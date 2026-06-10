Nymburk se sloučí se Slavií. Hrát bude v Praze, cílí na tituly i evropskou NBA

„Ambice jsou vytvořit opravdu silný basketbalový klub, nejen v Česku, ale i s přesahem do Evropy. Každý z těch dvou klubů přináší něco zásadního, co nás posune,“ prohlásil spolumajitel Slavie Marek Tesař. „Za nás je to tradice, značka Slavie a Praha, kde je obrovská fanouškovská základna. A v neposlední řadě také marketingová expertíza.“
„My přinášíme více než dvacet let zkušeností, komplex sportovního a organizačního know how,“ doplnil Jiří Podpěra, spolumajitel Nymburka. „Vítězná kultura je zapsaná v DNA Nymburka. Jak realizační, tak hráčský kádr jsou nastavení na mezinárodní úroveň. A taky přinášíme určitý respekt našich soupeřů.“
Proč vlastně ke sloučení dochází?
„Pokud bychom to neudělali, nejen že nemůžeme dále růst, ale bude těžší uhájit stávající pozice. Evropský basketbal se dynamicky mění, do Ligy mistrů přicházejí nové silné kluby, konkurence se neustále zvyšuje,“ vysvětlil Podpěra. „Chceme vytvořit největší a nejsilnější klub ve střední Evropě. Cíle máme pořád ty nejvyšší – chceme vyhrávat tituly v české lize, hrát Final Four Ligy mistrů a také ji vyhrát.“
„Když jsme se bavili o basketu a říkali jsme si, jaké máme svízele a vize, tak jsme zjistili, že se to protíná a že každý klub může přinést velmi silné stránky,“ upřesnil Tesař.
Díky Slavii přichází do nově vzniklého klubu také možná spolupráce s fotbalem a dalšími sporty pod touto značkou. „Propojení basketu a fotbalu je v Evropě poměrně běžné. Tento krok je nezbytným, abychom mohli růst,“ uvedl Podpěra s odkazem na Barcelonu či Real Madrid, které zastřešují jak fotbal, tak basketbal.
Nově vzniklý klub by se rád stal součástí plánovaného projektu evropské divize NBA. Spolumajitel Nymburka Tomáš Petera sdělil, že už je potvrzené, že vznikne do dvou let.
„Bude ji hrát zhruba 16 klubů. Detaily, jak to bude s licencemi nebo způsobem kvalifikace pro kluby bez licence, musí oznámit NBA Europe. My musíme být ready dostat se tam tou, nebo tou cestou.“
„Je to jedinečná příležitost pro nás, pro celý český basketbal a Českou republiku. Když to dobře zvládneme a podaří se nám dostat mezi elitu, tak jsme schopní být konkurenceschopní největším evropským klubům jako Fenerbahce nebo Barcelona. Sportovně jsme opravdu vysoko, není tak daleko, abychom toho dosáhli,“ věří Petera.
Většina realizačního týmu by měla přejít z Nymburka, zůstane generální manažer Ladislav Sokolovský. Stejně tak české jádro středočeského celku. „Cizinci se začínají řešit po sezoně, uvidíme, kdo bude perspektivní,“ řekl Podpěra. Doplnil, že rozpočet by měl být vyšší než současných 50 milionů, ale stovku zatím atakovat nebude.
Sloučení provázejí protesty části fanoušků
Basketbalisté Nymburka momentálně bojují ve finálové sérii Maxa NBL s Pardubicemi, stav je 2:2 na zápasy. Usilují o 21. titul za posledních 22 dohraných sezon. Jde o jednoznačně nejúspěšnější český klub v posledním dvacetiletí, v této sezoně hrál i čtvrtfinále Ligy mistrů.
Ale od příštího ročníku začne nová éra. S názvem SK Slavia Praha ERA NBK.
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Trojka s klaksonem a Pardubice vítězí! Ligové finále proti Nymburku srovnaly
Její avizované spuštění zatím příliš nadšení minimálně u části nymburských fanoušků nevyvolalo, během probíhající finálové série vyvěsili na tribuny transparenty s nápisy „jste zrádci nymburského basketbalu“ a „nic nebude jako Nymburk, natož Slavia!“.
„Registruji to,“ připustil Podpěra. „Chtěl bych jim vzkázat, že bez Nymburku by žádný takový projekt nevznikl. Žádnou tradici nepřepisujeme, budeme ji rozvíjet v co největším měřítku. Respekt k dosavadní historii Nymburka bude gró našeho působení.“
Doplnil, že v Nymburku zůstane akademie i tréninková báze pro áčko. „A taky tam odehrajeme některé zápasy,“ prozradil. „Pro stávající fanoušky Nymburka připravujeme zvýhodňující programy. Každá velká změna vyvolává nějaká emoce, musíme si na to zvyknout.“
Halu Královka Nymburk dobře zná, hrál v ní zápasy v evropských pohárech. V lize nastupoval ve Sportovním centru Nymburce.
Pro Královku si bude chtít vyjednat pokračování výjimky od FIBA, protože hala nesplňuje minimální kapacitu 3000 diváků. Klub by rád v budoucnu našel zázemí v plánované hale ve sportovním centru v Edenu, která by mohla být hotová kolem roku 2030.
„Pokud do té doby výjimku nezískáme, variantou je hrát například v O2 universum, které je ale hodně vytížené, nebo mimo Prahu,“ doplnil spolumajitel Nymburka Tomáš Petera.
Slavia se po obnovení klubu v roce 2020 vrátila do nejvyšší domácí soutěže od sezony 2022/2023. V tomto ročníku NBL skončila na předposledním, jedenáctém místě.
I po sloučení dvou klubů bude mít česká nejvyšší soutěž pořád dvanáct účastníků, díky divoké kartě se z první ligy posune Lokomotiva Plzeň.