Nadějná polovina, pak ztráta. Nymburk úvodní čtvrtfinále Ligy mistrů prohrál

Autor:
  20:28aktualizováno  22:38
Nymburští basketbalisté vstoupili do čtvrtfinálové série Ligy mistrů. Na palubovce Rytasu Vilnius sice po prvních dvou čtvrtinách vedli, nakonec ale prohráli 70:77. O srovnání stavu série a udržení šance na postup zabojují příští týden v úterý v Praze.
David Böhm z Nymburka smečuje do koše Rytasu Vilnius. | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Zklamaní nymburští basketbalisté po prohře ve Vilniusu, uprostřed J. T. Shumate
Vítězná nálada fanoušků a hráčů Rytasu Vilnius po výhře nad Nymburkem
David Böhm z Nymburka slaví trojku ve čtvrtfinále Ligy mistrů.
Fanoušci Rytasu Vilnius během zápasu Ligy mistrů s Nymburkem
Dvacetinásobným českým šampionům nepomohlo ani 10 bodů čtyř střelců Jaromíra Bohačíka, debutanta Davida Böhma, Martina Kříže a Tonyho Perkinse. Domácí Rytas táhl bývalý nymburský rozehrávač Jerrick Harding, který zaznamenal 19 bodů. Dalších 13 bodů přidal Speedy Smith.

Momenty ze zápasu Rytas Vilnius – ERA Nymburk:

„Ukázali jsme, že série je hratelná,“ řekl rozehrávač Ondřej Sehnal. „Prohra nás samozřejmě hodně mrzí, protože jsme byli přesně tam, kde jsme chtěli. Byli jsme dvě a půl minuty před koncem minus dva body a vše bylo otevřené. Bohužel jsme ale tahali za kratší konec. Musíme být lepší v exekuci, hlavně v útoku. Věřím, že poté, co jsme tentokrát předvedli, se sem znovu určitě vrátíme,“ dodal.

Rytas Vilnius – ERA Basketball Nymburk

Utkání jsme sledovali v textové reportáži

Nymburk usiluje o premiérovou účast ve Final Four Ligy mistrů počtvrté. Vloni nestačil ve čtvrtfinále na Galatasaray Istanbul, v sezoně 2020/21 prohrál s Pinarem Karsiyaka a ročník předtím podlehl týmu AEK Atény.

Svěřenci trenéra Orena Amiela se ve středu museli obejít bez zraněného pivota Marcose Santose-Silvy, místo nějž ze Slavie přišel Böhm. V domácí sestavě nechyběl Harding, který vynechal poslední zápasy kvůli zdravotním potížím.

Středočeši drželi v bouřlivé atmosféře se soupeřem krok. Rytas sice v úvodu utekl do vedení 10:4, hosté se ale po trojce Böhma a trestných hodech Kříže hned dotáhli. Opírali se o aktivní obranu a od stavu 13:17 otočili vývoj osmi body v řadě. První část vyhráli 21:17, soupeře donutili k pěti ztrátám.

„Šel jsem do toho zápasu s tím, že budu hrát s energií a budu se snažit týmu pomoci, jak to půjde. Byl jsem překvapený, že jsem trefil hned první trojku v zápase. V tu chvíli ze mě slezla všechna tréma a stres,“ uvedl Böhm.

Slavia posílá mistrovi reprezentanta Böhma, Šafarčík se vrací do ligy

Na začátku druhé čtvrtiny narostlo vedení Nymburka po Bohačíkově trojce na 24:17. Rytas se ale vrátil do hry a po Smithově tříbodové trefě srovnal na 29:29. Vyrovnaný duel pokračoval - Středočeši ještě jednou utekli do pětibodového vedení, domácí opět manko stáhli a po trojce Hardinga šli do kabin za stavu 41:42. Zatímco Rytas měl ve statistice trestných hodů bilanci 9/16, Nymburk tou dobou trefil všech deset šestek.

„Asi jsem v kariéře zažil jediný zápas v takto podobné atmosféře, a to když jsme hráli s reprezentací v Řecku. Na klubové úrovni jsem nic takového ještě nezažil. Byl to skvělý zážitek a jsem rád, že jsem toho mohl být součástí. Škoda, že jsme nakonec nevyhráli,“ podotkl Böhm.

Přímo v hale ve Vilniusu u lavičky fandil Nymburku také český velvyslanec v Litvě a armádní generál Aleš Opata. Na fotce vpravo, společně s generálním manažerem nymburského klubu Ladislavem Sokolovským.

Čeští šampioni ale po návratu z kabin o vedení přišli. Domácí po šesti bodech Arturase Gudaitise otočili vývoj na 50:44 a trenér Amiel reagoval oddechovým časem. Vedení Rytasu narostlo po další trojce Hardinga na 55:48, Nymburk ale reagoval. Po dvou trojkách Kříže a jedné Böhma otočil stav na 59:57. Závěr však vyšel lépe Rytasu, který před poslední desetiminutovkou utekl na 65:61.

