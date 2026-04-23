Oklahoma City zvýšilo vedení v sérii, Detroit po 18 letech vyhrál v play off doma

Thunder uhájili domácí palubovku i podruhé, zejména díky třetí čtvrtině, kterou ovládli 35:20.
Hvězdou duelu byl nejužitečnější hráč minulé sezony Gilgeous-Alexander, při 37 bodech trefil 13 z 25 střel, přidal devět asistencí a pět doskoků.
Sestřih utkání Oklahoma City – Phoenix:
Williams nasbíral 19 bodů, než musel odstoupit se zraněním stehenního svalu, stejnou bilanci měl Chet Holmgren. Zdravotní problémy trápily Williamse už v základní části, v níž odehrál jen 33 duelů.
Phoenixu nepomohlo ani 30 bodů Dillona Brookse nebo 22 bodů Devina Bookera či 21 bodů Jalena Greena. Tým doplatil i na 22 ztrát.
Pistons, první tým základní části Východní konference, doma vyhráli zápas play off poprvé od roku 2008. Během uplynulých 18 let se ve vyřazovací fázi sezony objevili jen pětkrát - v letech 2009 a 2016 je vyřadil Cleveland (0:4), v roce 2019 Milwaukee (0:4) a loni New York (2:4).
Zlomit černou sérii 11 zápasů ve své hale se jim podařilo díky výborné třetí čtvrtině, kterou ovládli 38:16. Během této části zaznamenalo šest hráčů Detroitu nejméně pět bodů.
Za výhrou táhl Detroit především Cade Cunningham, jenž nasbíral 27 bodů, 11 asistencí a šest doskoků. Tobias Harris přidal 16 bodů a 11 doskoků. Pistons udrželi Orlando na úspěšnosti střelby pouhých 32,5 procenta. V nervózním zápase sudí udělil pět technických chyb.
1. kolo play off NBA:
Východní konference - 2. zápas:
Západní konference - 2. zápas: