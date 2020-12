Zimmermanovy smutné Vánoce: daleko od ročního syna. A jak se Prewitt přepočítal

„Já si letos vybíral angažmá i podle toho, abych mohl být doma na Vánoce. A zase se to nepovede. Už to bude můj osmý rok v řadě, kdy nemám možnost jet na Vánoce domů. Je to trochu těžké, zvláště když jsem čekal, že to tentokrát půjde. Ale musíme se s tím vyrovnat,“ řekl na videu na klubovém webu Prewitt.

Stejně jako loni v Turecku, kde se Vánoce neslaví a navíc liga pokračuje, se nedostal domů ani předtím při angažmá v Polsku, Řecku a Litvě. „Když jsem byl v Polsku, tak za mnou byla moje sestra se svým teď už manželem. To bylo dobré. Jinak se potkávám na jídlo s ostatními Američany v týmu a snažíme si to užít,“ prohlásil Prewitt.

Bude opět odkázán na online technologie. „Samozřejmě si s rodinou a přítelkyní zavolám přes Facetime. Vánoce v Kentucky jsou velkou oslavou. Schází se celá rodina. Vstáváme už brzy ráno a otvíráme dárky. Den před Štědrým dnem se navštěvujeme s rodinou mé matky. Další den pak máme po celém domě rodinu otce a pak zas matky. Máme dvě velké večeře. Je to prostě jedno velké rodinné setkání a zábava,“ popsal Prewitt tradici, o kterou znovu přijde.

Nymburský klub běžně platí hráčům letenky domů na Vánoce, ale letos by bylo cestování kvůli šíření nemoci covid-19 riskantní. „Občas jsem byl doma 22. nebo 23. prosince, ale pak jsem na Štědrý den musel pryč. Nebo jsem mohl jet domů později. Ale kdy jsem byl doma na Štědrý den, to už si opravdu nepamatuji,“ řekl Obasohan, který se také nedočká ani letos.

Harding, Dalton a Zimmerman poznají Vánoce bez rodiny poprvé. „Je to trochu zklamání, ale musíme se s tím vyrovnat. V této covidové době je to trochu odlišná situace. Určitě mi rodina bude chybět. Ale snad se to povede a přijede přítelkyně, což mi to vylepší,“ radoval se Harding, že nebude úplně sám.

S odloučením se vyrovnává už od zářijového začátku sezony Zimmerman, který má rok a půl starého syna. „Přijdu také o první Vánoce, u kterých si syn už bude trochu uvědomovat, o co jde. Je to těžké, protože Vánoce jsou hlavně o tom být s rodinou a mít vzpomínky, jak jste se společně bavili. Ale pro tohle jsme se upsali, když jsme se rozhodli hrát basketbal,“ podotkl Zimmerman.

Vánoční videorozhovory s nymburskými cizinci:

Oželet setkání i se svými šesti sourozenci musí Dalton. „Scházíme se se všemi strýčky, tetičkami a bratranci, kteří žijí v Coloradu. Máme velkou večeři na Štědrý den. Sejde se nás tak 30 až 40 podle toho, kdo je všechno ve městě,“ popsal Vánoce u Daltonů.

„Je to otrava, že se nebudeme moci vidět, ale v dnešní době technologií se můžeme vidět alespoň přes telefon a být v co nejčastějším kontaktu. V naší rodině je hodně členů, takže máme takovou tradici, které se říká Tajný Santa. Každý z nás si vylosuje jiného člena rodiny, kterému koupí dárek. Nikdo ostatní neví, kdo má koho,“ řekl Dalton.

Pobyt v Česku mu nezabránil v tom, aby se do tradice zapojil i letos. „Počítám, že až se budou rozbalovat dárky, tak se připojím přes Facetime a budu tam s nimi alespoň na dálku,“ řekl Dalton. Mladším bratrovi pořídil dárek od Tajného Santy přes internet.