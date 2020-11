Podle Hrubana budou mít basketbalisté Nymburku v Dijonu složitou roli

Podle křídelního hráče Vojtěcha Hrubana proto čeká Nymburk proti třetímu týmu minulé sezony soutěže velmi složitá role.



„Bude to zajímavé a velká neznámá. Nikdo nemůže čekat, že tam pojedeme hrát krásný basketbal, naše jediná šance je do toho dát hodně energie, které máme dostatek, protože jsme ji neměli kde vybít. Situace je hrozně těžká, protože nemůžeme ani trénovat, ale musíme se s tím nějak popasovat,“ řekl Hruban.

Nymburk si kvůli koronavirové nákaze musel odložit předchozí duel v turecké Burse na 10. listopadu. „Chtěli jsme mít tuhle sezonu úspěšnou, ale tohle je velká čára přes rozpočet, když nás nejtěžší zápasy ve skupině čekají v době, kdy nemáme pořádně možnost trénovat,“ podotkl Hruban.

Středočechům musí stačit na přípravu společný trénink až ve Francii, přesto budou chtít v Dijonu bojovat o úspěšný výsledek. „Je to na falešku, jinak to ani nejde. Můžeme běhat a udržovat se v kondici, ale basketbalový pohyb v hale nám to nenahradí. Naše rotace bude muset být širší, protože těžko někdo bude bez pořádných tréninků schopen odehrát kvalitně 35 minut,“ řekl kapitán české reprezentace.

Onemocnění covid-19 také prodělal. „U mě to byla obyčejná chřipka, tři dny jsem měl teplotu, po pěti dnech jsem začal hodně pozvolna něco dělat, protože jsem cítil, že mě pálí plíce a že to nebyla úplně standardní nemoc. Ale už jsem dlouho zdravý a fyzička by neměla být problém,“ uvedl jednatřicetiletý střelec.



„Spíš bude problém, že nám bude asi trochu překážet balon. Jsme asi jediná země na světě, kde se nesmí trénovat. To je velká nevýhoda. Jak teď, tak na další týden, kdy máme v Turecku dohrávat odložený zápas s Bursou. Takže dva nejtěžší zápasy ve skupině odehrajeme v době, kdy máme zavřenou halu i na tréninky,“ konstatoval Hruban.

Současný lídr francouzské ligy Dijon před měsícem vybojoval bronz v dohrávce minulé sezony v „bublině“ v Aténách, kde Nymburk vypadl po čtvrtfinálové porážce s AEK Atény. „Dijon má už dlouho stejnou kostru týmu. Vědí, co chtějí hrát, a hrají to dobře. Je to předvídatelný tým, který má ale velkou kvalitu. Byli třetí na Final 8 v Aténách, což samo vypovídá o jejich síle,“ podotkl Hruban.



„Mají silné individuality, které jsou schopné samy rozhodnout. Ať už je to Holston nebo Julien. Podle mě je to nejsilnější tým naší skupiny. A to, že jedeme na jeho hřiště a ještě bez tréninku, je hrozně surrealistická situace a uvidíme, jak to dopadne. Ale nic moc od toho zápasu nečekáme,“ řekl Hruban.

Dijon se musí obejít bez trenéra Laurenta Legnamea, který je v izolaci kvůli koronaviru. „Pro většinu týmů by to byl problém, ale pro Dijon to takový problém nebude, protože jejich trenér i asistent jsou v klubu už hodně dlouho a jejich tým má hru dobře zažitou a hrají to už poslepu. Hráči vědí, co mají hrát, a on nad nima nemusí práskat bičem. Takže si může v klidu doma pustit zápas v televizi s vědomím, že tým bude hrát tak, jak on chce,“ dodal Hruban.