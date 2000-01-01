Do Madison Square Garden na NBA zajde ráda nejedna celebrita. Nejslavnější hala světa je umí ještě zviditelnit. Třetí finálový duel mezi basketbalisty New York Knicks a San Antonio Spurs však byl výjimečný. S nejdražšími vstupenkami historie, poprvé s účastí úřadujícího prezidenta Spojených států. Ano, i Donald Trump přiletěl...
Autor: Mark Schiefelbein, AP
Hollywoodský herec Timothée Chalamet je velkým fandou Knicks už od dětství. Ve 14 letech dokonce ve vědomostní soutěži vyhrál vstupenky do Madison Square Garden.
Autor: Ross D. Franklin, AP
José Álvarado (5) z New York Knicks skončil v hledišti, pod ním se ocitl Michael Bloomberg, miliardář a bývalý starosta New Yorku.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Walt Frazier, dvojnásobný vítěz NBA s New York Knicks v 70. letech, nemůže na zápase chybět. A pokaždé dokáže zazářit.
Autor: Wendell Cruz, Reuters
Americký prezident Donald Trump sleduje třetí finále NBA, vedle něj si přisedl hostitel James Dolan, majitel New York Knicks a Madison Square Garden. A vedle něj Trumpova vnučka Kai.
Autor: Nathan Howard, Reuters
Quarterback Eli Manning během třetího finále NBA. V letech 2004 až 2019 byl hvězdou fotbalových New York Giants.
Autor: Ross D. Franklin, AP
Zpěvačka Cardi B vystoupila o poločasové pauze třetího finále NBA v Madison Square Garden.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Další momentka ze show Cardi B během poločasové pauzy třetího finále NBA v Madison Square Garden
Autor: Yuki Iwamura, AP
Herec a filmař Ben Stiller se raduje z newyorské trefy během třetího finále NBA. Do haly chodí fandit už roky, tažení svého oblíbeného týmu za titulem zaznamenává na kameru. Bude z toho film?
Autor: David J. Phillip, AP
Komik Dave Chappelle (vpravo) a basketbalová star Shaquille O’Neal před třetím finále NBA
Autor: Geoff Burke, Reuters
Shaquille O’Neal a Draymond Green mají během finále NBA mediální povinnosti, ve studiu je navštívil režisér Spike Lee, který zvolil dres s jmenovkou papeže Lva, který mu sama hlava katolické církve před nedávnem podepsala.
Autor: Geoff Burke, Reuters
Politici a byznysmeni na finále NBA: Rahm Emanuel, Ariel Emanuel, (herec) Larry David, David Zaslav či Robert Kraft (zleva).
Autor: Nathan Howard, Reuters
Bývalý basketbalista Marcus Camby a herec Tim Robbins před třetím finále NBA
Autor: Geoff Burke, Reuters
Reverend Al Sharpton (vlevo) a ligový komisionář Adam Silver před třetím finále NBA
Autor: Geoff Burke, Reuters
Fanynka New York Knicks vychází ze stanice metra 34th Street Penn Station, která je vyvedena v klubových barvách.
Autor: David Dee Delgado, Reuters
Patrick Ewing, někdejší star New York Knicks a člen Dream Teamu, sleduje finále NBA v Madison Square Garden.
Autor: Ross D. Franklin, AP
Jeremy Lin (vlevo) a Iman Shumpert, bývalí hráči New York Knicks, a televizní reportérka Malika Andrewsová míří do Madison Square Garden na třetí finále NBA.
Autor: Ted Shaffrey, AP
José Álvarado (vlevo) z New York Knicks a baseballová hvězda Derek Jeter po zápase.
Autor: Geoff Burke, Reuters
Bývalý basketbalista Jeremy Lin (vlevo) a filmař Spike Lee před finálovým zápasem NBA
Autor: Yuki Iwamura, AP
Komik a herec Tracy Morgan patří mezi all-stars fanoušky New York Knicks.
Autor: David J. Phillip, AP
Herečka Mariska Hargitay v životní roli dlouholeté fanynky New York Knicks
Autor: Ross D. Franklin, AP
Fanoušci se před Madison Square Garden fotí s robotem Bartem, také on přeje New York Knicks.
Autor: Ted Shaffrey, AP
Fanoušci New York Knicks blokují 8. Avenue u Madison Square Garden po třetím finále NBA.
Autor: Eduardo Munoz, Reuters
Komik Dave Chappelle (vlevo) a filmař Spike Lee během třetího finále NBA v Madison Square Garden
Autor: Geoff Burke, Reuters
Filmař Spike Lee je popuzený během třetího finále NBA v hale New York Knicks.
Autor: Ross D. Franklin, AP
Spider-Man je Newyorčan, a tak ve finále NBA i on přeje New York Knicks.
Autor: Eduardo Munoz, Reuters
Fanoušci New York Knicks si užívají společné sledování finále NBA v Bryant Parku.
Autor: Ryan Murphy, AP
Helikoptéra s americkým prezidentem Donaldem Trumpem přilétá na Manhattan před třetím finále NBA.
Autor: Nathan Howard, Reuters
Americký prezident Donald Trump přijíždí do newyorské Madison Square Garden na třetí finále NBA. Vlála u toho i palestinská vlajka.
Autor: Edward Gratten, Reuters
Tenhle panák u Madison Square Garden fandí New York Knicks, ale ne Donaldu Trumpovi.
Autor: Eduardo Munoz, AP
Americký prezident Donald Trump na finále NBA, po jeho pravici vnučka Kai Trumpová.
Autor: Nathan Howard, Reuters
Americký prezident Donald Trump na finále NBA, po jeho pravici vnučka Kai Trumpová, po levici hostitel James Dolan, majitel New York Knicks a Madison Square Garden.
Autor: Nathan Howard, Reuters
Americký prezident Donald Trump tleská před třetím finále NBA v Madison Square Garden.
Autor: Nathan Howard, Reuters
Donald Trump odlétá z New Yorku po třetím finále NBA, které osobně navštívil.
Autor: Nathan Howard, Reuters
Donald Trump se loučí s New Yorkem, odlétá po třetím finále NBA, které osobně navštívil.
Autor: Nathan Howard, Reuters