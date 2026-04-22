Obr si způsobil otřes mozku, mrňous řádil. Play off vrací slavnou rivalitu z draftu

Autor:
  15:31
V pondělí slavil. Nikdo v NBA nepochybuje, že je Victor Wembanyama jejím nejlepším obranářem. V úterý musel kvůli otřesu mozku sledovat z šatny, jak Scoot Henderson táhne Portland k výhře nad San Antoniem. Souboj hvězd draftu 2023 ožívá v úvodním kole play off. „Kdybych se nenarodil, zasloužil by si první místo,“ řekl dřív francouzský basketbalista o drobném Američanovi. V nerozhodné sérii a při jeho nejistém zdraví dostávají tato slova nový rozměr.
Victor Wembanyama se ošklivě zřítil k zemi.

Běžela čtvrtá minuta druhé čtvrtiny, když se Wembanyama snažil proniknout ke koši přes Jrue Holidaye. Po letmém kontaktu ztratil rovnováhu a nekontrolovaně narazil hlavou přímo o palubovku. Když k němu přispěchali spoluhráči, dvaadvacetiletý Francouz se stále nezvedal a ztěžka dýchal. Po chvíli se sice pokusil vstát, ale očividně byl otřesený a dezorientovaný.

Spurs si vyžádali oddechový čas a přestože Wembanyama nakonec odešel po po svých, zamířil rovnou do útrob haly na vyšetření, které odhalilo otřes mozku.

„Victorova léčba bude postupovat podle protokolu a my samozřejmě podnikneme všechny správné kroky,“ potvrdil po zápase trenér Mitch Johnson. „Je to těžké, ale protokol je daný. Budeme se ho držet stejně jako všichni ostatní a podle toho plánovat další kroky.“

Na vysvětlení: podle předpisů musí mít hráč NBA po otřesu mozku 48 hodin naprostý klid. Teprve poté bude muset projít prohlídkou, která rozhodne, jestli nastoupí do třetího zápasu. „Je to pro nás víc než jen basketbal. Šel jsem do šatny jen zkontrolovat, jak na tom můj brácha je,“ hlesl v poločasovém rozhovoru pro NBC jeho spoluhráč Stephon Castle.

Spurs i bez své hvězdy vstupovali do poslední čtvrtiny s jednobodovým náskokem a začali ji ve velkém stylu – šňůrou 13:0. Deset minut před sirénou se tak zdálo, že navzdory citelné hráčské ztrátě dokráčejí k pohodovému vedení 2:0 v sérii.

Jenže Portland se zvedl a v závěru zápasu skóre otočil. V posledních třech a půl minutách domácím nedovolil jediný koš ze hry. A mohl za to především Henderson, který si 31 body vylepšil sezonní maximum. Dohromady proměnil pět trojek, včetně střely ze sedmi a půl metru, čímž dostal Trail Blazers na dostřel.

„Zahrát takový zápas v play off proti tak skvělému týmu, jakým jsou Spurs, je něco speciálního,“ nešetřil poté superlativy prozatímní trenér Trail Blazers Tiago Splitter. „Scoot nás táhl nejen v útoku, ale i v obraně. Skóroval, když jsme to nejvíc potřebovali. Ten zápas pro nás vyhrál on.“

Sám hrdina večera po zápase zářil: „V první řadě – já tlak miluju! Je mi jedno, jestli mám míč v rukou celý zápas, nebo ne. V roli, kterou teď mám, dělám prostě to, co je pro tým nejlepší. Chceme vyhrávat, takže nad tím moc nepřemýšlím, ale jakmile dostanu míč, chci útočit a s tím výsledkem něco udělat.“

Příběhy obou mladíků přitom plnily články novin ještě předtím, než vůbec vstoupili na palubovku nejslavnější ligy světa. Na draftu 2023 se totiž neřešilo nic jiného než duel těchto dvou generačních talentů, jejichž cesty k profesionalitě nemohly být odlišnější.

Zatímco Wembanyama v barvách pařížského klubu Metropolitans 92 dominoval domácí nejvyšší soutěži, Henderson zvolil tehdy nezvyklou cestu, odmítl nabídky prestižních univerzit a coby sedmnáctiletý rovnou ze střední školy podepsal profesionální smlouvu v týmu G-League Ignite, kde se dva roky otloukával v seniorském basketbalu proti budoucím hráčům NBA.

V říjnu 2022 se pak poprvé střetli v unikátním dvojzápase v Las Vegas. Souboj 224 centimetrů vysokého pivota proti výbušnému a svalnatému rozehrávači neuhranul jen skauty NBA, ale celý basketbalový svět. Henderson tehdy v prvním duelu zářil a ukázal, že se nikoho nezalekne.

„Byl to neuvěřitelný zážitek. Oba jsme chtěli ukázat, proč jsme tady,“ vzpomínal později Scoot na dobu, kdy se neustále spekulovalo, jestli by nemohl Wembanyamu z prvního místa nakonec sesadit.

Rivalita mezi nimi se však vždy nesla v přátelském duchu. Wembanyama o Hendersonovi tehdy dokonce prohlásil: „Je to skvělý hráč. Kdybych se nenarodil, pravděpodobně by byl jedničkou on.“

Načež Henderson odvětil: „Jeho hra je prostě z jiného světa.“

Prognózy se následně naplnily jen z poloviny. Wembanyamu si podle očekávání z prvního místa vybralo San Antonio. Charlotte Hornets se však z druhé pozice rozhodli pro dynamického Brandona Millera, a tak Henderson putoval „až“ jako trojka na severozápad do Portlandu.

A zatímco Wembanyama začal pod koši NBA okamžitě dominovat, Hendersonova cesta byla o poznání složitější. V první sezoně bojoval se zraněními a nepřesnou střelbou. V aktuálním ročníku kvůli natržení šlachy levého hamstringu navíc vynechal 51 utkání a vrátil se až v únoru.

V podobném duchu se mělo nést i první kolo play off. Spurs ovládli první zápas a den nato byl Wembanyama vyhlášen nejlépe bránícím hráčem NBA – poprvé v dějinách jednohlasně. Ve svých 22 letech se navíc stal i nejmladším vítězem této trofeje.

Teď se nicméně opět ukazuje, že je stále brzy dělat definitivní závěry o Hendersonovi a jeho Portlandu. Zvlášť když teď Wembanyama zdravotně nemá nic jisté a série se za stavu 1:1 na zápasy přesouvá právě do šestisettisícového města v Oregonu.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

