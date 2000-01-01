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Třetí finále NBA zastínil svou přítomností Donald Trump, to čtvrté rozzářila Taylor Swift. Oblíbená hudebnice byla hlavním terčem pro fotografy soustřeďující se na hlediště v Madison Square Garden. A protože se na palubovce basketbalisté New York Knicks blýskli proti San Antonio Spurs velkým obratem, zoufalství z výkonu domácích i radost z výhry 107:106 byly nelíčené. Nakonec se smála dlouhá řada komiků na tribunách, stejně jako fandové v Central Parku.
Autor: Vincent Carchietta, Reuters
Nejprve dlouhé tváře Newyorčanů. Jackie and Adam Sandlerovi jsou roztrpčeni ze čtvrtého finále NBA, v prvním poločase nezahráli New York Knicks vůbec dobře.
Autor: Ross D. Franklin, AP
Před zápasem. To byla první chvíle pro rozesmáté. Spencer Haywood (vlevo) a Larry Johnson (uprostřed) v NBA slavně působili, Ben Stiller ji jenom sleduje a fandí.
Autor: Ross D. Franklin, AP
Jeremy Lin (vpravo) zůstává hvězdou pro fandy New York Knicks i po kariéře. Dnes ze své popularity těží v rámci svého působení na mediální scéně.
Autor: Heather Khalifa, AP
Jimmy Fallon hypnotizuje hráče na palubovce Madison Square Garden. I on dovedl New York Knicks k výhře.
Autor: Ross D. Franklin, AP
Herci (a manželé) Christine Taylorová a Ben Stiller startují další obrázek z první řady, následují sladěné hudebnice Alana Haimová, Este Haimová a Taylor Swift a herečka Mariska Hargitayová (zleva). Všichni prožívají čtvrté finále NBA.
Autor: Geoff Burke, Reuters
Komik Jimmy Fallon (v černém) a rapper Fat Joe navštívili čtvrté finále NBA také.
Autor: Vincent Carchietta, Reuters
Ben Stiller (vlevo) zatím nechyběl ani na jednom finálovém zápase, navštěvuje i tiskové konference. Obvykle si vše poctivě natáčí, před čtvrtým finále NBA se ovšem fotí s fanouškem.
Autor: Ross D. Franklin, AP
Hollywoodští herci Christine Taylorová, Ben Stiller a Tracy Morgan (zleva) před čtvrtým finále NBA
Autor: Vincent Carchietta, Reuters
Herec Steve Schirripa, jenž se proslavil mafiánským seriálem Rodina Sopránů, si třese rukou s komisionářem NBA Adamem Silverem.
Autor: Ross D. Franklin, AP
Také herečku Edie Falcovou proslavil seriál Rodina Sopránů, držitelka čtyř Emmy a dvou Zlatých glóbů na finále NBA.
Autor: Ross D. Franklin, AP
Este Haimová a Taylor Swift při sledování čtvrtého finále NBA, to to s New York Knicks ještě vypadalo bledě.
Autor: Ross D. Franklin, AP
Jerry Seinfeld rovněž patří mezi ikonické newyorské komiky, kteří už roky chodí na Knicks do Madison Square Garden.
Autor: Ross D. Franklin, AP
Obyčejní fanoušci New York Knicks jsou z první půle čtvrtého finále zklamaní.
Autor: Heather Khalifa, AP
Také v newyorském Central Parku se sešli příznivci Knicks, aby sledovali finále NBA.
Autor: Heather Khalifa, AP
Hiphopová skupina Wu-Tang Clan vystoupila během poločasu čtvrtého finále NBA.
Autor: Vincent Carchietta, Reuters
Hiphopová skupina Wu-Tang Clan vystoupila během poločasu čtvrtého finále NBA.
Autor: Vincent Carchietta, AP
Pánská jízda: fandění New York Knicks se konečně vyplácí i duu Larry David (komik, herec a scenárista) a John McEnroe (tenisová star).
Autor: Vincent Carchietta, Reuters
Timothée Chalamet žije ofenzivou New York Knicks ve čtvrtém finále NBA, sladěná Kylie Jennerová si ho užívá.
Autor: Brad Penner, Reuters
Režisér a scenárista Spike Lee má radost z povedené akce New York Knicks.
Autor: Ross D. Franklin, AP
Kylie Jennerová a Timothée Chalamet po senzační výhře New York Knicks ve čtvrtém finále NBA
Autor: Brad Penner, Reuters
Filmař Spike Lee je coby fanoušek NY Knicks v euforii, jakou za léta v Madison Square Garden nezažil. Čtvrté finále s vítěznou koncovkou pro domácí se bude dlouho připomínat.
Autor: Vincent Carchietta, Reuters
Pod značku „Stevie Knicks“ se v první řadě začlenila i herečka Mariska Hargitayová. Dlouholetá protagonistka seriálu Zákon a pořádek je taky dlouholetou fanynkou New York Knicks. Po jejím boku Taylor Swift.
Autor: Brad Penner, Reuters
Dámská jízda: Alana Haimová (nahoře), Este Haimová a Taylor Swift společně prožívají slavné vítězství New York Knicks ve čtvrtém finále NBA.
Autor: Vincent Carchietta, Reuters
Central Park na nohou. Fanoušci New York Knicks se se radují během čtvrtého finále NBA.
Autor: Heather Khalifa, AP
Fanoušci New York Knicks se sjednotili během tažení za výhrou ve čtvrtém finále NBA, slaví v Central Parku.
Autor: Heather Khalifa, AP