Nymburk proti bývalé opoře. V Terstu bude hrát o naději na postup v Lize mistrů

Autor: ,
  5:59
Po soupeřích z Kanárských ostrovů čeká basketbalisty Nymburka v osmifinálové fázi Ligy mistrů italský Terst. Český šampion bude ve středu od 20:00 v hale soupeře usilovat o první vítězství ve skupině L a udržení reálných postupových nadějí. Aktuálně šestý tým italské ligy má po dvou zápasech bilanci 1:1, na rozdíl od Nymburka dokázal porazit Gran Canarii, s Tenerife stejně jako lídr české NBL prohrál.

Colbey Ross z Nymburka v zápase s Děčínem | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Do čtvrtfinále postoupí ze skupiny dva celky a Nymburk zatím po porážkách 80:104 na Tenerife a 64:67 doma s Gran Canarií uzavírá tabulku. Do Terstu tým odcestoval v pondělí autobusem a trenér Oren Amiel má k dispozici jedenáct hráčů včetně nedávné posily Tonyho Perkinse, který přišel právě z Itálie z Trevisa. Hrát nebudou zranění David Nejezchleb a Jhamir Brickus.

„Uvědomujeme si, že to máme nula dva, že jsme trošku přitlačeni ke zdi a že bychom potřebovali vyhrát. Ale myslím si, že by bylo zbytečné, aby nás to nějak svazovalo nebo přivádělo k nějaké nervozitě, protože ti soupeři jsou opravdu silní,“ uvedl na svazovém webu křídelní hráč Matěj Svoboda.

Jedna čtvrtina zapsala Nymburk do dějin, přesto si výhru odváží Gran Canaria

„Víme, že soupeř bude stejně těžký jako španělské týmy, a zvlášť na domácí palubovce budou mít o to větší motivaci nás porazit. Ukázali, že umí hrát hodně dobře. Na Tenerife hráli bez svých dvou nejlepších hráčů a málem vyhráli. Teď se jim tihle hráči vrací a budou ještě o to silnější a nebezpečnější,“ konstatoval rozehrávač František Rylich s připomínkou navrátilců do sestavy Terstu Jahmi’use Ramseyho a Madyho Sissoka.

Druhý jmenovaný pivot z Mali byl před zraněním nejužitečnějším hráčem týmu a dokonce celé italské ligy, a to s průměry 15 bodů a téměř deseti doskoků na zápas. Také Ramsey působí v Evropě prvním rokem, má zkušenost s NBA a se 17 body na utkání je nejlepším střelcem týmu v Lize mistrů.

K hlavním postavám Terstu patří i bývalý nymburský hráč Colbey Ross. Americký rozehrávač odstartoval v sezoně 2021/22 ve středočeském týmu evropskou kariéru a po odchodu se vypracoval v hvězdu italské ligy. „Byl jedním z klíčových hráčů, který nám nakonec pomohl i k titulu,“ řekl Rylich o Rossovi, jenž v roce 2023 získal v dresu Varese cenu pro nejlepšího hráče Legy A.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Flammes Carolo vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - Závěrečné 6. kolo nadstavby - skupina E - 4. 2. 2026:Flammes Carolo vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
4. 2. 19:30
  • 6.57
  • 22.50
  • 1.11
Trieste vs. NymburkBasketbal - 3. kolo - 4. 2. 2026:Trieste vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
4. 2. 20:00
  • 1.36
  • 16.80
  • 3.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

BK Opava – ERA Basketball Nymburk

12. 2. • 18:00 • Víceúčelová sportovní hala, Opava-Město

Koupit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Nymburk proti bývalé opoře. V Terstu bude hrát o naději na postup v Lize mistrů

Colbey Ross z Nymburka v zápase s Děčínem

Po soupeřích z Kanárských ostrovů čeká basketbalisty Nymburka v osmifinálové fázi Ligy mistrů italský Terst. Český šampion bude ve středu od 20:00 v hale soupeře usilovat o první vítězství ve skupině...

4. února 2026  5:59

Nezkrotný příběh o ženském hokeji. Vypráví Češka, kterou chtějí v Kanadě

Premium
Generální manažerka české ženské reprezentace Tereza Sadilová na tiskové...

Možná vás tím rozhovorem zaskočí. Darem řeči už ohromila jiné osobnosti, velká jména. Nepřizná to, ale kdyby chtěla, napíše známým za moře a otevřou jí dveře i v NHL. Jí, 27leté Češce. Však Terezu...

