Bitvu o bronz rozhodne třetí zápas. Opava na domácí palubovce nedala Brnu šanci

Poslední duel je na programu v Brně se začátkem v 18:00.
Domácí tým před více než dvěma tisícovkami fanoušků nepustil soupeře ani jednou do vedení. Už v první čtvrtině měl dvouciferný náskok a ve druhé to bylo i o 24 bodů (49:25). Pouze ve třetí dvanáctiminutovce měli brněnští obhájci stříbra mírně navrch, ale výhra Slezanů v ohrožení nebyla. Hostům se v bouřlivé atmosféře vůbec nedařila střelba z dálky, dali jen dvě z 21 trojek, pohrdli i 12 trestnými hody a nakonec schytali jednatřicetibodový debakl.
Slezané naopak v posledním domácím utkání sezony trefili zpoza oblouku 12 pokusů, ve vyrovnaném kádru nastříleli po 13 bodech Isaiah Gray, Clevon Brown, Wesley Person i kapitán Jakub Šiřina, o jeden méně přidal Šimon Puršl. Brňané měli osamoceného lídra v Tevinu Olisonovi, jenž dal 15 bodů, ale také minul šest ze sedmi pokusů o trojku.
O 3. místo v play off basketbalové ligy mužů
2. zápas:
Opava - Brno 96:65 (36:20, 53:33, 72:57)