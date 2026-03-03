Pálil v Lize mistrů, teď dává Česku sbohem. Rice zlákalo vábení ze španělské ligy

„O Jabariho byl dlouhodobě velký zájem a měli jsme dohodu, že po pohárovém finále se o tom pobavíme. Nakonec o něj zájem projevil tým ze silné španělské ligy a domluvili jsme se, že mu nebudeme bránit,“ řekl generální manažer klubu Ladislav Sokolovský. Nymburk nyní jedná o příchodu nového hráče.
Rice přišel do Nymburka v srpnu z farmy Los Angeles Lakers. V české lize patřil k nejužitečnějším hráčům s průměry 15 bodů, 3,6 doskoku a 4,1 asistence na zápas. V Lize mistrů dokázal jako první hráč v historii nastřílet v prvních šesti zápasech vždy alespoň 20 bodů. S Nymburkem vedle postupu do osmifinále Ligy mistrů slavil také triumf v Českém poháru.
Rice je čtvrtým americkým basketbalistou, který v této sezoně Nymburk opustil. Již dříve odešli pivoti Wesley Dreamer do německého Göttingenu a KeyShawn Feazell do AEK Atény. Před pár dny po vzájemné dohodě skončil také rozehrávač Jhamir Brickus, který se rozhodl vrátit s rodinou domů do USA.