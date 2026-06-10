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OBRAZEM: Trump, Spider-Man, robot i Hollywood. Na finále NBA dorazil kdekdo
MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?
Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...
Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok
Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.
OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu
Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...
Sestry Kardashianovy, princezny i Trump junior: Kdo vyrazil do Monaka na formule?
Velká cena Monaka opět ukázala, že patří nejen k nejprestižnějším závodům sezony formule 1, ale i k největším společenským událostem roku. Do slavného paddocku v Monte Carlu dorazili herci,...
Které dresy pro MS se povedly nejvíc? Češi v hodnocení prestižního serveru propadli
Fotbalové mistrovství světa ještě oficiálně nezačalo, přesto se dá s nadsázkou říct, že už má své první vítěze a poražené. Konkrétně na poli módy. Prestižní server The Athletic ohodnotil domácí sady...
Ústí povede trenér Oulehla. Sportovní šéf: Chceme nejpracovitější tým 2. ligy
Cestu za postupovým snem bude ústecký Viagem startovat s trenérem Davidem Oulehlou. Ambiciózní klub ve čtvrtek představil nástupce Svatopluka Habance, který má s druhou ligou bohaté zkušenosti....
ONLINE: V Mexiku startuje MS. Bocelli na zahajovacím ceremoniálu zazpívá hymnu
Patří ke každému turnaji a ten letošní není výjimkou. Ještě než se v Mexiku rozehraje první zápas letošního mistrovství světa mezi domácím týmem a Jihoafrickou republikou, čeká fanoušky slavnostní...
Vedení Žďáru kývlo na halu pro Jílka a Sáblíkovou. Zůstává však mnoho otázek k řešení
Zastupitelé ve Žďáře nad Sázavou ve čtvrtek jednomyslně schválili memorandum o spolupráci se státem při záměru na výstavbu rychlobruslařské haly u zimního stadionu. Pro podpis dohody zvedlo ruku...
Konec jedné éry českého fotbalu. Pumu nahradí pruhy, dresy mohou být úplně jiné
Česká fotbalová reprezentace se chystá na výraznou změnu image. Po více než třiceti letech má skončit její spolupráce se značkou Puma. Ikonické logo kočkovité šelmy ve skoku by už v nejbližších...
Česko-polské přátelství, Slavia uzavřela spolupráci s klubem z Gdyně
Jeden druhým rokem vládne fotbalové lize v Česku, je znovu v Champions League. Druhý naopak z nejvyšší soutěže v Polsku jako nováček sestoupil. Přesto Slavia a Arka Gdyně uzavřely dohodu o...
Velká čtyřka před Tour: Pogačar má trable s týmem, Seixas si nakládá mamutí dávky
Každý je jinde a až do Tour se nepotkají. Každý z nich má odlišný plán. Čtvrtého července se však sejdou na startu v Barceloně. A už nyní o nich média píší jako o Velké čtyřce – Tadej Pogačar, Jonas...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Mexiko se chystá na zahajovací zápas šampionátu
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...
Somálský sudí v létě odřídí Superpohár. Fotbal má spojovat, řekla UEFA
Měl pískat na nadcházejícím mistrovství světa, ale do USA ho nakonec nepustili. UEFA, Evropská fotbalová unie, teď oznámila, že somálský sudí Omar Abdulkadir Artan odřídí v létě zápas Superpoháru...
Poslouchám intuici, očkovat se nenechám. Švýcarský kouč vysvětlil covidový skandál
Poprvé promluvil. O momentu, který mu pošramotil pověst jinak úspěšného hokejového trenéra. Švýcarský kouč Patrick Fischer se vrátil ke skandálu se zfalšovaným covidovým certifikátem, jenž ho nakonec...
Jména, která by nikdo nečekal. Kterým tenistům nejvíce vyhovuje travnatý povrch
Který tenista má největší podíl výher na travnatých kurtech? Není to Carlos Alcaraz ani Jannik Sinner. Dokonce to není ani nikdo z první desítky. Podle statistiky společnosti Opta překvapivě vládne...
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Čeští soupeři na MS: Nestárnoucí gólman, elitní Korejci i tým, kterému odečítali body
Možná nevyhlíží atraktivně či dvakrát zajímavě, ale vězte, že skupina českých fotbalistů na mistrovství světa bude rozmanitá až až. Nejenže se postupně střetnou čtyři různé kultury ze všech koutů...
Slavia hostila v Edenu turnaj partnerů, vyhrála Fortuna. V akci byl i „Kalkulátor“
Fotbalová Slavia uspořádala na stadionu v pražském Edenu druhý ročník turnaje pro partnerské firmy. Pod heslem „Zažij sílu Edenu“ se tu střetlo 15 týmů. Zatímco loni ovládl turnaj tým televizní...