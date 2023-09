OBRAZEM: Stovka na plakátu, rekord v Beskydech. Basketbal začal rok oslav

Na červeno-modro-bílém kurtu postaveném přímo na hranici si dali dostaveníčko reprezentanti českého a slovenského basketbalu. Bude to rovných 100 let, co je ve zdejších krajích provozována jedna z nejpopulárnějších světových her organizovaně. Na hřbetu Beskyd byly zahájeny celoroční oslavy tohoto výročí.