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OBRAZEM: Taylor Swift vystřídala Trumpa. Smutek i radost celebrit na finále NBA

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  14:01
Třetí finále NBA zastínil svou přítomností Donald Trump, to čtvrté rozzářila Taylor Swift. Oblíbená hudebnice byla hlavním terčem pro fotografy soustřeďující se na hlediště v Madison Square Garden. A protože se na palubovce basketbalisté New York Knicks blýskli proti San Antonio Spurs velkým obratem, zoufalství z výkonu domácích i radost z výhry 107:106 byly nelíčené. Nakonec se smála dlouhá řada komiků na tribunách, stejně jako fandové v Central Parku.
Taylor Swift v centru dění, kolem ni další hudebnice Alana Haimová a Este... Jackie and Adam Sandlerovi jsou roztrpčeni ze čtvrtého finále NBA, nakonec se... Spencer Haywood (vlevo) a Larry Johnson (uprostřed) v NBA slavně působili, Ben... Jeremy Lin (vpravo) zůstává hvězdou pro fandy New York Knicks i po kariéře. Jimmy Fallon hypnotizuje hráče na palubovce Madison Square Garden. I on dovedl... Herci Christine Taylorová a Ben Stiller, hudebnice Alana Haimová, Este Haimová... Komik Jimmy Fallon (v černém) a rapper Fat Joe navštívili čtvrté finále NBA... Ben Stiller (vlevo) se před čtvrtým finále NBA fotí s fanouškem. Hollywoodští herci Christine Taylorová, Ben Stiller a Tracy Morgan (zleva) před... Herec Steve Schirripa, jenž se proslavil mafiánským seriálem Rodina Sopránů, si... Také herečku Edie Falcovou proslavil seriál Rodina Sopránů, držitelka čtyř Emmy... Este Haimová a Taylor Swift při sledování čtvrtého finále NBA, to to s New York...

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