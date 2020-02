Nymburský šéf: Finále Ligy mistrů v Praze? Dalo by se o tom uvažovat

V Praze to ale zdaleka nemusel být basketbalový vrchol sezony. Nymburk by se totiž mohl ucházet o pořádání Final Four prestižní soutěže. Připustil to prezident klubu Jiří Podpěra.

„Dalo by se o tom uvažovat. Ale hlásit bychom se museli už v půlce února, tedy dříve, než bude jasné, jestli ve Final Four budeme,“ řekl. „Pokud bychom turnaj chtěli, byla by logická varianta dohody s O2 na pronájmu O2 areny či Universa. Je ale třeba brát ohled na to, že v době konání Final Four je v Praze mistrovství Evropy judistů.“

Ať už to s organizací finálové akce dopadne jakkoliv, je už nyní jasné, že Nymburk v letošním ročníku Ligy mistrů v Praze ještě nastoupí.

Díky svému skvělému vystoupení v základní skupině prošel do play off v roli nejlepšího týmu soutěže a může tak čerpat výhodu domácího prostředí. A tím je pro českého mistra Královka. „Našli jsme v ní kvalitní zázemí,“ pochvaluje si Podpěra. „Na druhou stranu je škoda, že nám předpisy nedovolují nastupovat doma v Nymburku, kde není dostatečná kapacita.“

Dobrá zpráva nadvakrát

Při posledním střetnutí základní skupiny to bylo docela drama. Nymburk nejprve otočil zápas s řeckým Peristeri a zvítězil 84:72. A pak se nadvakrát dočkal porážky Tenerife v německém Bambergu. Hlasatel v hale totiž nejprve ohlásil, že Bamberg vyhrál 87:84, ale vzápětí se opravil, protože Tenerife trojkou sekundu před koncem čtvrté čtvrtiny srovnalo na 87:87. V prodloužení už následně Bamberg skutečně uspěl a s ním i Nymburk, který se díky porážce Tenerife vyhoupl na první příčku konečné tabulky.

„Sezona je velice úspěšná a dělá nám velkou radost. Možná půjde o nejúspěšnější ročník v pohárech vůbec,“ vyhlíží Podpěra. „Nechci to zakřiknout, ale podle toho, jak je tým poskládaný, jakou má dravost, mentalitu, psychickou sílu, odolnost a jak hraje kolektivně jako vlčí smečka, tak věřím, že letos máme na to postoupit do Final Four.“

Soupeře pro osmifinále určí los 18. února. Nymburk může narazit na litevský celek Lietkabelis nebo turecké kluby Bandirma či Besiktas Istanbul.

Hraje se na dva vítězné zápasy, stejně jako později ve čtvrtfinálových sériích. Pro první a případný třetí zápas má český šampion výhodu domácího prostředí.

„Oproti minulé sezoně máme kvalitnější tým. Pomohlo k tomu i mistrovství světa v Číně, kde čeští reprezentanti získali sebedůvěru. Zjistili, že mohou hrát s kýmkoli. A taková zkušenost je k nezaplacení, což umím posoudit z dob, kdy jsem sám závodně sportoval,“ prozradil Podpěra. „Hráčům se dostala do krve vítězná mentalita, což je hlavní znak této sezony.“

Nymburk už také pracuje na tom, aby úspěšný kádr udržel i pro příští ročník. Protože aktuální mix českých reprezentantů a zahraničních šikulů se náramně osvědčil.