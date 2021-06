Amiel už nebude trénovat basketbalisty Nymburka, český mistr hledá nástupce

Nymburk měl o setrvání trenéra, který zprvu fungoval jako asistent Ronena Ginzburga a suveréna domácí scény dovedl dvakrát za sebou i do Final Eight Ligy mistrů, zájem. Jenže na podmínkách nového kontraktu se obě strany neshodly.

„Každý příběh jednou končí. Loučit se je vždy těžké, zvláště když jde o člena rodiny. A Orena po těch mnoha společně strávených letech bereme jako člena naší basketbalové rodiny. Nyní ale nastal čas, kdy se naše cesty musí rozejít,“ uvedl v tiskové zprávě výkonný ředitel Nymburka Ondřej Šimeček.

Jako hlavní kouč dovedl Amiel Nymburk ke třem mistrovským titulům, protože ve zrušeném ročníku 2019/20 nebyl udělen. Letos klub triumfoval v lize posedmnácté za sebou.

„Vzhledem k úspěchům, které s naším týmem měl, začala Orenova hodnota přerůstat naše možnosti. Nepochybuji, že nyní dostane šanci ukázat své trenérské schopnosti v některém z ještě větších evropských klubů. My mu budeme držet palce. A kdo ví, třeba se k nám jednou vrátí,“ doplnil Šimeček.

Devětačtyřicetiletý Amiel přišel do Nymburka v roce 2010 jako asistent Ginzburga, už předtím externě spolupracoval s předchozím koučem Mulim Katzurinem. U týmu působili do roku 2013 a po dvouletém angažmá Litevce Kestutise Kemzury se vrátili. Od roku 2017 Ginzburg zůstal už jen u české reprezentace a Amiel se posunul do role hlavního kouče.

V té vyhrál 152 ze 154 zápasů domácí soutěže. V Lize mistrů měl bilanci 37 výher a 21 porážek a loni v ní byl vyhlášen nejlepším trenérem. Loni přistoupil při šetření kvůli dopadům pandemie koronaviru na nižší plat a setrval na lavičce. Tým vedl se slovinským asistent Aleksanderem Sekuličem, který od loňského listopadu je i hlavním trenérem slovinské reprezentace.