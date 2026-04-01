Nadějná polovina, pak ztráta. Nymburk úvodní čtvrtfinále Ligy mistrů prohrál

Dvacetinásobným českým šampionům nepomohlo ani 10 bodů čtyř střelců Jaromíra Bohačíka, debutanta Davida Böhma, Martina Kříže a Tonyho Perkinse. Domácí Rytas táhl bývalý nymburský rozehrávač Jerrick Harding, který zaznamenal 19 bodů. Dalších 13 bodů přidal Speedy Smith.
Momenty ze zápasu Rytas Vilnius – ERA Nymburk:
„Ukázali jsme, že série je hratelná,“ řekl rozehrávač Ondřej Sehnal. „Prohra nás samozřejmě hodně mrzí, protože jsme byli přesně tam, kde jsme chtěli. Byli jsme dvě a půl minuty před koncem minus dva body a vše bylo otevřené. Bohužel jsme ale tahali za kratší konec. Musíme být lepší v exekuci, hlavně v útoku. Věřím, že poté, co jsme tentokrát předvedli, se sem znovu určitě vrátíme,“ dodal.
Nymburk usiluje o premiérovou účast ve Final Four Ligy mistrů počtvrté. Vloni nestačil ve čtvrtfinále na Galatasaray Istanbul, v sezoně 2020/21 prohrál s Pinarem Karsiyaka a ročník předtím podlehl týmu AEK Atény.
Svěřenci trenéra Orena Amiela se ve středu museli obejít bez zraněného pivota Marcose Santose-Silvy, místo nějž ze Slavie přišel Böhm. V domácí sestavě nechyběl Harding, který vynechal poslední zápasy kvůli zdravotním potížím.
Středočeši drželi v bouřlivé atmosféře se soupeřem krok. Rytas sice v úvodu utekl do vedení 10:4, hosté se ale po trojce Böhma a trestných hodech Kříže hned dotáhli. Opírali se o aktivní obranu a od stavu 13:17 otočili vývoj osmi body v řadě. První část vyhráli 21:17, soupeře donutili k pěti ztrátám.
„Šel jsem do toho zápasu s tím, že budu hrát s energií a budu se snažit týmu pomoci, jak to půjde. Byl jsem překvapený, že jsem trefil hned první trojku v zápase. V tu chvíli ze mě slezla všechna tréma a stres,“ uvedl Böhm.
|
Na začátku druhé čtvrtiny narostlo vedení Nymburka po Bohačíkově trojce na 24:17. Rytas se ale vrátil do hry a po Smithově tříbodové trefě srovnal na 29:29. Vyrovnaný duel pokračoval - Středočeši ještě jednou utekli do pětibodového vedení, domácí opět manko stáhli a po trojce Hardinga šli do kabin za stavu 41:42. Zatímco Rytas měl ve statistice trestných hodů bilanci 9/16, Nymburk tou dobou trefil všech deset šestek.
„Asi jsem v kariéře zažil jediný zápas v takto podobné atmosféře, a to když jsme hráli s reprezentací v Řecku. Na klubové úrovni jsem nic takového ještě nezažil. Byl to skvělý zážitek a jsem rád, že jsem toho mohl být součástí. Škoda, že jsme nakonec nevyhráli,“ podotkl Böhm.
Čeští šampioni ale po návratu z kabin o vedení přišli. Domácí po šesti bodech Arturase Gudaitise otočili vývoj na 50:44 a trenér Amiel reagoval oddechovým časem. Vedení Rytasu narostlo po další trojce Hardinga na 55:48, Nymburk ale reagoval. Po dvou trojkách Kříže a jedné Böhma otočil stav na 59:57. Závěr však vyšel lépe Rytasu, který před poslední desetiminutovkou utekl na 65:61.
V opatrné závěrečné části Nymburk ještě zabojoval. Bohačík snížil trojkou na 68:69, rozhodčí mu ale odpískali technickou chybu. Harding trestný hod proměnil a Rytas poté dalšími pěti body v řadě odskočil do rozhodujícího náskoku. V závěrečné minutě si už domácí vedení pohlídali a přiblížili se premiérové účasti ve Final Four.
Basketbalová Liga mistrů
čtvrtfinále, 1. zápas
Rytas Vilnius - ERA Basketball Nymburk 77:70 (17:21, 41:42, 65:61)