Zakázaná střela vše otočila. Nymburk po nejhorším zápase sezony slaví

Tyhle střely se už netrénují. Za dva body, těsně před trojkovou čarou. Pro malou efektivnost je trenéři zakazují. Ale občas se najde výjimečná příležitost...

A osladí i hořký večer.

„Podle mě jsme hráli strašně. Byl to asi náš vůbec nejhorší zápas v sezoně,“ začal pozápasovou tiskovou konferenci nymburský rozehrávač Jerrick Harding. To nejsou slova, která byste po druhém vítězství v osmifinále Ligy mistrů čekali.

Ale Nymburku se po většinu zápasu doopravdy nedařilo.

Trojky nepadaly, obrana Sassari se překonávala jen těžko. Hostující hráči dobře kryli prostor pod košem a volné střely domácí nedávali. A když už byla možnost získat body zdarma, i tu Nymburští odmítali. Ze šestky dali pouze devět bodů z devatenácti.

Domácí byli stále pozadu. Když už se zdálo, že by se mohli přiblížit, soupeř znovu náskok navýšil. „Bojovali jsme celý zápas a občas se vám to vrátí,“ komentoval houževnatý výkon Nymburku Harding.

Právě dvaadvacetiletý Američan, jenž na škole trhal rekordy svého předchůdce Damiana Lillarda, byl zvěstovatelem onoho návratu do utkání.

Momenty ze zápasu Nymburk - Sassari:

On jediný byl schopný dostat míč do koše, když bylo nejhůř. Celkem zaznamenal 28 bodů v 25 minutách. „Snažil jsem se být agresivní. Dělat to, co po mně chtěl trenér i spoluhráči. Neustále mě povzbuzovali, ať dál střílím,“ dodal.

Vítězný trojzubec

Ještě minutu a čtyřicet vteřin před koncem se zdálo, že Nymburk opravdu tahá za kratší konec. Domácí ztráceli sedm bodů a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo utkání ubírat jiným směrem než doposud.

Pak ale do soupeřovy obrany zaťali trojzubec.

Omar Prewitt nejprve trojkou vrátil Nymburk do hry, Lukáš Palyza dal poté další ranou zpoza perimetru možnému vítězství reálný obraz.

Trojzubec by ale nebyl účinný bez svého největšího hrotu. S tím domácí počkali do posledního útoku. Hayden Dalton se uvolnil a dostal od Retina Obasohana míč do volné pozice. „O té poslední střele nejde přemýšlet. Když jste takhle volný, tak musíte vystřelit. Není jiná možnost. Paly mi postavil skvělou clonu. Na mě pak bylo jen to proměnit a radovat se z výhry,“ popisoval poslední akci Dalton.

A tak se stalo. Poslal Italy domů s nepořízenou.

„Byla to asi moje první vítězná střela takto v posledních vteřinách zápasu. Je to skvělý pocit,“ popisoval Dalton, jaké to je, skutečně prožít sen každého mladého basketbalisty, který na plácku před barákem v poslední vteřině utkání rozhoduje o zisku prstenu v NBA.

První dvě epizody šestidílného seriálu osmifinálové skupiny Ligy mistrů Nymburk zvládl vítězně a vede skupinu L. Za dalším zápasem se český celek přesune do Španělska, kde ho 16. března vyzve Casademont Zaragoza.