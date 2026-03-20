O historický počin proti Rytasu Vilnius. Nymburk ví los pro čtvrtfinále Ligy mistrů

První utkání sehraje Nymburk v úterý 31. března, nebo ve středu 1. dubna na palubovce litevského týmu. Druhý zápas série na dva vítězné je naplánován na úterý 7. dubna do Prahy a případný třetí duel bude hostit v úterý 14. dubna, či ve středu 17. dubna Vilnius.
„Bitva to bude určitě velká. Rytas má tým plný Litevců, kteří jsou známí tím, že hrají tvrdě a rychle. K tomu to mají doplněné dobrými cizinci. Bude to hodně fyzický basket, v tempu a na koukání hodně atraktivní,“ uvedl v tiskové zprávě klubu nymburský křídelník František Rylich.
Úřadující čeští šampioni se do čtvrtfinále Ligy mistrů dostali počtvrté a postupem do Final Four by dosáhli historického úspěchu. V sezonách 2019/20 a 2020/21 hrál Nymburk čtvrtfinále na Final Eight na jeden zápas. V prvním případě prohrál v Aténách s domácím AEK a ve druhém v Nižním Novgorodu podlehl Pinaru Karsiyaka. Předloni ve čtvrtfinále hraném jako nyní na dvě vítězství nestačil na Galatasaray Istanbul.
|
Rytas je ve čtvrtfinále Ligy mistrů poprvé. Kromě Hardinga patří mezi výrazné osobnosti týmu kapitán Arturas Gudaitis, německý pivot Kay Bruhnke či rozehrávač Speedy Smith.
„Samozřejmě je to vždycky výzva bránit tak dobré hráče, jako je Jerrick Harding. Po mnoho let patří k nejlepším hráčům Ligy mistrů a dříve i španělské ligy. Je hrozně rychlý a může zakončit jak z trojky, tak i zpod koše. Má úplně všechno a takoví hráči se brání nejhůř,“ prohlásil Rylich.
Své zápasy hraje Rytas v Twinsbet Areně pro 11 000 diváků. „Na atmosféru se těším hodně. Hodněkrát jsem viděl scény z Rytasu, kde celá hala v červeném skandovala a stála. Atmosféra tam bude neskutečná. A ještě ke všemu takhle ve čtvrtfinále Ligy mistrů je fanoušci poženou dopředu ještě víc,“ dodal Rylich.
Nymburk v této sezoně nejdříve skončil třetí v základní skupině B s bilancí jedné výhry a pěti porážek za Albou Berlín a Chalonem, přičemž za sebou nechal jen Sabah Baku. V baráži o osmifinálovou část porazil Heidelberg 2:0 na zápasy a v osmifinálové skupině L jej předčilo jen Tenerife. S bilancí tří vítězství a tří porážek za sebou nechal Gran Canarii a Terst.
Rytas Vilnius ovládl základní skupinu A s Heidelbergem, Promitheasem Patras a Legií Varšava se čtyřmi výhrami a dvěma prohrami. S totožnou bilancí byl první i v osmifinálové skupině I s Galatasarayem, Le Mans a Holonem.