4. února 2026

Jubileum pokažené porážkou. Veselý odehrál v Eurolize 400. zápas

Jan Veselý z Barcelony smečuje během zápasu s Olympiakosem.

Basketbalista Jan Veselý odehrál v Eurolize jubilejní 400. zápas, s Barcelonou ale musel skousnout domácí porážku 78:82 s Fenerbahce Istanbul. Český reprezentant, který mety dosáhl jako šestý hráč v...

3. února 2026  23:03

Desátý gól Schicka v sezoně. Leverkusenu pomohl do semifinále Německého poháru

Patrick Schick z Leverkusenu (vpravo) slaví svůj gól ve čtvrtfinále Německého...

Český reprezentační útočník Patrik Schick přispěl gólem k výhře fotbalistů Leverkusenu 3:0 nad St. Pauli a postupu do semifinále Německého poháru. Bayer se mezi nejlepší čtyři týmy soutěže probojoval...

3. února 2026  22:51

Tady je moje pískoviště, usmíval se Kolomazník po osobním rekordu v Ostravě

Překážkář Jonáš Kolomazník na mítinku Czech Indoor Gala

Jonáš Kolomazník si v rozběhu na 60 metrů překážek na mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě zlepšil osobní rekord na 7,62 vteřiny. Ve finále byl o dvě setiny pomalejší a skončil pátý, vyhrál Polák...

3. února 2026  22:08

Nový český rekord a další osobák. Čeští dráhaři se ukázali na mistrovství Evropy

Český dráhový cyklista Dominik Topinka v týmovém sprintu na mistrovství světa.

Petra Ševčíková skončila šestá v omniu na mistrovství Evropy v dráhové cyklistice v Turecku. „Je to můj nejlepší výsledek na Evropě v omniu, konečně jsem to prolomila,“ citoval Ševčíkovou cyklistický...

3. února 2026  20:48

Hala je úžasná, jen jsme chtěli víc světla, líčí čeští tenisté před Davis Cupem

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku...

Pro kvalifikační utkání Davis Cupu proti Švédsku (7. a 8. února) si čeští tenisté za domácí prostředí vybrali Horáckou arénu. V moderní multifunkční hale, kterou před třemi měsíci otevřeli v Jihlavě,...

3. února 2026  20:39

Naštvaná? Ne, jsem nasr..., zlobila se Havlíčková. V Ostravě končí i Martincová

Výraz ve tváři Lucie Havlíčkové hovoří za vše.

Vyzkoušely si zápasy proti favorizovaným a zkušenějším soupeřkám, v určitých pasážích je dokázaly potrápit. Nakonec ale české tenisové naděje Vendula Valdmannová a Lucie Havlíčková dohrály na turnaji...

3. února 2026  20:19

Rok snů. Útlum. A teď? Po odchodu ze Sparty čeká Birmančeviče ošemetná mise

Veljko Birmančevič v utkání s Čenstochovou.

Na jaře před dvěma lety to byla jeho show. Tehdy Veljko Birmančevič po hřišti létal. Všechny převyšoval. Fotbalová liga neměla lepšího hráče. V posledních šesti kolech základní části sedm gólů. Další...

3. února 2026  19:59

Nové halové maximum a postup na MS. Manuel se blýskla na Czech Indoor Gala

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel na mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel si na Czech Indoor Gala zlepšila osobní halové maximum na 51,12 sekundy. Při svém prvním závodě od loňského května, kdy se na úvod venkovní sezony zranila, si...

3. února 2026  19:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Osobák hned v prvním závodě. Manuel poznala novinku a líčila: Běh byl ladný

Lurdes Gloria Manuel (vlevo) v cíli závodu čtvrtkařek na Czech Indoor Gala

Parádní návrat po zranění stehenního svalu, kvůli kterému vynechala celou loňskou venkovní sezonu, se podařil čtvrtkařce Lurdes Glorii Manuel. Na mítinku nejvyšší světové kategorie Czech Indoor Gala...

3. února 2026  19:03

První česká fotbalistka v Arsenalu! Brankářka Votíková opouští Slavii

Barbora Votíková podepsala ve Slavii smlouvu na tři roky.

Brankářská jednička Slavie Barbora Votíková odchází na hostování do konce sezony do londýnského Arsenalu. Do Anglie se vrací po roce a půl, tehdy působila v Tottenhamu. Ve WSL, nejlepší lize žen v...

3. února 2026  19:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.