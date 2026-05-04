Nymburk zdolal Ostravu už podvacáté v řadě. Krok od semifinále jsou i Pardubice

Nymburk porazil Ostravu podvacáté v řadě. Na rozdíl od předchozích pěti utkání zůstali domácí alespoň ušetřeni „stovky“. Nejlepším střelcem zápasu byl Jaromír Bohačík se 17 body. Ostravský Lukáš Palyza se proti svému někdejšímu týmu prosadil 16 body.
Basketbalová Maxa NBL
Čtvrtfinále play off, 3. zápasy
Ostrava - Nymburk 71:93 (21:24, 35:50, 49:74)
Písek - Pardubice 63:78 (18:22, 29:50, 49:69)
Písek, který postrádá zraněné reprezentanty Martina Svobodu, Kevina Týmla a Vojtěcha Sýkoru, nedokázal rozjetým Pardubicím čelit ani doma v bouřlivé atmosféře na zimním stadionu.
Přes 2300 fanoušků vidělo porážku Sršňů o 15 bodů, když už v poločase prohrávali o 21 bodů. V závěru snížili po sérii 12:0 na rozdíl deseti bodů, ale Pardubice zakončily utkání pětibodovou šňůrou. Táhl je nejužitečnější hráč soutěže Jamonda Bryant, jenž dal 20 bodů včetně čtyř trojek.
„Myslím, že jsme hráli 36 minut dobrý basket. Pak jsme nekoncentrovaností malinko vypnuli a málem se nám to vymstilo. Je to pro nás lekce do dalšího duelu,“ řekl pardubický trenér Jan Šotnar. „Každopádně je to velmi důležité vítězství, protože máme mečbol a víme, že to v úterý můžeme ukončit. A kdyby ne, budeme to moct ukončit doma,“ uvedl.
Domácí kapitán Matěj Burda nastřílel 14 bodů. Písku se poprvé od začátku roku vrátil do sestavy alespoň rozehrávač Jakub Šurý.
Kouč Jan Čech se ještě nevzdává. „Je to play off a už jsem viděl šílenější scénáře. Pardubice přijely s jasným záměrem a o výsledku rozhodly už v prvním poločase. Hrály přesně to, co potřebovaly. Joe Bryant ukázal, proč je MVP, byl to jeho zápas,“ uvedl trenér Sršňů.
Ocenil podporu diváků i za nepříznivého stavu. „To jsem asi ještě neviděl, když prohráváš o nějakých 23 nebo 25 bodů a oni tě pořád tlačí dopředu. Nakonec nás donutili z toho udělat docela dobrou zápletku. To je podle mě naše jediná šance na úspěch, že v úterý přijdou znova, nalijou nám novou krev do žil a my do toho utkání vletíme tak jako teď v poslední čtvrtině a ukážeme ještě nějaký charakter,“ řekl Čech.