. Yaxel Lendeborg je už protřelým borcem,... Mikel Brown Jr. se před draftem NBA hlásí pro změnu k portorickým kořenům. Mexický křídelník Karim López to vzal do NBA přes katalánský Joventut Badalona...
Tohle byl našlapaný draft do NBA. Volba basketbalových talentů 2026 má směle konkurovat těm z let 1996 (Iverson, Allen, Bryant, Nash) nebo 2003 (LeBron, Anthony, Bosh, Wade). Tak uvidíme. Ještě dnes je slibná celá šedesátka, někteří její členové překvapí mile, jiní nemile. To jsou dvě každoroční jistoty.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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