Oklahoma City zvýšilo vedení v sérii, Detroit po 18 letech vyhrál v play off doma

  9:46
Mistrovské Oklahoma City porazilo v sérii prvního kola play off NBA Phoenix i podruhé. Tentokrát 120:107, také díky 37 bodům Shaie Gilgeouse-Alexandera. Ve třetí čtvrtině ale přišlo o zraněného Jalena Williamse. Uspěli i basketbalisté Detroitu. Orlando zdolali 98:83, ukončili sérii jedenácti domácích porážek ve vyřazovací části trvající 18 let a stav série hrané na čtyři vítězství srovnali na 1:1.
Chet Holmgren zavěšuje v utkání play off proti Phoenixu.

Chet Holmgren zavěšuje v utkání play off proti Phoenixu. | foto: Kyle PhillipsAP

Dillon Brooks z Phoenixu se snaží dostat přes bránícího Cheta Holmgrena z...
Luguentz Dort střílí trojku v utkání play off proti Phoenixu.
Duncan Robinson se raduje během utkání play off s Orlandem.
Isaiah Stewart (vlevo) fauluje Anthonyho Blacka z Orlanda.
Thunder uhájili domácí palubovku i podruhé, zejména díky třetí čtvrtině, kterou ovládli 35:20.

Hvězdou duelu byl nejužitečnější hráč minulé sezony Gilgeous-Alexander, při 37 bodech trefil 13 z 25 střel, přidal devět asistencí a pět doskoků.

Williams nasbíral 19 bodů, než musel odstoupit se zraněním stehenního svalu, stejnou bilanci měl Chet Holmgren. Zdravotní problémy trápily Williamse už v základní části, v níž odehrál jen 33 duelů.

Phoenixu nepomohlo ani 30 bodů Dillona Brookse nebo 22 bodů Devina Bookera či 21 bodů Jalena Greena. Tým doplatil i na 22 ztrát.

Pistons, první tým základní části Východní konference, doma vyhráli zápas play off poprvé od roku 2008. Během uplynulých 18 let se ve vyřazovací fázi sezony objevili jen pětkrát - v letech 2009 a 2016 je vyřadil Cleveland (0:4), v roce 2019 Milwaukee (0:4) a loni New York (2:4).

Jalen Duren a Cade Cunningham se povzbuzují během utkání s Orlandem.

Zlomit černou sérii 11 zápasů ve své hale se jim podařilo díky výborné třetí čtvrtině, kterou ovládli 38:16. Během této části zaznamenalo šest hráčů Detroitu nejméně pět bodů.

Za výhrou táhl Detroit především Cade Cunningham, jenž nasbíral 27 bodů, 11 asistencí a šest doskoků. Tobias Harris přidal 16 bodů a 11 doskoků. Pistons udrželi Orlando na úspěšnosti střelby pouhých 32,5 procenta. V nervózním zápase sudí udělil pět technických chyb.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 2. zápas:
Detroit - Orlando 98:83 (stav série 1:1)

Západní konference - 2. zápas:
Oklahoma City - Phoenix 120:107 (stav série 2:0)

23. dubna 2026  10:08

Oklahoma City zvýšilo vedení v sérii, Detroit po 18 letech vyhrál v play off doma

Chet Holmgren zavěšuje v utkání play off proti Phoenixu.

Mistrovské Oklahoma City porazilo v sérii prvního kola play off NBA Phoenix i podruhé. Tentokrát 120:107, také díky 37 bodům Shaie Gilgeouse-Alexandera. Ve třetí čtvrtině ale přišlo o zraněného...

23. dubna 2026  9:46

