Vondráčková si v Ostravě zastřílela a Královopolanky míří pro ligový bronz

Autor: ,
  19:52
Basketbalistky KP Brno zvítězily v úvodním utkání o třetí místo 72:64 na hřišti SBŠ Ostrava a přiblížily se třetímu ligovému bronzu za sebou. Sérii na dvě výhry budou moci ukončit v úterý doma, kde ještě nikdy s Ostravankami neprohrály.
Jesika Maud Hibalová z KP Brno v zápase s SBŠ Ostrava | foto: Pavel Netolička / SBŠ Ostrava

Marcela Krämer, trenérka KP Brno, se diví.
Adéla Smutná z SBŠ Ostrava útočí na koš KP Brno, brání ji Paris Mullinsová.
Marina Ewodová (vlevo) z SBŠ Ostrava útočí v zápase s KP Brno, brání ji Paris...
Basketbalistky KP Brno se hecují, vpravo trenérka Marcela Krämer.
7 fotografií

Domácímu týmu, jenž skončil v základní části ŽBL před svým současným soupeřem třetí a usiluje o historicky první medaili, patřil úvod zápasu.

První čtvrtinu družstvo trenérky Ivety Raškové vyhrálo 20:13 a o sedm bodů vedlo ještě v průběhu druhé části. Krátce před poločasem ale Brňanky skóre otočily a ve druhé půli si hlídaly místy až dvanáctibodové vedení.

V dresu Králova Pole, jež v posledním semifinále proti ZVVZ USK Praha přišlo kvůli vážnému zranění kolena o rozehrávačku Elišku Žílovou, se 21 body blýskla její náhradnice Michaela Vondráčková. Čtyřiatřicetiletá matadorka zapsala 18 bodů ve druhé půli. Další rozehrávačce Jesice Maud Hibalové, které patřila úvodní polovina, se povedlo nastřádat 11 bodů, 9 doskoků a 8 asistencí.

Nejlepší domácí střelkyní byla se 17 body Marina Ewodová, která přidala 10 doskoků. Adéla Smutná připojila 14 bodů.

Chance Ženská basketbalová liga

O 3. místo v play off - 1. zápas

SBŠ Ostrava - KP Brno 64:72 (20:13, 31:35, 45:55)
Nejvíce bodů: Ewodová 17, Smutná 14, Nelsonová 9, Káňová 7 - Vondráčková 21, Swartzová 14, Hibalová 11, Mullinsová 8, Rokkanenová 7.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vondráčková si v Ostravě zastřílela a Královopolanky míří pro ligový bronz

Jesika Maud Hibalová z KP Brno v zápase s SBŠ Ostrava

Basketbalistky KP Brno zvítězily v úvodním utkání o třetí místo 72:64 na hřišti SBŠ Ostrava a přiblížily se třetímu ligovému bronzu za sebou. Sérii na dvě výhry budou moci ukončit v úterý doma, kde...

19. dubna 2026  19:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.