V opatrné závěrečné části Nymburk ještě zabojoval. Bohačík snížil trojkou na 68:69, rozhodčí mu ale odpískali technickou chybu. Harding trestný hod proměnil a Rytas poté dalšími pěti body v řadě odskočil do rozhodujícího náskoku. V závěrečné minutě si už domácí vedení pohlídali a přiblížili se premiérové účasti ve Final Four.

Basketbalová Liga mistrů

čtvrtfinále, 1. zápas

Rytas Vilnius - ERA Basketball Nymburk 77:70 (17:21, 41:42, 65:61)
Nejvíce bodů: Harding 19, Smith 13, Gudaitis 12 - Perkins, Böhm, Bohačík a Kříž po 10, Sehnal 9. Fauly: 16:24. Trestné hody: 24/15 - 13/12. Trojky: 10:8. Doskoky: 41:42.

Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

James málem psal historii i s Kennardem. Curry je zpět, jenže výhru netrefil

Střídání generací, Cooper Flagg (32) z Dallas Mavericks přijímá gratulaci...

Souboj nejstaršího a nejmladšího hráče NBA poprvé dopadl lépe pro toho druhého. Devatenáctiletý Cooper Flagg táhl basketbalisty Dallas Mavericks k výhře 134:128 nad Los Angeles Lakers, když zapsal 45...

6. dubna 2026  7:41,  aktualizováno  9:38

Zákon silnějšího, kývl po Flandrech Van der Poel. Pogačar už velí: Teď si užít kostky

Vítěz Tadej Pogačar se v cíli monumentu Kolem Flander zdraví s druhým Mathieuem...

Ten pohled měl před očima už mnohokrát, přesto ho nikdy neomrzí. Do cíle cyklistického monumentu Kolem Flander zbývaly dva kilometry a Slovinec Tadej Pogačar se ohlédl za sebe. A tam nikdo. Jen...

6. dubna 2026

O Češích v Barceloně: Satoranskému i Veselému končí smlouvy. Co bude dál?

Tomáš Satoranský rozehrává útok proti Crvené zvezdě Bělehrad.

Společně v Barceloně působí od roku 2022, kdy se Tomáš Satoranský vrátil do Evropy ze zámořské NBA a Jan Veselý přestoupil z tureckého Fenerbahce. Hned v první sezoně slavili titul ve španělské lize...

6. dubna 2026  8:39

Má titul s tahačem, teď Lacko míří do terénu: Oříšek? Závislost na navigátorovi

Piloti Adam Lacko (vpravo) a Martin Koloc před vozem Revo Red-Lined T1+.

Už i na Adama Lacka došlo. Asfalt mění za terén, samotu za navigátora. Poprvé kariéře. Evropský šampion v závodech tahačů z roku 2017 bude letos jezdit ve své stáji Buggyra ZM Racing v terénním...

6. dubna 2026  8:26

Zacha, Pastrňák a Chmelař v NHL bodovali, Vladař byl třetí hvězdou duelu

Owen Tippett (74) a Dan Vladař (80) oslavují výhru Philadelphia Flyers.

Hokejisté Philadelphie si vylepšili šance na postup do play off díky nedělní výhře 2:1 po prodloužení nad Bostonem. Jediný gól Bruins vstřelil Pavel Zacha za asistence Davida Pastrňáka, gólman vítězů...

6. dubna 2026  7:04,  aktualizováno  8:16

Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě

Sparťanský trenér Brian Priske kyne fanouškům po vítězném utkání v lize nad...

Při pohledu na spoustu prázdných míst v sále se nejdřív podivil „Jsou Velikonoce, tak asi proto,“ prohodil Brian Priske. Pak si trenér sparťanských fotbalistů na tiskové konferenci sám vzal slovo....

6. dubna 2026

Reprezentanti do boje, zavelel Trpišovský. Výkon proti Baníku měl parametry, těšil se

Trenér Slavie Trpišovský během zápasu s Baníkem.

Žádné úlevy, žádné šetření reprezentantů. Všech sedm fotbalistů, kteří v minulých dnech pomohli národnímu mužstvu vybojovat postup na mistrovství světa, bylo v základní sestavě Slavie Praha v Ostravě...

6. dubna 2026

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

Bouzková vybojovala v Bogotě titul! Outsiderka ji nezaskočila ani ve finále

Marie Bouzková hraje bekhend ve finále turnaje v Bogotě.

Tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA. V téměř tříhodinovém finále nasazená jednička porazila 6:7, 6:2, 6:2 turnajovou osmičku Pannu Udvardyovou z Maďarska....

5. dubna 2026  12:36,  aktualizováno  22:20

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Opava z trojky vládla i padla, výhru Ústí vystřelil Vyoral. Slaví i Písek

Nick Johnson z Ústí nad Labem zakončuje na opavský koš.

Basketbalistům Opavy nepomohlo v 13. kole ligové nadstavby ani 17 tříbodových košů k vítězství v Ústí nad Labem. Domácí Sluneta vyhrála 98:95 a oplatila Slezanům únorovou porážku z utkání o třetí...

5. dubna 2026  20:49,  aktualizováno  21:51

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

