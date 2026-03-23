V Lize mistrů čtvrtfinále, doma tři prohry za týden. Amiel: Máme teď hlavy jinde

Úspěch v prestižní evropské soutěži si vybírá daň v domácí lize. Nymburk na jedné straně ovládl rozhodující utkání 6. kola osmifinálové fáze Ligy mistrů s Grand Canarií 92:82 a postoupil podruhé za sebou do čtvrtfinále, v nadstavbové skupině A1 domácí ligy však během jediného týdne selhal v Opavě (89:105), doma s Pískem (87:95) a do třetice i v Ústí.
„Sluneta si výhru zasloužila. My teď máme nějaké problémy, ale najdeme způsob, jak se vrátit na vítěznou vlnu,“ ujišťuje Amiel.
Nymburk v české lize prohrál potřetí za sebou, tentokrát v Ústí nad Labem
Čeští šampioni prohráli počtvrté v sezoně, ovšem stále suverénně vedou ligovou tabulku o tři vítězství před Pardubicemi. „V Ústí jsme zase začali špatně, je to už potřetí stejné. Musíme se z toho dostat ven, nedá se nic dělat,“ burcuje křídelník Vojtěch Hruban.
Možná Nymburk dohnala i únava, během devíti dnů odehrál čtyři zápasy. Před klíčovou čtvrtfinálovou bitvou v Lize mistrů s litevským Rytasem by měl mít volnější program, Národní basketbalová liga prodloužila nadstavbovou část o jeden týden, aby se český pohárový zástupce nedostal do termínového tlaku.
Dvanácté kolo A1 se většinově přesunulo z 1. dubna na 11. dubna. „Nymburský tým se díky tomu bude moci kvalitně připravit na boj o postup do Final Four,“ uvedl Šimon Sedlařík, ředitel nejvyšší soutěže.
Sérii na dvě vítězství rozehraje český šampion ve středu 1. dubna na palubovce Rytasu. Odveta bude v úterý 7. dubna v Praze, případný rozhodující duel 15. dubna v Litvě. Do Final Four by se Nymburk dostal poprvé v historii.
„Rytas beru jako dobrou variantu. Mohli jsme dostat i těžšího soupeře, i když v takové konkurenci už si nemůžete vybírat. Nebudeme favorité, ale překvapit můžeme,“ věří Hruban.