Nymburk proti bývalé opoře. V Terstu bude hrát o naději na postup v Lize mistrů

Do čtvrtfinále postoupí ze skupiny dva celky a Nymburk zatím po porážkách 80:104 na Tenerife a 64:67 doma s Gran Canarií uzavírá tabulku. Do Terstu tým odcestoval v pondělí autobusem a trenér Oren Amiel má k dispozici jedenáct hráčů včetně nedávné posily Tonyho Perkinse, který přišel právě z Itálie z Trevisa. Hrát nebudou zranění David Nejezchleb a Jhamir Brickus.
„Uvědomujeme si, že to máme nula dva, že jsme trošku přitlačeni ke zdi a že bychom potřebovali vyhrát. Ale myslím si, že by bylo zbytečné, aby nás to nějak svazovalo nebo přivádělo k nějaké nervozitě, protože ti soupeři jsou opravdu silní,“ uvedl na svazovém webu křídelní hráč Matěj Svoboda.
„Víme, že soupeř bude stejně těžký jako španělské týmy, a zvlášť na domácí palubovce budou mít o to větší motivaci nás porazit. Ukázali, že umí hrát hodně dobře. Na Tenerife hráli bez svých dvou nejlepších hráčů a málem vyhráli. Teď se jim tihle hráči vrací a budou ještě o to silnější a nebezpečnější,“ konstatoval rozehrávač František Rylich s připomínkou navrátilců do sestavy Terstu Jahmi’use Ramseyho a Madyho Sissoka.
Druhý jmenovaný pivot z Mali byl před zraněním nejužitečnějším hráčem týmu a dokonce celé italské ligy, a to s průměry 15 bodů a téměř deseti doskoků na zápas. Také Ramsey působí v Evropě prvním rokem, má zkušenost s NBA a se 17 body na utkání je nejlepším střelcem týmu v Lize mistrů.
K hlavním postavám Terstu patří i bývalý nymburský hráč Colbey Ross. Americký rozehrávač odstartoval v sezoně 2021/22 ve středočeském týmu evropskou kariéru a po odchodu se vypracoval v hvězdu italské ligy. „Byl jedním z klíčových hráčů, který nám nakonec pomohl i k titulu,“ řekl Rylich o Rossovi, jenž v roce 2023 získal v dresu Varese cenu pro nejlepšího hráče Legy A.