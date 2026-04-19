Vondráčková si v Ostravě zastřílela a Královopolanky míří pro ligový bronz

Domácímu týmu, jenž skončil v základní části ŽBL před svým současným soupeřem třetí a usiluje o historicky první medaili, patřil úvod zápasu.
První čtvrtinu družstvo trenérky Ivety Raškové vyhrálo 20:13 a o sedm bodů vedlo ještě v průběhu druhé části. Krátce před poločasem ale Brňanky skóre otočily a ve druhé půli si hlídaly místy až dvanáctibodové vedení.
V dresu Králova Pole, jež v posledním semifinále proti ZVVZ USK Praha přišlo kvůli vážnému zranění kolena o rozehrávačku Elišku Žílovou, se 21 body blýskla její náhradnice Michaela Vondráčková. Čtyřiatřicetiletá matadorka zapsala 18 bodů ve druhé půli. Další rozehrávačce Jesice Maud Hibalové, které patřila úvodní polovina, se povedlo nastřádat 11 bodů, 9 doskoků a 8 asistencí.
Nejlepší domácí střelkyní byla se 17 body Marina Ewodová, která přidala 10 doskoků. Adéla Smutná připojila 14 bodů.
Chance Ženská basketbalová liga
O 3. místo v play off - 1. zápas
SBŠ Ostrava - KP Brno 64:72 (20:13, 31:35, 45:55)