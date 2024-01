O Česko-slovenský pohár basketbalistek se utkají Žabiny a Čajky

Žabiny si opět s chutí zastřílely a navázaly na páteční drtivou výhru 116:60 nad Šamorínem. Simona Sklenářová zaznamenala 21 bodů, Elissa Cunaneová přidala double double za 11 bodů a 10 doskoků. Brňanky vítězstvím obhájily zisk Českého poháru, který vybojovaly potřetí za sebou, a v neděli budou usilovat proti lídrovi slovenské extraligy o zopakování celkového triumfu i ve federální obdobě soutěže.

„Samozřejmě že z obhajoby Českého poháru máme radost, ale je to pouze první krok. Ten druhý nás čeká zítra a nebude to vůbec lehké. Jsem ráda, že si ve finále zahrajeme proti slovenskému týmu. Očekávám těžký zápas, ale věřím, že podobným výkonem vítězství urveme,“ citoval klubový web nejlepší střelkyni semifinále Sklenářovou. „Dnes bylo důležité, že se do hry dostaly všechny hráčky z lavičky a dokázaly skórovat. Byly jsme agresivní v obraně a dobře si půjčovaly balón v útoku. To jen dokazuje, že hrajeme kolektivní basketbal, což je náš klíč k úspěchu,“ dodala.